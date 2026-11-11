O‘zbekiston — Rossiya o‘rtoqlik o‘yini: Toshkentdagi bahs oldidan barcha muhim tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston milliy terma jamoasi 12 noyabr kuni soat 20:00 da Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadionida Rossiya terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi.
- Fabio Kannavaro boshchiligidagi jamoamiz o‘yinda to‘liq oq libosda, darvozabon esa sariq rangli formada maydonga tushadi, rossiyaliklar esa qizil liboslarda harakat qiladi.
- Mazkur bahsni tojikistonlik hakamlar brigadasi boshqarib boradi, himoyachi Abduqodir Husanov esa yig‘inga jalb etilmadi.
Ertaga, 12 noyabr kuni futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi Rossiyaga qarshi navbatdagi nufuzli o‘rtoqlik bahsida maydonga tushadi. O‘yin oldidan tashkiliy masalalar yuzasidan rasmiy yig‘ilish bo‘lib o‘tdi va tomonlar uchrashuvning asosiy shartlarini kelishib olishdi.
Liboslar ranglari va hakamlar brigadasi
Ma’lum bo‘lishicha, mazkur muhim to‘qnashuvda O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchilari to‘liq oq libosda, darvozabon esa e’tiborni tortadigan sariq rangli libosda harakat qiladi. Mehmon maqomida maydonga tushadigan Rossiya terma jamoasi esa an’anaviy qizil rangli liboslarda o‘ynaydi.
Uchrashuvni boshqarib boradigan rasmiy shaxslar ham tasdiqlandi. Unga ko‘ra, mazkur o‘rtoqlik uchrashuvini qo‘shni Tojikistondan kelgan hakamlar brigadasi boshqaradi:
Bosh hakam: FIFA referisi Gumurodi Sa’dullo
Qanot hakamlari: Hasan Karimov va Farhod Quralov
O‘yin parametrlari va tafsilotlar
Rasmiy ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Uchrashuv sanasi va vaqti
12 noyabr, soat 20:00 da boshlanadi
O‘tkazilish joyi
Toshkent shahridagi «Paxtakor» markaziy stadioni
O‘zbekistonlik futbolchilar libosi
To‘liq oq libos, darvozabon — sariq rangli forma
Rossiya terma jamoasi libosi
Qizil rangli liboslar
Bosh murabbiy yangiligi
O‘zbekiston terma jamoasini Fabio Kannavaro boshqarib bormoqda
Muxlislar tashrifi
Rossiya futbol ittifoqi ma’lumotiga ko‘ra, 1000 nafarga yaqin rossiyalik muxlis kutilmoqda
«O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi har bir bahs katta qiziqish va muxlislar tomonidan ajib lahzalarni keltirib chiqaradi».
Tarkib yangiliklari va muxlislar tashrifi
Bo‘lajak bahs oldidan milliy jamoamiz tarkibi borasida ham ayrim yangiliklar bor. Ma’lum qilinishicha, muxlislar yaxshi biladigan himoyachi Abduqodir Husanov ushbu yig‘inga jalb etilmagan.
Shuningdek, Rossiya futbol ittifoqining xabar berishicha, Toshkentdagi ushbu qiziqarli o‘yinni bevosita stadiondan kuzatib borish uchun Rossiyadan ming nafarga yaqin muxlis tashrif buyurishi kutilmoqda.
Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi bo‘ladigan ushbu o‘rtoqlik bahsida qanday natija qayd etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…