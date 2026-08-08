Imron 27 kilo ozdi: “Hozir sahnada bemalol qimirlayapman” (video)
Xonanda Imron “Omon-Omon” ko‘rsatuvidagi chiqishida 27 kilogramm vazn tashlaganini ma’lum qildi. U ozganidan keyin o'zini ancha yengil his qilayotgani va hozir sahnada bemalol qimirlayotganini aytdi. Imron ozish jarayonida taomlardan butunlay tiyilmagan, go'shtli, sho'r, yog'li va achchiq taomlarni iste'mol qilishda davom etgan. Униң shirinlikka uncha havasi yo'qligini bildirdi.
Xonanda Imron “Omon-Omon” ko‘rsatuvidagi chiqishida 27 kilogramm vazn tashlagani va hozir o‘zini ancha yengil his qilayotganini ma’lum qildi.
Boshlovchilar undan vazn tashlaganidan keyin hayotida qanday o‘zgarishlar bo‘lgani va o‘zini qanday his qilayotgani haqida so‘radi.
— Hozir sahnada qimirlayapman, avval unday emas edi, — dedi kulib xonanda.
Shuningdek, Imronning ovqatlanish tartibi ham qiziqish uyg‘otdi. Boshlovchilar undan qanday taomlarni iste’mol qilayotgani va ovqatlanishida cheklovlar bor-yo‘qligini so‘rashdi.
Xonanda esa ozish jarayonida o‘zini taomlardan butunlay tiyib qo‘ymaganini aytdi. Ayniqsa, go‘shtli taomlarni yaxshi ko‘rishi, biroq bu uning uchun muammo emasligini ta’kidladi.
— Shirinlikka uncha havasim yo‘q. Lekin sho‘r, yog‘li va achchiq taomlarni yaxshi ko‘raman, — dedi Imron.
…