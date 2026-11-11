O‘zbekiston va Tojikiston futzalchilarining Toshkentdagi o‘rtoqlik bahslari tafsiloti

2 daqiqa o'qish28
O‘zbekiston va Tojikiston futzalchilarining Toshkentdagi o‘rtoqlik bahslari tafsiloti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Bahodir Ahmedov boshqaruvidagi O‘zbekiston futzal milliy terma jamoasi Toshkentda Tojikiston vakillariga qarshi o‘tkazilgan ikkita o‘rtoqlik uchrashuvida bitta g‘alaba va bitta durang qayd etdi.
  • O‘FA Milliy jamoalar markazida o‘tgan dastlabki bahsda Behruz Samiyevning dubli va Quvonchbek Jahonovning goli evaziga 3:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonildi.

Tajribli mutaxassis Bahodir Ahmedov boshqaruviga qaytgan O‘zbekiston futzal milliy terma jamoasi Toshkent shahrida Tojikiston futzalchilariga qarshi ikkita xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazdi. Qizg‘in va murosasiz kechgan mazkur bahslarda vakillarimiz bitta g‘alaba va bitta durang qayd etib, yangi bosqichdagi dastlabki sinovlarni muvaffaqiyatli yakunlashdi.

Ilk uchrashuv: Ishonchli g‘alaba va Behruz Samiyevning dubli

Toshkentdagi O‘FA Milliy jamoalar markazi sport zalida bo‘lib o‘tgan dastlabki o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston futzal jamoasi raqib ustidan ishonchli 3:0 hisobida zafar quchdi. Uchrashuv boshidanoq o‘z ustunligini o‘rnatgan vakillarimiz raqibga hech qanday imkoniyat qoldirishmadi.

  • Gollar mualliflari: Uchrashuv qahramoni Behruz Samiyev bahsning eng boshida (3-daqiqada) va uchrashuv so‘nggida (40-daqiqada) raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol etib, dubl qayd etdi. Shuningdek, Quvonchbek Jahonov 17-daqiqada o‘z hisobiga bitta gol yozdirib qo‘ydi.

  • Asosiy tarkib: Jasur Rizbonov, Ilhom Hamroyev, Behruz Samiyev, Husniddin Nishonov, Davron Choriyev (sardor).

O‘yin ko‘rsatkichlari va tafsilotlar

Ilk uchrashuv (8 noyabr)

Ikkinchi uchrashuv (10 noyabr)

O‘tkazilish joyi

O‘FA Milliy jamoalar markazi

«Yunusobod» sport majmuasi

Hisob natijasi

3 : 0 (G‘alaba)

1 : 1 (Durang)

Gol urgan futbolchilar

Behruz Samiyev (3, 40), Quvonchbek Jahonov (17)

Davron Choriyev (40) – Dilshod Salomov (36)

Bosh murabbiy

Bahodir Ahmedov

Bahodir Ahmedov

«Bahodir Ahmedov boshchiligidagi yangilangan jamoa o‘zining ilk uchrashuvlaridayoq mazmunli o‘yin ko‘rsatib, muxlislarni quvontirdi».

Ikkinchi uchrashuv: So‘nggi daqiqalardagi drama va durang

Toshkentdagi «Yunusobod» sport majmuasida kechgan ikkinchi bahs har ikala jamoaning teng kurashlari ostida o‘tdi. O‘yin ancha asabiy va gollarga boy tarzda boshlanib, uzoq vaqt davomida hisob ochilmadi.

Uchrashuvning yakuniy pallalaridagina faollik kuchaydi:

  • Tojikistonlik futzalchi Dilshod Salomov 36-daqiqada hisobni ochib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi.

  • Biroq mag‘lubiyatdan qutulish uchun bor kuchini ishga solgan vakillarimiz uchrashuv tugashiga oz qolganida — 40-daqiqada sardor Davron Choriyevning aniq zarbasi evaziga hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘lishdi. Yakuniy hisob — 1:1.

Shu tariqa, Tojikistonga qarshi o‘tkazilgan ikkita o‘rtoqlik uchrashuvi Bahodir Ahmedov shogirdlarining jismoniy va taktik tayyorgarligini ko‘rsatib bergan muhim sinov vazifasini o‘tadi.

Sizningcha, Bahodir Ahmedovning milliy jamoaga qaytishi va ushbu o‘rtoqlik o‘yinlaridagi natijalar futzalchilarimizning kelajakdagi muhim musobaqalarga tayyorgarligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari