“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- 17-oktyabr kuni Toshkentdagi «Humo arena»da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri o‘tkaziladi.
- Turnirda Shohjahon Ergashev, Muhiddin Mamajonov va Bobur Abdulazizov kabi o‘zbekistonlik sportchilar ishtirok etadi.
- Asosiy kardda ikkita chempionlik jangi, jumladan, Murad Xalidov va Bekjan Bakirov o‘rtasidagi revansh hamda Yernar Xusainov va Valeriy Osobov o‘rtasidagi titul bahsi bo‘lib o‘tadi.
Toshkent shahri navbatdagi yirik yakkakurash kechasiga mezbonlik qilishga hozirlanmoqda. Shu yilning 17 oktyabr kuni poytaxtimizdagi muhtasham «Humo arena» muz saroyida qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha nufuzli IBA Nomad 16 turniri tashkil etiladi. Tashkilotchilar mazkur musobaqaning barcha markaziy va dastlabki janglaridan iborat to‘liq kardini rasman e’lon qildi.
Turnir doirasida professional boks va aralash yakkakurash (MMA) ustalari bo‘lgan bir qator taniqli o‘zbekistonlik sportchilar — Shohjahon Ergashev, Muhiddin Mamajonov, Bobur Abdulazizov va boshqa yulduzlar kuchli raqiblarga qarshi ochiq jangga kirishadi.
Asosiy kard (Main Card): Hal qiluvchi chempionlik bahslari va superjanglar
Turnirning asosiy dasturidan ikkita chempionlik belbog‘i uchun bellashuv va qizg‘in qarama-qarshiliklar o‘rin olgan:
Og‘ir vazndagi chempionlik jangi: Murad Xalidov (Murad «Champion») va Bekjan Bakirov 2 (Bekzhan «Ogar») — revansh to‘qnashuvi;
Yarimengil vazndagi titul bahsi: Yernar Xusainov (Ernar «Storm») va Valeriy Osobov (Valeriy «Eagle»);
Yengil vazn: Taniqli bokschimiz Shohjahon Ergashev qozog‘istonlik Dastan Bekenga (Dastan «Kazakh Diamond») qarshi maydonga tushadi;
Yarimengil vazn: Iskandar Ziyayev (Iskandar «Head Chef») va Toroybek Amirov (Toroybek «Tor»);
Yarimengil vazn: UFC sobiq jangchisi Jalgas Jumagulov (Zhalgas «Zhako») hamyurtimiz Abror Akparxo‘jayevga (Abror «Leader») qarshi saf tortadi;
O‘rta vazn: Muratbek Kasimbay (Muratbek «Kazakh Terminator») va Zalimxan Yusupov (Zalimkhan «Submission King»);
O‘rta vazn: Hamyurtimiz Muhiddin Mamajonov (Mukhiddin «Left-Hander») tojikistonlik Shohruz Davlatovga (Shohruz «Italian») qarshi kurash olib boradi;
Yarimengil vazn: Samandar Reimboyev (Samandar «Tank») qirg‘izistonlik Marsel Nurlanbek Uuluga (Marsel «At Any Time») qarshi ringga ko‘tariladi.
Dastlabki kard (Prelims): Hamyurtlarimizning shiddatli to‘qnashuvlari
Musobaqaning prelim kardi ham o‘zbek va qo‘shni davlat jangchilarining keskin bahslariga boy bo‘ladi:
Yengil vazn: Adilet Aytjanov (Adilet «Apukchi») va Og‘abek “Saturn” Abdumo‘minov;
Yarimog‘ir vazn (Welterweight): Kanat Kulmagambetov (Kanat «Kansh / Fighter») va Shukurjon Abdurahimov;
Yarimog‘ir vazn (Welterweight): Bobur Abdulazizov va Tazabek Bayanov;
O‘rta vazn: Azamat Bakitov (Bakytov «Evil») va Islom Boltayev;
Yengil vazn: Ulan Nurgali (Ulan «Aboukhakhan») va Bekmurod Tursunboyev (Bekmurod «Black»);
Yarimengil vazn: Burxan Serikbayev va Vladimir Sarukxanyan (Vladimir «Vald»);
Yarimog‘ir vazn (Welterweight): Akjol Joldasbayev va Luchkin Omilov (Luchin);
Yengil vazn: Sarukxanyan va Temur Abdurahmonov.
Tashkiliy tafsilotlar: Vaqt, chiptalar va translyatsiya
Muxlislar uchun musobaqa bo‘yicha barcha muhim texnik ma’lumotlar ochiqlandi:
Sana va vaqt: Turnir 17 oktyabr kuni soat 17:00 da start oladi;
Manzil: Toshkent shahri, «Humo arena» ko‘p tarmoqli sport-konsert majmuasi;
To‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya: Janglar onlayn tarzda rasmiy Nomad Fighting YouTube kanali orqali jonli efirda namoyish etiladi;
Chiptalar: Bellashuvlarni arenadan bevosita tomosha qilish uchun chiptalar faqatgina iTicket.uz platformasi orqali sotuvga chiqarilgan.
Shiddat va murosasiz raqobatni xush ko‘ruvchi jang san’ati ixlosmandlari uchun Toshkentdagi bu turnir yilning eng yorqin sport tadbirlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…