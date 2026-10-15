“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard

·47·Sport
“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 17-oktyabr kuni Toshkentdagi «Humo arena»da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri o‘tkaziladi.
  • Turnirda Shohjahon Ergashev, Muhiddin Mamajonov va Bobur Abdulazizov kabi o‘zbekistonlik sportchilar ishtirok etadi.
  • Asosiy kardda ikkita chempionlik jangi, jumladan, Murad Xalidov va Bekjan Bakirov o‘rtasidagi revansh hamda Yernar Xusainov va Valeriy Osobov o‘rtasidagi titul bahsi bo‘lib o‘tadi.

Toshkent shahri navbatdagi yirik yakkakurash kechasiga mezbonlik qilishga hozirlanmoqda. Shu yilning 17 oktyabr kuni poytaxtimizdagi muhtasham «Humo arena» muz saroyida qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha nufuzli IBA Nomad 16 turniri tashkil etiladi. Tashkilotchilar mazkur musobaqaning barcha markaziy va dastlabki janglaridan iborat to‘liq kardini rasman e’lon qildi.

Turnir doirasida professional boks va aralash yakkakurash (MMA) ustalari bo‘lgan bir qator taniqli o‘zbekistonlik sportchilar — Shohjahon Ergashev, Muhiddin Mamajonov, Bobur Abdulazizov va boshqa yulduzlar kuchli raqiblarga qarshi ochiq jangga kirishadi.

Asosiy kard (Main Card): Hal qiluvchi chempionlik bahslari va superjanglar

Turnirning asosiy dasturidan ikkita chempionlik belbog‘i uchun bellashuv va qizg‘in qarama-qarshiliklar o‘rin olgan:

  • Og‘ir vazndagi chempionlik jangi: Murad Xalidov (Murad «Champion») va Bekjan Bakirov 2 (Bekzhan «Ogar») — revansh to‘qnashuvi;

  • Yarimengil vazndagi titul bahsi: Yernar Xusainov (Ernar «Storm») va Valeriy Osobov (Valeriy «Eagle»);

  • Yengil vazn: Taniqli bokschimiz Shohjahon Ergashev qozog‘istonlik Dastan Bekenga (Dastan «Kazakh Diamond») qarshi maydonga tushadi;

  • Yarimengil vazn: Iskandar Ziyayev (Iskandar «Head Chef») va Toroybek Amirov (Toroybek «Tor»);

  • Yarimengil vazn: UFC sobiq jangchisi Jalgas Jumagulov (Zhalgas «Zhako») hamyurtimiz Abror Akparxo‘jayevga (Abror «Leader») qarshi saf tortadi;

  • O‘rta vazn: Muratbek Kasimbay (Muratbek «Kazakh Terminator») va Zalimxan Yusupov (Zalimkhan «Submission King»);

  • O‘rta vazn: Hamyurtimiz Muhiddin Mamajonov (Mukhiddin «Left-Hander») tojikistonlik Shohruz Davlatovga (Shohruz «Italian») qarshi kurash olib boradi;

  • Yarimengil vazn: Samandar Reimboyev (Samandar «Tank») qirg‘izistonlik Marsel Nurlanbek Uuluga (Marsel «At Any Time») qarshi ringga ko‘tariladi.

Dastlabki kard (Prelims): Hamyurtlarimizning shiddatli to‘qnashuvlari

Musobaqaning prelim kardi ham o‘zbek va qo‘shni davlat jangchilarining keskin bahslariga boy bo‘ladi:

  • Yengil vazn: Adilet Aytjanov (Adilet «Apukchi») va Og‘abek “Saturn” Abdumo‘minov;

  • Yarimog‘ir vazn (Welterweight): Kanat Kulmagambetov (Kanat «Kansh / Fighter») va Shukurjon Abdurahimov;

  • Yarimog‘ir vazn (Welterweight): Bobur Abdulazizov va Tazabek Bayanov;

  • O‘rta vazn: Azamat Bakitov (Bakytov «Evil») va Islom Boltayev;

  • Yengil vazn: Ulan Nurgali (Ulan «Aboukhakhan») va Bekmurod Tursunboyev (Bekmurod «Black»);

  • Yarimengil vazn: Burxan Serikbayev va Vladimir Sarukxanyan (Vladimir «Vald»);

  • Yarimog‘ir vazn (Welterweight): Akjol Joldasbayev va Luchkin Omilov (Luchin);

  • Yengil vazn: Sarukxanyan va Temur Abdurahmonov.

“Humo arena”da qo‘lqopsiz janglar bo‘yicha IBA Nomad 16 turniri bo‘lib o‘tadi — to‘liq kard

Tashkiliy tafsilotlar: Vaqt, chiptalar va translyatsiya

Muxlislar uchun musobaqa bo‘yicha barcha muhim texnik ma’lumotlar ochiqlandi:

  • Sana va vaqt: Turnir 17 oktyabr kuni soat 17:00 da start oladi;

  • Manzil: Toshkent shahri, «Humo arena» ko‘p tarmoqli sport-konsert majmuasi;

  • To‘g‘ridan to‘g‘ri translyatsiya: Janglar onlayn tarzda rasmiy Nomad Fighting YouTube kanali orqali jonli efirda namoyish etiladi;

  • Chiptalar: Bellashuvlarni arenadan bevosita tomosha qilish uchun chiptalar faqatgina iTicket.uz platformasi orqali sotuvga chiqarilgan.

Shiddat va murosasiz raqobatni xush ko‘ruvchi jang san’ati ixlosmandlari uchun Toshkentdagi bu turnir yilning eng yorqin sport tadbirlaridan biriga aylanishi kutilmoqda.

IBA Nomad 16Humo ArenaShoxzahon ErgashovTashkent MMA musobaqasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Izzat Shukurov konsertida yigit yaxshi ko‘rgan qiziga turmush qurishni taklif qildi (video)Izzat Shukurov konsertida yigit yaxshi ko‘rgan qiziga turmush qurishni taklif qildi (video)11 oktabr 12:50Izzat Shukurov konsertida otasiga avtomobil sovg‘a qildi (video)Izzat Shukurov konsertida otasiga avtomobil sovg‘a qildi (video)11 oktabr 11:48Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdi (video)Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdi (video)26 sentabr 22:26Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?Shohjahon Ergashev qozoq yulduzi Daniyar Yeleusinovni ringga chorladi: Javob qanday bo‘ldi?15 sentabr 19:28Shohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladiShohjahon Ergashev Nomad kamari uchun Shahobiddin Egamovga ochiq da’vat tashladi10 oktabr 22:08“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari“Humo Arena”da nokautlar shousi: Octagon 91 turnirining barcha natijalari6 sentabr 08:20
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
Nakamura o‘zbek shaxmatchilariga berilgan 200 ming dollar mukofotga munosabat bildirdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Ronalduning onasi o‘g‘lining terma jamoani tark etishiga ilk bor munosabat bildirdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
«O‘zbekiston bilan tinimsiz o‘ynash obro‘yimizni to‘kyapti» — «Persepolis» ustozi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...
Fabio Kannavaro jamoasini noyabr oyida yana bir kuchli sinov kutmoqda...