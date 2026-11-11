O‘zbekiston va Tojikiston futzalchilarining Toshkentdagi o‘rtoqlik bahslari tafsiloti
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Bahodir Ahmedov boshqaruvidagi O‘zbekiston futzal milliy terma jamoasi Toshkentda Tojikiston vakillariga qarshi o‘tkazilgan ikkita o‘rtoqlik uchrashuvida bitta g‘alaba va bitta durang qayd etdi.
- O‘FA Milliy jamoalar markazida o‘tgan dastlabki bahsda Behruz Samiyevning dubli va Quvonchbek Jahonovning goli evaziga 3:0 hisobida ishonchli g‘alaba qozonildi.
Tajribli mutaxassis Bahodir Ahmedov boshqaruviga qaytgan O‘zbekiston futzal milliy terma jamoasi Toshkent shahrida Tojikiston futzalchilariga qarshi ikkita xalqaro o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazdi. Qizg‘in va murosasiz kechgan mazkur bahslarda vakillarimiz bitta g‘alaba va bitta durang qayd etib, yangi bosqichdagi dastlabki sinovlarni muvaffaqiyatli yakunlashdi.
Ilk uchrashuv: Ishonchli g‘alaba va Behruz Samiyevning dubli
Toshkentdagi O‘FA Milliy jamoalar markazi sport zalida bo‘lib o‘tgan dastlabki o‘rtoqlik uchrashuvida O‘zbekiston futzal jamoasi raqib ustidan ishonchli 3:0 hisobida zafar quchdi. Uchrashuv boshidanoq o‘z ustunligini o‘rnatgan vakillarimiz raqibga hech qanday imkoniyat qoldirishmadi.
Gollar mualliflari: Uchrashuv qahramoni Behruz Samiyev bahsning eng boshida (3-daqiqada) va uchrashuv so‘nggida (40-daqiqada) raqib darvozasini ikki bor ishg‘ol etib, dubl qayd etdi. Shuningdek, Quvonchbek Jahonov 17-daqiqada o‘z hisobiga bitta gol yozdirib qo‘ydi.
Asosiy tarkib: Jasur Rizbonov, Ilhom Hamroyev, Behruz Samiyev, Husniddin Nishonov, Davron Choriyev (sardor).
O‘yin ko‘rsatkichlari va tafsilotlar
Ilk uchrashuv (8 noyabr)
Ikkinchi uchrashuv (10 noyabr)
O‘tkazilish joyi
O‘FA Milliy jamoalar markazi
«Yunusobod» sport majmuasi
Hisob natijasi
3 : 0 (G‘alaba)
1 : 1 (Durang)
Gol urgan futbolchilar
Behruz Samiyev (3, 40), Quvonchbek Jahonov (17)
Davron Choriyev (40) – Dilshod Salomov (36)
Bosh murabbiy
Bahodir Ahmedov
Bahodir Ahmedov
«Bahodir Ahmedov boshchiligidagi yangilangan jamoa o‘zining ilk uchrashuvlaridayoq mazmunli o‘yin ko‘rsatib, muxlislarni quvontirdi».
Ikkinchi uchrashuv: So‘nggi daqiqalardagi drama va durang
Toshkentdagi «Yunusobod» sport majmuasida kechgan ikkinchi bahs har ikala jamoaning teng kurashlari ostida o‘tdi. O‘yin ancha asabiy va gollarga boy tarzda boshlanib, uzoq vaqt davomida hisob ochilmadi.
Uchrashuvning yakuniy pallalaridagina faollik kuchaydi:
Tojikistonlik futzalchi Dilshod Salomov 36-daqiqada hisobni ochib, mehmonlarni oldinga olib chiqdi.
Biroq mag‘lubiyatdan qutulish uchun bor kuchini ishga solgan vakillarimiz uchrashuv tugashiga oz qolganida — 40-daqiqada sardor Davron Choriyevning aniq zarbasi evaziga hisobni tenglashtirishga muvaffaq bo‘lishdi. Yakuniy hisob — 1:1.
Shu tariqa, Tojikistonga qarshi o‘tkazilgan ikkita o‘rtoqlik uchrashuvi Bahodir Ahmedov shogirdlarining jismoniy va taktik tayyorgarligini ko‘rsatib bergan muhim sinov vazifasini o‘tadi.
Sizningcha, Bahodir Ahmedovning milliy jamoaga qaytishi va ushbu o‘rtoqlik o‘yinlaridagi natijalar futzalchilarimizning kelajakdagi muhim musobaqalarga tayyorgarligiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…