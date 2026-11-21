G‘aybulla Tursunov Humo Arena'dagi konsertidan so‘ng taassurotlari bilan bo‘lishdi (video)
Xonanda G‘aybulla Tursunov kecha, 20 noyabr kuni Humo Arena'da bo‘lib o‘tgan konsertidan keyingi taassurotlari bilan o‘rtoqlashdi. San’atkor bu uning faoliyatidagi eng hayajonli chiqishlardan biri bo‘lganini, hatto dastlabki qo‘shig‘ini kuylash paytida so‘zlarini ham unutib qo‘yganini aytdi.
Ijrochi intervyusida konsert avvalida juda qattiq hayajonlanganini yashirmadi.
«Boshida hayajonlandim. Birinchi qo‘shig‘imning so‘zlari monitoringda chiqmay qoldi. Keyin esimdan ham chiqib ketdi. Lekin amallab o‘tib ketdim. Menimcha, hech kim sezmadi. O‘zim esa mazza qildim», — dedi xonanda.
G‘aybulla Tursunovning ta’kidlashicha, u avval ham sahnalarda, jumladan, Durjbada konsert bergan. Biroq Humo Arena'da bunchalik ko‘p tomoshabin qarshisida chiqish uning uchun mutlaqo boshqacha taassurot qoldirgan.
San’atkor tomoshabinlar kayfiyatini ko‘tarish, qo‘shiqlarni imkon qadar yaxshi ijro etish va muxlislar uning konserti uchun ajratgan vaqtni mazmunli o‘tkazishga harakat qilganini bildirdi.
Ijtimoiy tarmoqlardagi izohlarda ham konsertga tashrif buyurgan ko‘plab muxlislar taassurotlari bilan bo‘lishmoqda. Ular chiqish yuqori saviyada o‘tganini, konsertdan katta zavq olganini yozishmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…