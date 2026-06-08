Jennifer Lopez Tottenxem muxlisiga aylanadimi? Brett Goldshteyn buni tushuntirdi
Gollivud va Shimoliy London dunyosi kutilmagan tarzda toʻqnash keldi: "Ted Lasso" seriali yulduzi Brett Goldstein Jennifer Lopezni Tottenxem muxlisiga aylantirishga urinmoqda. Emmy mukofoti sovrindori va "shporlar"ning ashaddiy ishqibozi boʻlgan aktyor yangi loyiha ustida ishlayotgan bir paytda klub afsonasi Harry Kane haqidagi xotiralari bilan oʻrtoqlashdi. Bu haqda Goal.com xabar beradi.
Netflix platformasining yangi "Office Romance" komediyasini targʻib qilish jarayonida Goldstein xonanda va aktrisani "COYS" (Come on you Spurs) hayot tarziga yoʻnaltirayotganini maʼlum qildi. Hamkasbini Tottenxem safiga qoʻshishga muvaffaq boʻldimi degan savolga Goldstein uning boshqa chorasi yoʻqligini taʼkidladi. "Unda boshqa variant yoʻq", — dedi aktyor talkSPORT nashriga bergan intervyusida.
Klubning sobiq sardori Harry Kane ham ushbu filmda kichik epizodik rolni ijro etgan. 2023-yilda Bavariya safiga oʻtgan Angliya terma jamoasi hujumchisi suratga olish maydonchasida barchada ijobiy taassurot qoldirdi. Goldstein hujumchining nafaqat mahoratini, balki uning insoniy fazilatlarini ham yuqori baholadi: "Harry Kane — nafaqat buyuk futbolchi, balki men koʻrgan eng toza qalbli insonlardan biri".
Jennifer Lopezning oʻzi ham futbolchining filmdagi ishtirokidan mamnunligini bildirdi. Uning soʻzlariga koʻra, Tottenxem tarixidagi eng yaxshi toʻpurar ishtirok etgan sahna ssenariyni ilk bor oʻqib chiqish jarayonidayoq barchani kulgidan toʻxtata olmagan. Prodyuserlar futbolchining komedik rolni qanday ijro etishi borasida xavotirda boʻlishganiga qaramay, yakuniy natija muvaffaqiyatli chiqqan.
…