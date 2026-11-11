Imron yangi qo‘shig‘ini taqdim etdi: «Oltidami yettida» (video)
1 daqiqa o'qish20
Xonanda Imron bugun, 11 noyabr kuni soat 11:00 da «Oltidami yettida» nomli yangi qo‘shig‘ini YouTube kanaliga joyladi.
Tarona e’lon qilinishi bilanoq tinglovchilar e’tiborini tortdi. Qo‘shiq muxlislar orasida qiziqish uyg‘otib, qisqa vaqt ichida ko‘plab tomoshalar to‘pladi. Shuningdek, uning ostida iliq fikrlar va ijobiy izohlar ham qoldirilmoqda.
Imronning yangi ijodi tinglovchilarga manzur bo‘layotgandek. Xonandaning muxlislari esa qo‘shiq haqidagi taassurotlari bilan bo‘lishmoqda.
Maqola sizga yoqdimi?
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…