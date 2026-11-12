Shohjahon Jo‘rayev pul qistirmoqchi bo‘lgan to‘y mehmoniga keskin javob qaytardi

1 daqiqa o'qish2
Shohjahon Jo‘rayev pul qistirmoqchi bo‘lgan to‘y mehmoniga keskin javob qaytardi

Xonanda Shohjahon Jo‘rayevning to‘ylardan birida o‘ziga pul qistirmoqchi bo‘lgan erkakka munosabat bildirgani aks etgan video ijtimoiy tarmoqlarda tarqaldi.

Videoda xonanda to‘y xizmatida qo‘shiq kuylayotgan paytda mast holatda bo‘lgan bir erkak uning oldiga kelib, pul bermoqchi bo‘ladi. Shohjahon Jo‘rayev bir necha bor «Yo‘q, yo‘q» deb rad etishiga qaramay, erkak urinishda davom etadi. Shundan so‘ng xonanda uni qo‘li bilan chetga suradi.

Voqea ortidan qo‘shiq aytishni to‘xtatgan Shohjahon Jo‘rayev erkakning xatti-harakatidan noroziligini ochiq bildiradi.

«Ey, aka, hurmatingizni biling. Besh ming so‘m qistirib, xohlagan ishimni qilaman, demang. Kerak bo‘lsa, ustingizdan sochaman. Ichib olib, bunaqa qilmaydi odam. Men sizning besh ming so‘mingizga ashula aytgani kelganim yo‘q. O‘zingizni bosib oling. Ko‘tara olsangiz iching», — deydi xonanda.

Video ostidagi izohlarda foydalanuvchilarning fikrlari ikkiga bo‘lingan. Ayrimlar xonandaning o‘z chegarasini himoya qilganini ma’qullagan bo‘lsa, boshqalar yoshi katta insonga nisbatan bunday munosabat bildirish to‘g‘ri emasligini yozmoqda.

Siz Shohjahon Jo‘rayevning o‘rnida bo‘lganingizda qanday yo‘l tutardingiz? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari