Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!

·1·Madaniyat
Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!

O‘zbek shou-biznesining eng talabgir va eng qimmatbaho yulduzlaridan biri Munisa Rizayeva kundalik tig‘iz ish grafigi va to‘y xizmatlari borasida haqiqiy rekord o‘rnatdi. Xonanda o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida mashina salonidan maxsus videomurojaat yo‘llab, bir kun ichida naqd 8 ta to‘y xizmatini yakunlaganini va bunday yuklamadan so‘ng sog‘lig‘i hamda madori sezilarli darajada pand berganini ochiq tan oldi.

«Ishqilib bugun men chempionman. Bugun sakkizta xizmatga kirdim, maza qochdi... Shunchaki o‘zimni maqtagim kelyapti, hammasini qanday ishlab berganimga hayronman», — deya samimiy hissiyotlarini o‘rtoqlashdi san’atkor. Biroq kun shu bilan tugamadi: sakkizta xizmatdan horigan xonanda yarim tunda to‘g‘ri o‘z ovoz rejissyori Begzodning to‘yiga shoshilayotganini, hatto bu sanada to‘y qilmaslikni oldindan iltimos qilgan bo‘lsa-da, yaqin safdoshini tabriklash uchun ketayotganini ma’lum qildi.

Xo‘sh, Munisa Rizayeva bir kunda 8 ta xizmatni qanday ulgurdi, bunday grafik xonandaning salomatligiga qanchalik xavf soladi va to‘y bozorida unga raqobatchi qoldimi?

«Sakkiz manzil, maza qochishi va tungi to‘yga poyga»: Munisaning rekord kuni xronikasi

Xonandaning murojaatida tilga olingan asosiy voqealar va faktlar:

  • Bir kunda 8 ta xizmat: Munisa Rizayeva bir oqshom davomida poytaxt va unga yaqin to‘yxonalarda jami sakkizta to‘y marosimida jonli chiqish qildi;

  • Jismoniy holdan toyish: San’atkor tinimsiz harakat va chiqishlar tufayli sog‘lig‘i charchaganini («maza qochdi») yashirmadi;

  • Jamoadoshga sadoqat: Og‘ir marafondan so‘ng uyga emas, balki o‘zining ko‘p yillik ovoz rejissyori Begzodning nikoh oqshomiga shoshildi;

  • Oldindan bo‘lgan bahs: Xonanda ovoz rejissyoriga bu sanada xizmatlar haddan tashqari ko‘p bo‘lishini aytib, to‘y kunini boshqa kunga belgilashni so‘raganini, ammo baribir yetib borishga va’da berganini ochiqladi;

  • «Men chempionman»: Munisa ushbu grafikni muvaffaqiyatli yakunlagani uchun o‘zini haqiqiy rekordchi deb atadi va muxlislari oldida hissiyotlarini yashirmadi.

Shou-biznes sahnasi: Munisa Rizayevaning to‘y marafoni ko‘rsatkichlari

Rekord darajadagi kun tafsilotlari va yuklama taqqosi:

Ko‘rsatkichlar va mezonlar

Odatiy yulduzli kun tartibi

Munisa Rizayevaning rekord kuni

Bir oqshomdagi to‘ylar soni

2–3 ta xizmat

8 ta to‘y xizmati (Mutlaq rekord)

Jismoniy va ovoz yuklamasi

O‘rtacha me’yorda

Ekstremal darajada («Maza qochdi»)

Xizmatlardan keyingi yo‘nalish

Dam olish va uyga qaytish

Ovoz rejissyori Begzodning to‘yiga poyga

Ruhiy kayfiyat

Barqaror

«Men chempionman, o‘zimni maqtamoqchiman»

Bozordagi talab darajasi

Yuqori

Toshkent to‘y bozorida eng talabgir yulduz

San’at va tibbiyot ekspertizasi: Bir kunda 8 ta to‘yga borish nimani anglatadi?

Madaniyat xodimlari va soha mutaxassislarining xulosalari:

  • Misli ko‘rilmagan logistika: Toshkentning oqshomgi tirbandliklarida 8 ta manzilga o‘z vaqtida yetib borish nafaqat xonanda, balki uning ma’murlari va haydovchilarining katta mahoratini talab etadi;

  • Ovoz pardalari va yurakka yuk: Professional foniatrlar fikricha, bir oqshomda 8 marta baland ovozda kuylash va qattiq shovqin ichida bo‘lish ovoz paylarining ishdan chiqishi va surunkali asab charchog‘iga olib kelishi mumkin;

  • Moliyaviy qiymat: Munisa Rizayeva O‘zbekistondagi eng qimmat gonorarli san’atkorlardan biri hisoblanadi; uning bir kunda 8 ta xizmatga kirishi shou-biznesdagi yuqori moliyaviy aylanmadan darak beradi;

  • Muxlislar olqishi va yaqinlarga e’tibor: Horg‘in holatda ham o‘z jamoasi a’zosi bo‘lgan ovoz rejissyorining to‘yiga borishga intilishi xonandaning jamoaviy sadoqati yuqori ekanini namoyish etdi.

Munisa Rizayevaning sakkizta to‘ylik marafoni o‘zbek estradasida hali uzoq vaqt muhokama qilinadigan voqelikka aylandi.

Sizningcha, bir kunda 8 ta to‘y xizmatiga borish san’atkor uchun katta mehnatmi yoki salomatlikni xavf ostiga qo‘yishmi? San’atkorlar bunday og‘ir yuklamalardan so‘ng qanday tiklanishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda shov-shuvli shou-biznes xabarini barcha musiqa va san’at ixlosmandlariga ulashing!

Munisa RizayevaBegzodToshkent to‘y bozori8 ta to‘y xizmatlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqda«Xudo qaytarib berdi»: Aziz Rametov davolanishdan so‘ng sog‘ayib, katta kinoga qaytmoqdaBugun, 14:53Vazira Yunusova qaynonasining fikrini qanday o‘zgartirganini gapirib berdi: “Qaynonam mendan xafa bo‘lgandi”Vazira Yunusova qaynonasining fikrini qanday o‘zgartirganini gapirib berdi: “Qaynonam mendan xafa bo‘lgandi”Bugun, 14:40Shahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdiShahzoda Muhammedova nega o‘zi yaratgan libosiga ulkan bantik taqdi? Ko‘pchilik qiziqtirgan savolga javob berdiBugun, 14:39Huvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiHuvaydo Jumayeva ilk gonorari va san’atdagi “raqobatchilari” haqida gapirdiBugun, 13:01Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Zebo Navro‘zova qaynonalarga murojaat qildi: “Kelinni avaylash kerak” (video)Bugun, 11:36Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?Huvaydo Jumayeva birinchi gonorarini nimaga sarflagan va hozirgi kundagi "raqib" san’atkorlari kimlar?Bugun, 11:17
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Ilhom Farmonov rafiqasiga unutilmas sovg‘a qildi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh