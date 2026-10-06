Los-Anjelesda shov-shuvli hibs: AQSHda Xitoy foydasiga ayg‘oqchilik qilgan ayol qo‘lga olindi

·50·Dunyo
Los-Anjelesda shov-shuvli hibs: AQSHda Xitoy foydasiga ayg‘oqchilik qilgan ayol qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB)
  • Los-Anjeles xalqaro aeroportida 34 yoshli Van’in Chjan ismli ayolni hibsga oldi.
  • U AQSH qonunchiligiga zid ravishda xorijiy agent sifatida ro‘yxatdan o‘tmasdan, Xitoy maxsus xizmatlari topshiriqlarini bajarib kelganlikda gumonlanmoqda.
  • Van’in Chjan Tayvan prezidenti Lay Sindening o‘g‘li Lay Tin-yu ortidan yashirin kuzatuv olib borgan va kompromat ma’lumotlarni Xitoydagi kuratorlarga uzatgan.

AQSH Federal qidiruv byurosi (FQB) xalqaro miqyosda katta siyosiy rezonans uyg‘otgan maxsus operatsiyani amalga oshirdi. Nufuzli Bloomberg axborot agentligi tarqatgan xabarga ko‘ra, Los-Anjeles xalqaro aeroportida Tayvan prezidenti Lay Sindening o‘g‘li ortidan yashirin kuzatuv olib borgan 34 yoshli Van’in Chjan hibsga olindi.

U AQSH qonunchiligiga zid ravishda xorijiy agent sifatida ro‘yxatdan o‘tmasdan, Xitoy maxsus xizmatlari topshiriqlarini bajarib kelganlikda gumon qilinmoqda.

Nishonda — prezidentning o‘g‘li: Ayg‘oqchilik qanday amalga oshirilgan?

Tergov hujjatlarida keltirilishicha, Van’in Chjanning asosiy nishoni Tayvan rahbarining o‘g‘li Lay Tin-yu bo‘lgan:

  • Kompromat yig‘ish: Gumonlanuvchi Lay Tin-yuning shaxsiy hayoti va kundalik harakatlariga oid ma’lumotlarni to‘plash bilan shug‘ullangan;

  • Kuzatuv usullari: Ayol uni yashirincha suratga va videoga olgan, unga tegishli avtomobillarning davlat raqamlarini, uchrashuv joylari va aloqalarini sinchkovlik bilan qayd etib borgan;

  • Ma’lumotlarni uzatish: To‘plangan barcha kompromat va tahliliy hisobotlar muntazam ravishda Xitoydagi kuratorlarga yetkazilgan.

FQB xodimlarining ta’kidlashicha, agent o‘zining fosh bo‘lishiga yo‘l qo‘ymaslik uchun qiyofasini o‘zgartirish va konspiratsiyaning turli murakkab usullaridan faol foydalangan. Ayni damda u Los-Anjelesda hibsda saqlanmoqda va sud jarayonini kutmoqda.

Geosiyosiy bosim: F-16 qiruvchilari va keskinlik foni

Ushbu josuslik mojarosi Pekin va Taybey munosabatlari haddan tashqari keskinlashgan, shuningdek, AQSH bilan qarama-qarshilik kuchaygan muhim pallaga to‘g‘ri keldi:

  • Harbiy omil: Hodisa AQSH tomonidan Tayvanga yangi avlod F-16 qiruvchi samolyotlarini yetkazib berish bo‘yicha amaliy qadamlar faollashgan bir vaqtda sodir bo‘ldi;

  • Bosim richagi: Tahlilchilarning fikricha, Tayvan prezidentining yaqin oila a’zolariga qaratilgan bunday yashirin operatsiyalar yuqori siyosiy rahbariyatga ruhiy va axboriy bosim o‘tkazish maqsadida amalga oshirilgan bo‘lishi mumkin.

AQSH va Xitoy maxsus xizmatlari o‘rtasidagi mazkur to‘qnashuv Tinch okeani mintaqasidagi xavfsizlik muammolarini yana bir bor xalqaro kun tartibining markaziga olib chiqdi.

FBILay SindeVan’in ChjanTayvan prezidentining o‘g‘li
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

AQSHda xitoylik josus ayol qo‘lga olindi: u kimni kuzatgan?AQSHda xitoylik josus ayol qo‘lga olindi: u kimni kuzatgan?Bugun 07:05Bishkekning sobiq amaldori MXDQ yerto‘lasida: Azamat Kadirovning sirli hibsga olinishi...Bishkekning sobiq amaldori MXDQ yerto‘lasida: Azamat Kadirovning sirli hibsga olinishi...25 sentabr 09:53Arman Sarukyan va Nina Drama o‘zbek milliy oshxonasida: g‘alabadan keyingi palov benefisiArman Sarukyan va Nina Drama o‘zbek milliy oshxonasida: g‘alabadan keyingi palov benefisi24 sentabr 11:09Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?Sindi Kroufordning o‘g‘li reabilitatsiya markazida vafot etdi: Politsiya taxmini qanday?22 sentabr 17:16Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)Los-Anjelesda avtohalokatni yoritishga oshiqqan vertolyot avtoturargohga quladi (video)16 sentabr 17:35Bloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindiBloger Nekoglay va uning rafiqasi giyohvand moddalar savdosida ayblanib qo‘lga olindi22 sentabr 08:59
E'lonlarHamkorlik uchun
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar Dunyo yangiliklar

Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Kelinga 52 kilogramm oltin taqildi: to‘y tekshirila boshlandi
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Qoraqalpog‘istonda 4 tonna oltin topildi: eng qizig‘i, hududning 80 foizi hali o‘rganilmagan
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Uyda boqilgan ulkan piton bolani yutib yubordimi? Vetnamdagi xabarlar vahimaga sabab bo‘ldi
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Yerning aylanishi tezlashdi: dunyoda vaqt tizimi o‘zgarishi mumkin
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Ikki haftalik ho‘tikcha yo‘qoldi va ertasi kuni dahshatli holda topildi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
Yaponiyada 90 daqiqa uxlagan ishtirokchi $14 ming oladi
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
O‘g‘lini saqlab qolish uchun uyida dori tayyorlagan ota
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?
436 kilolik pokistonlik erkak qanday yashaydi?