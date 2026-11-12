Hurram Sulton bu safar “Mo‘ynali mantoli Madonna” bo‘lib ekranlarga qaytadi!

1 daqiqa o'qish6
Hurram Sulton bu safar “Mo‘ynali mantoli Madonna” bo‘lib ekranlarga qaytadi!

“Muhtasham yuz yil” serialida Hurram Sulton obrazi bilan keng tanilgan aktrisa Maryam Uzerli yangi kinoloyihada bosh rolni ijro etadi. U turk adabiyotining mashhur asarlaridan biri — Sabahattin Alining “Mo‘ynali mantoli Madonna” romani asosida suratga olinadigan filmda Mariya Puder qiyofasida namoyon bo‘ladi.

1943 yilda chop etilgan romandagi Mariya Puder — erkin fikrlaydigan, ehtirosli va yolg‘izlikni boshdan kechirayotgan ayol. Filmda uning Raif afandi bilan kechgan murakkab va ta’sirchan muhabbat qissasi hikoya qilinadi.

Kartina Fikri Harika Production hamda Saçaklı Film Studios hamkorligida suratga olinadi. Rejissyorlikni Sedat Inji zimmasiga olgan bo‘lsa, ssenariy Mert Dikmen tomonidan yoziladi.

Film tasvirga olish ishlari Turkiya va Germaniyada, xususan, Berlindagi mashhur Babelsberg kinostudiyasida olib boriladi.

Hozircha Raif afandi obrazini qaysi aktyor ijro etishi noma’lum. Mazkur rol uchun nomzodlar bilan muzokaralar davom etmoqda.

Maryam Uzerlining yangi qiyofasi tomoshabinlarda qiziqish uyg‘otishi shubhasiz. Sizningcha, aktrisa Mariya Puder obrazini munosib gavdalantira oladimi?

Maqola sizga yoqdimi?
Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Madaniyat yangiliklari