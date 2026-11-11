O‘zbekiston — Rossiya o‘rtoqlik o‘yini: Toshkentdagi bahs oldidan barcha muhim tafsilotlar

1 daqiqa o'qish48
O‘zbekiston — Rossiya o‘rtoqlik o‘yini: Toshkentdagi bahs oldidan barcha muhim tafsilotlar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston milliy terma jamoasi 12 noyabr kuni soat 20:00 da Toshkentdagi «Paxtakor» markaziy stadionida Rossiya terma jamoasiga qarshi o‘rtoqlik uchrashuvini o‘tkazadi.
  • Fabio Kannavaro boshchiligidagi jamoamiz o‘yinda to‘liq oq libosda, darvozabon esa sariq rangli formada maydonga tushadi, rossiyaliklar esa qizil liboslarda harakat qiladi.
  • Mazkur bahsni tojikistonlik hakamlar brigadasi boshqarib boradi, himoyachi Abduqodir Husanov esa yig‘inga jalb etilmadi.

Ertaga, 12 noyabr kuni futbol bo‘yicha O‘zbekiston milliy terma jamoasi Rossiyaga qarshi navbatdagi nufuzli o‘rtoqlik bahsida maydonga tushadi. O‘yin oldidan tashkiliy masalalar yuzasidan rasmiy yig‘ilish bo‘lib o‘tdi va tomonlar uchrashuvning asosiy shartlarini kelishib olishdi.

Liboslar ranglari va hakamlar brigadasi

Ma’lum bo‘lishicha, mazkur muhim to‘qnashuvda O‘zbekiston milliy jamoasi futbolchilari to‘liq oq libosda, darvozabon esa e’tiborni tortadigan sariq rangli libosda harakat qiladi. Mehmon maqomida maydonga tushadigan Rossiya terma jamoasi esa an’anaviy qizil rangli liboslarda o‘ynaydi.

Uchrashuvni boshqarib boradigan rasmiy shaxslar ham tasdiqlandi. Unga ko‘ra, mazkur o‘rtoqlik uchrashuvini qo‘shni Tojikistondan kelgan hakamlar brigadasi boshqaradi:

  • Bosh hakam: FIFA referisi Gumurodi Sa’dullo

  • Qanot hakamlari: Hasan Karimov va Farhod Quralov

O‘yin parametrlari va tafsilotlar

Rasmiy ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar

Uchrashuv sanasi va vaqti

12 noyabr, soat 20:00 da boshlanadi

O‘tkazilish joyi

Toshkent shahridagi «Paxtakor» markaziy stadioni

O‘zbekistonlik futbolchilar libosi

To‘liq oq libos, darvozabon — sariq rangli forma

Rossiya terma jamoasi libosi

Qizil rangli liboslar

Bosh murabbiy yangiligi

O‘zbekiston terma jamoasini Fabio Kannavaro boshqarib bormoqda

Muxlislar tashrifi

Rossiya futbol ittifoqi ma’lumotiga ko‘ra, 1000 nafarga yaqin rossiyalik muxlis kutilmoqda

«O‘zbekiston va Rossiya terma jamoalari o‘rtasidagi har bir bahs katta qiziqish va muxlislar tomonidan ajib lahzalarni keltirib chiqaradi».

Tarkib yangiliklari va muxlislar tashrifi

Bo‘lajak bahs oldidan milliy jamoamiz tarkibi borasida ham ayrim yangiliklar bor. Ma’lum qilinishicha, muxlislar yaxshi biladigan himoyachi Abduqodir Husanov ushbu yig‘inga jalb etilmagan.

Shuningdek, Rossiya futbol ittifoqining xabar berishicha, Toshkentdagi ushbu qiziqarli o‘yinni bevosita stadiondan kuzatib borish uchun Rossiyadan ming nafarga yaqin muxlis tashrif buyurishi kutilmoqda.

Sizningcha, Fabio Kannavaro boshchiligidagi O‘zbekiston milliy jamoasi Rossiyaga qarshi bo‘ladigan ushbu o‘rtoqlik bahsida qanday natija qayd etadi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari