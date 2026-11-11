Hazildan boshlangan shov-shuv: Trampning Dana Uayt haqidagi bayonoti ortida nima yashirin?

1 daqiqa o'qish41
Hazildan boshlangan shov-shuv: Trampning Dana Uayt haqidagi bayonoti ortida nima yashirin?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • AQSH prezidenti Donald Tramp UFC rahbari Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibi lavozimini taklif qilgani haqidagi xabarlarni rad etib, buni shunchaki hazil deb atadi.
  • Davlat rahbari matbuot bilan muloqotdagi og‘ir kunlarning birida ko‘ngilxushlik maqsadida shunday bayonot berganini ma'lum qildi.
  • Biroq ommaviy axborot vositalari ushbu hazilni jiddiy qabul qilib, keng muhokamalarga sabab bo‘lgan shov-shuvli xabarlarni tarqatib yubordi.

Qo‘shma Shtatlar prezidenti Donald Tramp UFC rahbari Dana Uaytga Oq uy matbuot kotibi lavozimini egallashni taklif qilgani haqidagi xabarlarga oydinlik kiritdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, bu shunchaki matbuot bilan muloqotdagi og‘ir kunlardan birida aytilgan hazil bo‘lgan, biroq ommaviy axborot vositalari buni jiddiy qabul qilib yuborgan.

Jurnalistlar bilan muloqot va kutilmagan hazil

Donald Trampning ta’kidlashicha, matbuot bilan muloqot nuqtayi nazaridan juda omadsiz kunlarning birida uning xayoliga taniqli do‘sti Dana Uaytning ismi kelib qolgan. Shundan so‘ng u jurnalistlar guruhiga qarab kutilmagan gapni aytgan:

«Bilasizlarmi, men Dana Uaytni yangi matbuot kotibim etib tayinlasam kerak», — degan edi Tramp.

Prezidentning so‘zlariga ko‘ra, bu gap shunchaki kun mavzusidagi biroz ko‘ngilxushlik va hazil sifatida aytilgan, biroq OAV vakillari buni mutlaqo jiddiy qabul qilib, shov-shuvli xabarlarga aylantirib yuborgan. Oqibatda hammaga tinimsiz qo‘ng‘iroqlar bo‘la boshlagan.

Voqea parametrlari va tafsilotlar

Asosiy ma’lumotlar va ko‘rsatkichlar

Asosiy shaxslar

Donald Tramp (AQSH prezidenti) va Dana Uayt (UFC prezidenti)

Muhokama qilingan lavozim

Oq uy matbuot kotibi lavozimi

Bayonotning kelib chiqishi

Matbuot bilan muloqotdagi og‘ir kunlarning birida qilingan hazil

OAV reaksiyasi

Jurnalistlar hazilni jiddiy qabul qilib, keng muhokama qildi

Trampning yakuniy fikri

«Biz biroz ko‘ngilxushlik qilish mumkin, deb o‘yladik va Danani bu yerga taklif qildik. U ajoyib matbuot kotibi bo‘la olardi»

«Biz biroz ko‘ngilxushlik qilish mumkin, deb o‘yladik va Danani bu yerga taklif qildik. U ajoyib matbuot kotibi bo‘la olardi», — deya qo‘shimcha qildi AQSH rahbari.

Dana Uayt va Oq uy muhiti

Ma’lumki, Donald Tramp va Dana Uayt ko‘p yillik qadrdon do‘stlar hisoblanadi. Ular ko‘pincha UFC turnirlarida birga ko‘rinish berishadi va bir-birini ochiq qo‘llab-quvvatlaydi. Garchi bu safargi matbuot kotibligi masalasi hazil tariqasida boshlangan bo‘lsa-da, bunday yorqin shaxsning Oq uy jamoasida ko‘rilishi muxlislar va ekspertlar tomonidan katta qiziqish bilan muhokama qilindi.

Sizningcha, agar Dana Uayt haqiqatan ham Oq uy matbuot kotibi lavozimini egallaganida, u jurnalistlar bilan muloqotda qanday stil tanlagan bo‘lardi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari