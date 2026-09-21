Munisa Rizayeva bir kunda nechta to‘yga boradi? O‘z rekordini yangilab, shov-shuvli murojaat yo‘lladi!
O‘zbek shou-biznesining eng talabgir va eng qimmatbaho yulduzlaridan biri Munisa Rizayeva kundalik tig‘iz ish grafigi va to‘y xizmatlari borasida haqiqiy rekord o‘rnatdi. Xonanda o‘zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida mashina salonidan maxsus videomurojaat yo‘llab, bir kun ichida naqd 8 ta to‘y xizmatini yakunlaganini va bunday yuklamadan so‘ng sog‘lig‘i hamda madori sezilarli darajada pand berganini ochiq tan oldi.
«Ishqilib bugun men chempionman. Bugun sakkizta xizmatga kirdim, maza qochdi... Shunchaki o‘zimni maqtagim kelyapti, hammasini qanday ishlab berganimga hayronman», — deya samimiy hissiyotlarini o‘rtoqlashdi san’atkor. Biroq kun shu bilan tugamadi: sakkizta xizmatdan horigan xonanda yarim tunda to‘g‘ri o‘z ovoz rejissyori Begzodning to‘yiga shoshilayotganini, hatto bu sanada to‘y qilmaslikni oldindan iltimos qilgan bo‘lsa-da, yaqin safdoshini tabriklash uchun ketayotganini ma’lum qildi.
Xo‘sh, Munisa Rizayeva bir kunda 8 ta xizmatni qanday ulgurdi, bunday grafik xonandaning salomatligiga qanchalik xavf soladi va to‘y bozorida unga raqobatchi qoldimi?
«Sakkiz manzil, maza qochishi va tungi to‘yga poyga»: Munisaning rekord kuni xronikasi
Xonandaning murojaatida tilga olingan asosiy voqealar va faktlar:
Bir kunda 8 ta xizmat: Munisa Rizayeva bir oqshom davomida poytaxt va unga yaqin to‘yxonalarda jami sakkizta to‘y marosimida jonli chiqish qildi;
Jismoniy holdan toyish: San’atkor tinimsiz harakat va chiqishlar tufayli sog‘lig‘i charchaganini («maza qochdi») yashirmadi;
Jamoadoshga sadoqat: Og‘ir marafondan so‘ng uyga emas, balki o‘zining ko‘p yillik ovoz rejissyori Begzodning nikoh oqshomiga shoshildi;
Oldindan bo‘lgan bahs: Xonanda ovoz rejissyoriga bu sanada xizmatlar haddan tashqari ko‘p bo‘lishini aytib, to‘y kunini boshqa kunga belgilashni so‘raganini, ammo baribir yetib borishga va’da berganini ochiqladi;
«Men chempionman»: Munisa ushbu grafikni muvaffaqiyatli yakunlagani uchun o‘zini haqiqiy rekordchi deb atadi va muxlislari oldida hissiyotlarini yashirmadi.
Shou-biznes sahnasi: Munisa Rizayevaning to‘y marafoni ko‘rsatkichlari
Rekord darajadagi kun tafsilotlari va yuklama taqqosi:
Ko‘rsatkichlar va mezonlar
Odatiy yulduzli kun tartibi
Munisa Rizayevaning rekord kuni
Bir oqshomdagi to‘ylar soni
2–3 ta xizmat
8 ta to‘y xizmati (Mutlaq rekord)
Jismoniy va ovoz yuklamasi
O‘rtacha me’yorda
Ekstremal darajada («Maza qochdi»)
Xizmatlardan keyingi yo‘nalish
Dam olish va uyga qaytish
Ovoz rejissyori Begzodning to‘yiga poyga
Ruhiy kayfiyat
Barqaror
«Men chempionman, o‘zimni maqtamoqchiman»
Bozordagi talab darajasi
Yuqori
Toshkent to‘y bozorida eng talabgir yulduz
San’at va tibbiyot ekspertizasi: Bir kunda 8 ta to‘yga borish nimani anglatadi?
Madaniyat xodimlari va soha mutaxassislarining xulosalari:
Misli ko‘rilmagan logistika: Toshkentning oqshomgi tirbandliklarida 8 ta manzilga o‘z vaqtida yetib borish nafaqat xonanda, balki uning ma’murlari va haydovchilarining katta mahoratini talab etadi;
Ovoz pardalari va yurakka yuk: Professional foniatrlar fikricha, bir oqshomda 8 marta baland ovozda kuylash va qattiq shovqin ichida bo‘lish ovoz paylarining ishdan chiqishi va surunkali asab charchog‘iga olib kelishi mumkin;
Moliyaviy qiymat: Munisa Rizayeva O‘zbekistondagi eng qimmat gonorarli san’atkorlardan biri hisoblanadi; uning bir kunda 8 ta xizmatga kirishi shou-biznesdagi yuqori moliyaviy aylanmadan darak beradi;
Muxlislar olqishi va yaqinlarga e’tibor: Horg‘in holatda ham o‘z jamoasi a’zosi bo‘lgan ovoz rejissyorining to‘yiga borishga intilishi xonandaning jamoaviy sadoqati yuqori ekanini namoyish etdi.
Munisa Rizayevaning sakkizta to‘ylik marafoni o‘zbek estradasida hali uzoq vaqt muhokama qilinadigan voqelikka aylandi.
Sizningcha, bir kunda 8 ta to‘y xizmatiga borish san’atkor uchun katta mehnatmi yoki salomatlikni xavf ostiga qo‘yishmi? San’atkorlar bunday og‘ir yuklamalardan so‘ng qanday tiklanishi kerak deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr va mulohazalaringizni izohlarda qoldiring hamda shov-shuvli shou-biznes xabarini barcha musiqa va san’at ixlosmandlariga ulashing!
Izohlar 0
…