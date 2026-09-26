Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdi

·62·Sport
Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibini mag‘lub etdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Amirxon Alixo‘jayev Toshkentdagi Mangu 5 turnirida rossiyalik Sharif Iskandarovni hakamlar qarori bilan mag‘lub etdi.
  • Yarim o‘rta vazn toifasidagi uch raundlik jang to‘liq davom etdi va yakunda o‘zbekistonlik jangchi ustun keldi.
  • Bu g‘alaba Alixo‘jayevning professional faoliyatidagi yangi natija bo‘ldi.

Toshkentda o‘tkazilayotgan Mangu 5 turnirida o‘zbekistonlik MMA jangchisi Amirxon Alixo‘jayev navbatdagi g‘alabasini qayd etdi. U rossiyalik Sharif Iskandarovga qarshi to‘liq davom etgan jangda hakamlar qarori bilan ustun keldi.

26 sentyabr kuni poytaxtdagi Humo Arena majmuasida Mangu Professional League'ning navbatdagi turniri bo‘lib o‘tmoqda. Musobaqa dasturidan O‘zbekiston va boshqa davlatlar vakillari ishtirokidagi bir qator MMA janglari o‘rin olgan.

Amirxon Alixo‘jayev uch raundlik jangni to‘liq o‘tkazdi

Amirxon Alixo‘jayev va Sharif Iskandarov o‘rtasidagi jang yarim o‘rta vazn toifasida tashkil etildi.

Uch raundga mo‘ljallangan bahs belgilangan vaqtgacha davom etdi. Yakunda hakamlar ochkolarni hisoblab, g‘alabani O‘zbekiston vakiliga berdi.

Shu tariqa, Alixo‘jayev Toshkentdagi Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibi ustidan muhim g‘alabaga erishdi.

Uch raund — to‘liq jang — va yakunda g‘alaba O‘zbekiston vakili tomonida.

Amirxon Alixo‘jayevning professional rekordi

Ochiq statistik ma’lumotlarga ko‘ra, Alixo‘jayev Mangu 5 turniri oldidan professional faoliyati davomida 20 ta jang o‘tkazgan va 13 ta g‘alaba hamda 7 ta mag‘lubiyat qayd etgan.

Sharif Iskandarov esa Mangu 5 oldidan 5 ta professional jangda 4 ta g‘alaba va 1 ta mag‘lubiyatga ega edi.

Alixo‘jayevning Mangu 5dagi g‘alabasi uning professional faoliyatidagi yangi natija sifatida qayd etildi.

Mangu 5 Toshkentdagi katta MMA kechasiga aylandi

Mangu Professional League'ning beshinchi turniri 26 sentyabr kuni Toshkentdagi Humo Arena'da o‘tkazilmoqda. Musobaqa dasturida bir qator xalqaro janglar bilan birga chempionlik bahslari ham belgilangan.

Turnirning markaziy janglaridan birida Furqatbek Yoqubov rossiyalik Ramazan Gayrbekovga qarshi Mangu chempionlik kamari uchun oktagonga chiqmoqda.

Shu tariqa, Mangu 5 doirasidagi janglar orasida Amirxon Alixo‘jayevning Sharif Iskandarov ustidan qozongan g‘alabasi ham O‘zbekiston MMAsi muxlislari uchun e’tiborli natijalardan biri bo‘ldi.

Amirxon Alixo‘jayevMango‘ 5 turnirHumo ArenaMMA
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Bobur Tagiyev Mangu 5 turnirida hakamlar qarori bilan g‘alaba qozondiBobur Tagiyev Mangu 5 turnirida hakamlar qarori bilan g‘alaba qozondiBugun 22:44Amirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladiAmirxon Alixo‘jayev Mangu 5 turnirida rossiyalik raqibga qarshi jang qiladiKecha 19:02Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!Toshkentda katta jang: Muhiddin Mamajonov rossiyalik nokautchiga qarshi!25 avgust 22:00Toshkentda yilning eng shov-shuvli MMA kechasi: MANGU 02 kardi maʼlum!Toshkentda yilning eng shov-shuvli MMA kechasi: MANGU 02 kardi maʼlum!18 aprel 17:53Murodjon Ahmadaliev Toshkentda ringga chiqadi: Raqib va janglar maʼlumMurodjon Ahmadaliev Toshkentda ringga chiqadi: Raqib va janglar maʼlum22 aprel 15:58Husayn Norchayev Eron darvozasiga urilgan gol va yangi taktika haqida gapirdiHusayn Norchayev Eron darvozasiga urilgan gol va yangi taktika haqida gapirdiBugun 22:58
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
«Manchester Yunayted» sobiq skauti Abduqodir Husanov bo‘yicha shov-shuvli sirni ochdi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
Cristiano Ronaldo Saudiya Arabistonidagi eng yirik magʻlubiyatini qabul qilib oldi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
„Manchester Siti“ O‘zbekistonning Eron ustidan g‘alabasiga rasmiy munosabat bildirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
“Neftchi”ning Qarshidagi sharmandali mag‘lubiyatidan so‘ng Islom Ismoilov ochiq gapirdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
Ronaldu «Suv iching» dedi — Coca-Cola 4 mlrd dollar yo‘qotdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
«Bir uyda yashardik»: Qozog‘istonlik hujumchi Abduqodir Husanov haqida bor haqiqatni aytdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Abduqodir Husanov «Manchester Siti» muxlislarining olqishlari ostida maydonni tark etdi
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya
Eron matbuoti larzada: Kannavarodan haqiqiy taktik dars va 7 o‘yinlik sharmandali seriya