Qamashida 3 yoshli bog‘cha tarbiyalanuvchisining o‘limiga sababchi bo‘lgan shaxs 5 yilga qamaldi

1 daqiqa o'qish37
Qamashida 3 yoshli bog‘cha tarbiyalanuvchisining o‘limiga sababchi bo‘lgan shaxs 5 yilga qamaldi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi xususiy bog‘chani boshqargan Aziz Ochilov 3 yoshli tarbiyalanuvchi Madina Zayniddinova avtomobil ichida qolib ketib vafot etgani sababli 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi.
  • Sud jarayonida ayblanuvchi bolalarni mashinadan tushirish vaqtida sanamaganini tan olgan, natijada qizaloq issiq ta'sirida vafot etgan.

Joriy yilning 4 iyun kuni Qashqadaryo viloyati Qamashi tumanidagi xususiy bog‘chada 3 yoshli tarbiyalanuvchi qizchaning avtomobil ichida qolib ketishi oqibatida vafot etgani haqida xabar berilgan edi. Mazkur holat bo‘yicha sud hukmi chiqarildi. Bog‘chani amalda boshqarib kelgan shaxs 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etildi. Bu haqda Kun.uz sud hujjatiga tayanib xabar berdi.

Sud hujjatlariga ko‘ra, Aziz Ochilov 2023 yil dekabr oyida otasi nomiga oilaviy nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotini ochgan va uni amalda o‘zi boshqarib kelgan. Bog‘chada ikki guruhga jami 50 nafar tarbiyalanuvchi qabul qilingan.

Ochilov bolalarni o‘zining Kia Carnival rusumli avtomobilida uylaridan bog‘chaga olib kelgan. 4 iyun kuni ertalab ham tarbiyalanuvchilarni muassasaga yetkazgan. Bolalarni mashinadan tushirib, tarbiyachiga topshirganidan so‘ng, ularning barchasi tushganini tekshirmasdan va sanamasdan avtomobil eshiklarini qulflab, ketgan. Biroq 2023 yilda tug‘ilgan Madina Zayniddinova mashina salonida qolib ketgan.

Qizaloq bir necha soat davomida yopiq avtomobil ichida qolgan. Sud-tibbiy ekspertizasi xulosasiga ko‘ra, organizmning umumiy qizib ketishi natijasida o‘tkir yurak-qon tomir va nafas yetishmovchiligi yuzaga kelgan va bola vafot etgan.

Sudda Ochilov bolalarni mashinadan tushirayotganda sanamaganini tan olgan. Uning ko‘rsatmasicha, qizaloqning bog‘chada yo‘qligi haqida soat 16:00 atrofida turmush o‘rtog‘i qo‘ng‘iroq qilib xabar bergan. U bog‘chaga yetib borganida, qizaloqqa tez tibbiy yordam xodimlari yordam ko‘rsatayotgan bo‘lgan. Keyin bola shifoxonaga olib borilgan, ammo uning hayotini saqlab qolishning imkoni bo‘lmagan.

Sud jarayonida bog‘cha faoliyati bilan bog‘liq moliyaviy qonunbuzilishlar ham aniqlangan. Jumladan, amalda ishlamagan shaxslarni soxta hujjatlar orqali xodim sifatida rasmiylashtirib, budjet mablag‘larini o‘zlashtirish holatlari fosh etilgan. Yetkazilgan moddiy zarar sud jarayonida to‘liq qoplangan.

Jinoyat ishlari bo‘yicha Kitob tuman sudida mazkur ish 14 oktyabr kuni ko‘rib chiqilgan. Sud hukmi bilan Aziz Ochilov Jinoyat kodeksining 116-moddasi 3-qismi, 167-moddasi 2-qismi va 228-moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilgan.

Unga tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanish huquqidan 3 yil muddatga mahrum qilish bilan birga 5 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi tayinlangan. Jazoni manzil-koloniyada o‘tashi belgilangan.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari