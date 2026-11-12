Andijonda hokim o‘rinbosari va kadastr xodimi 100 ming dollar pora bilan qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida hokim o‘rinbosari va Davlat kadastrlari palatasi tuman filiali xodimi 100 ming dollar pora talab qilgan vaqtida qo‘lga olindi.
- Mansabdor shaxslar tadbirkorga tuman hokimligi zaxirasidagi 50 sotix yer maydonini auksion orqali rasmiylashtirib berish evaziga pul talab qilishgan.
- DXX va Departament xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchilar 30 ming AQSH dollarini olayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida mansabdor shaxslar tomonidan sodir etilgan korrupsiya holati fosh etildi. Tuman hokimi o‘rinbosari hamda Davlat kadastrlari palatasi tuman filiali mansabdor shaxsi tadbirkordan katta miqdordagi mablag‘ni talab qilgan vaqtida tezkor tadbir chog‘ida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.
Yer maydoni va’dasi va 100 ming dollarlik talab
Ma’lum qilinishicha, mazkur mansabdor shaxslar tadbirkorga tuman hokimligi zaxirasida bo‘lgan 50 sotix yer maydonini onlayn-auksion orqali arzon narxda sotib olishga ko‘maklashish hamda uni tadbirkor nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilishgan. Bu xizmat evaziga ular jami 100 ming AQSH dollari miqdorida pul talab qilishgan.
DXX hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxslar so‘ralgan puldan 30 ming AQSH dollarini uchinchi shaxs orqali olayotgan paytda qo‘lga olindi.
Jinoyat va tergov parametrlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Hodisa sodir bo‘lgan joy
Andijon viloyati, Paxtaobod tumani
Qoldirilgan/va’da qilingan yer
Tuman hokimligi zaxirasidagi 50 sotix yer maydoni
Talab qilingan umumiy summa
100 ming AQSH dollari (30 ming dollar olinayotganda ushlangan)
Harakatni amalga oshirganlar
DXX va Departament xodimlari (tezkor tadbir)
Qo‘zg‘atilgan jinoyat ishlari
Jinoyat kodeksining 168- va 211-moddalari
«O‘tkazilgan tezkor tadbir natijasida mansabdor shaxslarning noqonuniy harakatlariga chek qo‘yilib, ashyoviy dalillar musodara qilindi».
Qonuniy choralar va tergov harakatlari
Mazkur holat yuzasidan gumon qilinuvchi shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi:
168-moddasi 4-qismi «a» va «g» bandlari (Juda ko‘p miqdorda va oldindan til biriktirib sodir etilgan firibgarlik);
28, 211-moddasi 3-qismi «a» bandi (Juda ko‘p miqdorda pora berishda ishtirokchilik va pora olish bilan bog‘liq jinoyatlar).
Hozirgi vaqtda mazkur jinoyat ishi yuzasidan barcha zarur tergov harakatlari izchil davom ettirilmoqda.
Sizningcha, auksion jarayonlari va yer ajratish tizimini yanada raqamlashtirish hamda shaffof qilish bu kabi korrupsiya holatlarining oldini olishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…