Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Amirxon Alixo‘jayev Toshkentdagi Mangu 5 turnirida rossiyalik Sharif Iskandarovni hakamlar qarori bilan mag‘lub etdi.
- Yarim o‘rta vazn toifasidagi uch raundlik jang to‘liq davom etdi va yakunda o‘zbekistonlik jangchi ustun keldi.
- Bu g‘alaba Alixo‘jayevning professional faoliyatidagi yangi natija bo‘ldi.
Toshkentda o‘tkazilayotgan Mangu 5 turnirida o‘zbekistonlik MMA jangchisi Amirxon Alixo‘jayev navbatdagi g‘alabasini qayd etdi. U rossiyalik Sharif Iskandarovga qarshi to‘liq davom etgan jangda hakamlar qarori bilan ustun keldi.
26 sentyabr kuni poytaxtdagi Humo Arena majmuasida Mangu Professional League'ning navbatdagi turniri bo‘lib o‘tmoqda. Musobaqa dasturidan O‘zbekiston va boshqa davlatlar vakillari ishtirokidagi bir qator MMA janglari o‘rin olgan.
Amirxon Alixo‘jayev uch raundlik jangni to‘liq o‘tkazdi
Amirxon Alixo‘jayev va Sharif Iskandarov o‘rtasidagi jang yarim o‘rta vazn toifasida tashkil etildi.
Uch raundga mo‘ljallangan bahs belgilangan vaqtgacha davom etdi. Yakunda hakamlar ochkolarni hisoblab, g‘alabani O‘zbekiston vakiliga berdi.
Shu tariqa, Alixo‘jayev Toshkentdagi Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibi ustidan muhim g‘alabaga erishdi.
Uch raund — to‘liq jang — va yakunda g‘alaba O‘zbekiston vakili tomonida.
Amirxon Alixo‘jayevning professional rekordi
Ochiq statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Alixo‘jayev Mangu 5 turniri oldidan professional faoliyati davomida 20 ta jang o‘tkazgan va 13 ta g‘alaba hamda 7 ta mag‘lubiyat qayd etgan.
Sharif Iskandarov esa Mangu 5 oldidan 5 ta professional jangda 4 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyatga ega edi.
Alixo‘jayevning Mangu 5dagi g‘alabasi uning professional faoliyatidagi yangi natija sifatida qayd etildi.
Mangu 5 Toshkentdagi katta MMA kechasiga aylandi
Mangu Professional League'ning beshinchi turniri 26 sentyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena'da o‘tkazilmoqda. Musobaqa dasturida bir qator xalqaro janglar bilan birga chempionlik bahslari ham belgilangan.
Turnirning markaziy janglaridan birida Furqatbek Yoqubov rossiyalik Ramazan Gayrbekovga qarshi Mangu chempionlik kamari uchun oktagonga chiqmoqda.
Shu tariqa, Mangu 5 doirasidagi janglar orasida Amirxon Alixo‘jayevning Sharif Iskandarov ustidan qozongan g‘alabasi ham O‘zbekiston MMAsi muxlislari uchun e’tiborli natijalardan biri bo‘ldi.
Izohlar 0
…