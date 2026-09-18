AQSHda o‘g‘rilikda gumonlanib hibsga olingan ayol Jennifer Lopesga o‘xshashligi bilan barchaning e’tiborida!
AQSHning Minnesota shtatida akkumulatorlar o‘g‘irlaganlikda gumonlanib hibsga olingan 35 yoshli ayolning politsiya surati ijtimoiy tarmoqlarda tezda tarqalib ketdi. Ammo suratga bo‘lgan qiziqishning sababi jinoyat emas, balki uning mashhur qo‘shiqchi Jennifer Lopesga juda o‘xshab ketishi bo‘ldi.
Ayolning hibs vaqtida olingan surati internetda keng muhokama qilina boshlagan. Foydalanuvchilar uning yuz tuzilishi va umumiy qiyofasini Jennifer Lopes bilan solishtirib, turli hazilomuz izohlar qoldirgan.
Ayrim internet foydalanuvchilari uni hatto mashhur qo‘shiqchining "dublyori" yoki o‘xshashi deb atagan. Ayol akkumulatorlarni do‘kondan o‘g‘irlashda gumonlanib hibsga olingan. Biroq uning politsiyadagi surati tarqalgach, ijtimoiy tarmoqlarda asosiy muhokama mavzusi Jennifer Lopesga o‘xshashligi bo‘lib qoldi.
Bu holat internetda ayrim suratlar qanday qilib kutilmagan sabab bilan tezda ommalashib ketishini yana bir bor ko‘rsatdi.
Izohlar 0
…