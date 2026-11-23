Burak O‘zchivitni muxlis kutilmaganda o‘pib oldi: Fahriye Evjenning munosabati muhokamalarga sabab bo‘ldi
Turkiyalik aktyor Burak O‘zchivit ishtirokidagi tadbirlardan birida kutilmagan voqea yuz berdi. Rossiyalik muxlislardan biri aktyorga yaqinlashib, uni to‘satdan o‘pib oldi. Bunday holatga tayyor bo‘lmagan aktyor esa hayratda qoldi va darhol o‘zini muxlisdan chetga oldi.
Mazkur voqea aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqalib, foydalanuvchilar orasida turli munozaralarga sabab bo‘ldi. Ayrimlar muxlisning bu harakatini noo‘rin deb baholagan bo‘lsa, boshqalar aktyorning kutilmagan vaziyatdagi munosabatiga e’tibor qaratdi.
Biroq voqeadan keyin eng ko‘p muhokama qilingan mavzulardan biri Burak O‘zchivitning turmush o‘rtog‘i, aktrisa Fahriye Evjenning munosabati bo‘ldi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan video ostida foydalanuvchilardan biri aktrisaning bu holatga qanday qarashi haqida izoh qoldirdi.
Kutilganidan farqli ravishda, Fahriye Evjen vaziyatga keskin munosabat bildirmadi. U mazkur izohga yurakcha emojisi bilan javob qaytardi. Aktrisaning qisqa va sokin munosabati foydalanuvchilar e’tiborini tortib, muhokamalarga yanada qiziq tus berdi.
Shu tariqa, muxlisning kutilmagan harakati bilan boshlangan voqea nafaqat Burak O‘zchivitning reaksiyasi, balki uning rafiqasi Fahriye Evjenning noodatiy javobi sabab ham ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokama qilinmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…