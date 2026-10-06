Los-Anjelesda shov-shuvli hibs: AQSHda Xitoy foydasiga ayg‘oqchilik qilgan ayol qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB)
- Los-Anjeles xalqaro aeroportida 34 yoshli Van’in Chjan ismli ayolni hibsga oldi.
- U AQSH qonunchiligiga zid ravishda xorijiy agent sifatida ro‘yxatdan o‘tmasdan, Xitoy maxsus xizmatlari topshiriqlarini bajarib kelganlikda gumonlanmoqda.
- Van’in Chjan Tayvan prezidenti Lay Sindening o‘g‘li Lay Tin-yu ortidan yashirin kuzatuv olib borgan va kompromat ma’lumotlarni Xitoydagi kuratorlarga uzatgan.
AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB) xalqaro miqyosda katta siyosiy rezonans uyg‘otgan maxsus operatsiyani amalga oshirdi. Nufuzli Bloomberg axborot agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Los-Anjeles xalqaro aeroportida Tayvan prezidenti Lay Sindening o‘g‘li ortidan yashirin kuzatuv olib borgan 34 yoshli Van’in Chjan hibsga olindi.
U AQSH qonunchiligiga zid ravishda xorijiy agent sifatida ro‘yxatdan o‘tmasdan, Xitoy maxsus xizmatlari topshiriqlarini bajarib kelganlikda gumon qilinmoqda.
Nishonda — prezidentning o‘g‘li: Ayg‘oqchilik qanday amalga oshirilgan?
Tergov hujjatlarida keltirilishicha, Van’in Chjanning asosiy nishoni Tayvan rahbarining o‘g‘li Lay Tin-yu bo‘lgan:
Kompromat yig‘ish: Gumonlanuvchi Lay Tin-yuning shaxsiy hayoti va kundalik harakatlariga oid ma’lumotlarni to‘plash bilan shug‘ullangan;
Kuzatuv usullari: Ayol uni yashirincha suratga va videoga olgan, unga tegishli avtomobillarning davlat raqamlarini, uchrashuv joylari va aloqalarini sinchkovlik bilan qayd etib borgan;
Ma’lumotlarni uzatish: To‘plangan barcha kompromat va tahliliy hisobotlar muntazam ravishda Xitoydagi kuratorlarga yetkazilgan.
FQB xodimlarining ta’kidlashicha, agent o‘zining fosh bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun qiyofasini o‘zgartirish va konspiratsiyaning turli murakkab usullaridan faol foydalangan. Ayni damda u Los-Anjelesda hibsda saqlanmoqda va sud jarayonini kutmoqda.
Geosiyosiy bosim: F-16 qiruvchilari va keskinlik foni
Ushbu josuslik mojarosi Pekin va Taybey munosabatlari haddan tashqari keskinlashgan, shuningdek, AQSH bilan qarama-qarshilik kuchaygan muhim pallaga to‘g‘ri keldi:
Harbiy omil: Hodisa AQSH tomonidan Tayvanga yangi avlod F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berish bo‘yicha amaliy qadamlar faollashgan bir vaqtda sodir bo‘ldi;
Bosim richagi: Tahlilchilarning fikricha, Tayvan prezidentining yaqin oila a’zolariga qaratilgan bunday yashirin operatsiyalar yuqori siyosiy rahbariyatga ruhiy va axboriy bosim o‘tkazish maqsadida amalga oshirilgan bo‘lishi mumkin.
AQSH va Xitoy maxsus xizmatlari o‘rtasidagi mazkur to‘qnashuv Tinch okeani mintaqasidagi xavfsizlik muammolarini yana bir bor xalqaro kun tartibining markaziga olib chiqdi.
Izohlar 0
…