Burak O‘zchivitning Toshkentga yana kelishi kutilmoqda

·47·Madaniyat
Burak O‘zchivitning Toshkentga yana kelishi kutilmoqda

Turk aktyori Burak O‘zchivit yana O‘zbekistonga keladi. Bravo Orchestra ma’lum qilishicha, san’atkor 19 noyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena sahnasida orkestr bilan birgalikdagi maxsus shouda ishtirok etadi.

BURAK IN BRAVO ORCHESTRA deb nomlangan musiqiy-teatral tomoshada jonli orkestr ijrosi, kino olami bilan bog‘liq musiqalar va aktyorlik chiqishlari uyg‘unlashishi kutilmoqda. Tashkilotchilarning ma’lum qilishicha, Burak O‘zchivit bu safar muxlislar bilan uchrashish bilangina cheklanmay, sahnadagi tomoshaning to‘laqonli ishtirokchisi bo‘ladi.

Tadbir davomida turk seriallari va filmlaridan tanish bo‘lgan musiqiy asarlar yangrashi, aktyor esa turli sahnaviy obrazlarda namoyon bo‘lishi rejalashtirilgan. Bu esa uni muxlislarga odatdagidan boshqacha formatda ko‘rish imkonini beradi.

Eslatib o‘tamiz, Burak O‘zchivit 2026 yil may oyida ham Toshkentga kelib, O‘zbekiston Milliy kino san’ati saroyida «Istanbulning eng go‘zal qizi» nomli spektakl bilan sahnaga chiqqan edi. Bu gal esa aktyor poytaxtdagi yirik arenalardan biri — Humo Arena'da Bravo Orchestra bilan birgalikda tomoshabinlar qarshisida namoyon bo‘ladi.

Tadbir 19 noyabr kuni soat 19:00 da boshlanishi rejalashtirilgan. Chiptalar sotuvga chiqarilgan.

Burak O‘zchivitHumo ArenaBravo Orchestra
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard15 oktabr 08:17Izzat Shukurov konsertida yigit yaxshi ko‘rgan qiziga turmush qurishni taklif qildi (video)Izzat Shukurov konsertida yigit yaxshi ko‘rgan qiziga turmush qurishni taklif qildi (video)11 oktabr 12:50Izzat Shukurov konsertida otasiga avtomobil sovg‘a qildi (video)Izzat Shukurov konsertida otasiga avtomobil sovg‘a qildi (video)11 oktabr 11:48Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdi (video)Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdi (video)26 sentabr 22:26Turkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldiTurkiyalik model va aktyor Burak O‘zchivitning yangi ko‘rinishi gap-so‘zlarga sabab bo‘ldi13 iyul 08:36Zalda kutilmagan holat: muxlisa Burak O‘zchivitning qo‘lini o‘pdi (video)Zalda kutilmagan holat: muxlisa Burak O‘zchivitning qo‘lini o‘pdi (video)25 may 15:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Javohir Sindarovdan "To‘y qachon?" degan savollarga javob berildi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Ozoda Nursaidova bekor qilingan konsert chiptalari pulini qaytarish masalasida munosabat bildirdi
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Murod Nazarov katta o‘g‘lini uylantirdi: to‘ydan tafsilotlar
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Sevinch Ismoilova 8 yil sir tutgan hayotidagi eng ayanchli voqeasini ochiq so‘zlab berdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Aziza Yakubovaning turmush o‘rtog‘i qamoqdan chiqdi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Munisa Rizayeva ajrashdimi? Xonanda erining tanlovi haqida bir qarorga kelganini ma’lum qildi
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir
Rekha 72 yoshda: Amitabh Bachchan muhabbati va fojiali taqdir