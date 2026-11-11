Hazildan boshlangan shov-shuv: Trampning Dana Uayt haqidagi bayonoti ortida nima yashirin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- AQSH prezidenti Donald Tramp UFC rahbari Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibi lavozimini taklif qilgani haqidagi xabarlarni rad etib, buni shunchaki hazil deb atadi.
- Davlat rahbari matbuot bilan muloqotdagi og‘ir kunlarning birida ko‘ngilxushlik maqsadida shunday bayonot berganini ma'lum qildi.
- Biroq ommaviy axborot vositalari ushbu hazilni jiddiy qabul qilib, keng muhokamalarga sabab bo‘lgan shov-shuvli xabarlarni tarqatib yubordi.
Qo‘shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp UFC rahbari Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibi lavozimini egallashni taklif qilgani haqidagi xabarlarga oydinlik kiritdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu shunchaki matbuot bilan muloqotdagi og‘ir kunlardan birida aytilgan hazil bo‘lgan, biroq ommaviy axborot vositalari buni jiddiy qabul qilib yuborgan.
Jurnalistlar bilan muloqot va kutilmagan hazil
Donald Trampning ta’kidlashicha, matbuot bilan muloqot nuqtayi nazaridan juda omadsiz kunlarning birida uning xayoliga taniqli do‘sti Dana Uaytning ismi kelib qolgan. Shundan so‘ng u jurnalistlar guruhiga qarab kutilmagan gapni aytgan:
«Bilasizlarmi, men Dana Uaytni yangi matbuot kotibim etib tayinlasam kerak», — degan edi Tramp.
Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, bu gap shunchaki kun mavzusidagi biroz ko‘ngilxushlik va hazil sifatida aytilgan, biroq OAV vakillari buni mutlaqo jiddiy qabul qilib, shov-shuvli xabarlarga aylantirib yuborgan. Oqibatda hammaga tinimsiz qo‘ng‘iroqlar bo‘la boshlagan.
Voqea parametrlari va tafsilotlar
Asosiy ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar
Asosiy shaxslar
Donald Tramp (AQSH prezidenti) va Dana Uayt (UFC prezidenti)
Muhokama qilingan lavozim
Oq uy matbuot kotibi lavozimi
Bayonotning kelib chiqishi
Matbuot bilan muloqotdagi og‘ir kunlarning birida qilingan hazil
OAV reaksiyasi
Jurnalistlar hazilni jiddiy qabul qilib, keng muhokama qildi
Trampning yakuniy fikri
«Biz biroz ko‘ngilxushlik qilish mumkin, deb o‘yladik va Danani bu yerga taklif qildik. U ajoyib matbuot kotibi bo‘la olardi»
«Biz biroz ko‘ngilxushlik qilish mumkin, deb o‘yladik va Danani bu yerga taklif qildik. U ajoyib matbuot kotibi bo‘la olardi», — deya qo‘shimcha qildi AQSH rahbari.
Dana Uayt va Oq uy muhiti
Ma’lumki, Donald Tramp va Dana Uayt ko‘p yillik qadrdon do‘stlar hisoblanadi. Ular ko‘pincha UFC turnirlarida birga ko‘rinish berishadi va bir-birini ochiq qo‘llab-quvvatlaydi. Garchi bu safargi matbuot kotibligi masalasi hazil tariqasida boshlangan bo‘lsa-da, bunday yorqin shaxsning Oq uy jamoasida ko‘rilishi muxlislar va ekspertlar tomonidan katta qiziqish bilan muhokama qilindi.
Sizningcha, agar Dana Uayt haqiqatan ham Oq uy matbuot kotibi lavozimini egallaganida, u jurnalistlar bilan muloqotda qanday stil tanlagan bo‘lardi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…