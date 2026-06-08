Jennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdi

·1·Sport
Jennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdi

Gollivud va Shimoliy London dunyosi kutilmagan tarzda toʻqnash keldi: "Ted Lasso" seriali yulduzi Brett Goldstein Jennifer Lopezni Tottenxem muxlisiga aylantirishga urinmoqda. Emmy mukofoti sovrindori va "shporlar"ning ashaddiy ishqibozi boʻlgan aktyor yangi loyiha ustida ishlayotgan bir paytda klub afsonasi Harry Kane haqidagi xotiralari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.

Netflix platformasining yangi "Office Romance" komediyasini targʻib qilish jarayonida Goldstein xonanda va aktrisani "COYS" (Come on you Spurs) hayot tarziga yoʻnaltirayotganini maʼlum qildi. Hamkasbini Tottenxem safiga qoʻshishga muvaffaq boʻldimi degan savolga Goldstein uning boshqa chorasi yoʻqligini taʼkidladi. "Unda boshqa variant yoʻq", — dedi aktyor talkSPORT nashriga bergan intervyusida.

Klubning sobiq sardori Harry Kane ham ushbu filmda kichik epizodik rolni ijro etgan. 2023-yilda Bavariya safiga oʻtgan Angliya terma jamoasi hujumchisi suratga olish maydonchasida barchada ijobiy taassurot qoldirdi. Goldstein hujumchining nafaqat mahoratini, balki uning insoniy fazilatlarini ham yuqori baholadi: "Harry Kane — nafaqat buyuk futbolchi, balki men koʻrgan eng toza qalbli insonlardan biri".

Jennifer Lopezning oʻzi ham futbolchining filmdagi ishtirokidan mamnunligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Tottenxem tarixidagi eng yaxshi toʻpurar ishtirok etgan sahna ssenariyni ilk bor oʻqib chiqish jarayonidayoq barchani kulgidan toʻxtata olmagan. Prodyuserlar futbolchining komedik rolni qanday ijro etishi borasida xavotirda boʻlishganiga qaramay, yakuniy natija muvaffaqiyatli chiqqan.

TottenxemJennifer LopezHarry KaneBrett GoldsteinFutbol
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Lionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasiLionel Messi evolyutsiyasi: Argentinalik afsonaning besh xil qiyofasiBugun, 10:39Mbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdiMbappe 2026-yilgi Jahon chempionatida kim eng koʻp gol urishini aytdiBugun, 09:50Declan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandiDeclan Rice Angliya terma jamoasining vitse-sardori etib tayinlandiBugun, 09:39Yuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdiYuventus Dusan Vlahovic oʻrniga yangi hujumchi topdiBugun, 08:59Lamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladiLamine Yamal nima uchun qoʻliga bogʻich taqib yurishini ochiqladiBugun, 08:39Marc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinMarc Cucurella JCh-2026 gʻolibligi uchun sochlarini qurbon qilishi mumkinBugun, 07:53
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)
O‘zbekiston uchun yangi madhiya, yangi ruh yangradi (video)