Andijonda hokim o‘rinbosari va kadastr xodimi 100 ming dollar pora bilan qo‘lga olindi

1 daqiqa o'qish39
Andijonda hokim o‘rinbosari va kadastr xodimi 100 ming dollar pora bilan qo‘lga olindi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida hokim o‘rinbosari va Davlat kadastrlari palatasi tuman filiali xodimi 100 ming dollar pora talab qilgan vaqtida qo‘lga olindi.
  • Mansabdor shaxslar tadbirkorga tuman hokimligi zaxirasidagi 50 sotix yer maydonini auksion orqali rasmiylashtirib berish evaziga pul talab qilishgan.
  • DXX va Departament xodimlari tomonidan o‘tkazilgan tezkor tadbirda gumonlanuvchilar 30 ming AQSH dollarini olayotgan paytda ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Andijon viloyatining Paxtaobod tumanida mansabdor shaxslar tomonidan sodir etilgan korrupsiya holati fosh etildi. Tuman hokimi o‘rinbosari hamda Davlat kadastrlari palatasi tuman filiali mansabdor shaxsi tadbirkordan katta miqdordagi mablag‘ni talab qilgan vaqtida tezkor tadbir chog‘ida ashyoviy dalillar bilan ushlandi.

Yer maydoni va’dasi va 100 ming dollarlik talab

Ma’lum qilinishicha, mazkur mansabdor shaxslar tadbirkorga tuman hokimligi zaxirasida bo‘lgan 50 sotix yer maydonini onlayn-auksion orqali arzon narxda sotib olishga ko‘maklashish hamda uni tadbirkor nomiga rasmiylashtirib berishni va’da qilishgan. Bu xizmat evaziga ular jami 100 ming AQSH dollari miqdorida pul talab qilishgan.

DXX hamda Bosh prokuratura huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti xodimlari hamkorligida o‘tkazilgan tezkor tadbir davomida ushbu shaxslar so‘ralgan puldan 30 ming AQSH dollarini uchinchi shaxs orqali olayotgan paytda qo‘lga olindi.

Jinoyat va tergov parametrlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Hodisa sodir bo‘lgan joy

Andijon viloyati, Paxtaobod tumani

Qoldirilgan/va’da qilingan yer

Tuman hokimligi zaxirasidagi 50 sotix yer maydoni

Talab qilingan umumiy summa

100 ming AQSH dollari (30 ming dollar olinayotganda ushlangan)

Harakatni amalga oshirganlar

DXX va Departament xodimlari (tezkor tadbir)

Qo‘zg‘atilgan jinoyat ishlari

Jinoyat kodeksining 168- va 211-moddalari

«O‘tkazilgan tezkor tadbir natijasida mansabdor shaxslarning noqonuniy harakatlariga chek qo‘yilib, ashyoviy dalillar musodara qilindi».

Qonuniy choralar va tergov harakatlari

Mazkur holat yuzasidan gumon qilinuvchi shaxslarga nisbatan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo‘zg‘atildi:

  • 168-moddasi 4-qismi «a» va «g» bandlari (Juda ko‘p miqdorda va oldindan til biriktirib sodir etilgan firibgarlik);

  • 28, 211-moddasi 3-qismi «a» bandi (Juda ko‘p miqdorda pora berishda ishtirokchilik va pora olish bilan bog‘liq jinoyatlar).

Hozirgi vaqtda mazkur jinoyat ishi yuzasidan barcha zarur tergov harakatlari izchil davom ettirilmoqda.

Sizningcha, auksion jarayonlari va yer ajratish tizimini yanada raqamlashtirish hamda shaffof qilish bu kabi korrupsiya holatlarining oldini olishga qanchalik yordam beradi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari