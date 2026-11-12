Taniqli rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston - Rossiya o‘yini natijasini taxmin qildi...

1 daqiqa o'qish0
Taniqli rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston - Rossiya o‘yini natijasini taxmin qildi...

Futbol olamida katta qiziqish uyg‘otayotgan O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan taniqli sharhlovchilar o‘z taxminlarini bildirishmoqda. Jumladan, mashhur futbol sharhlovchisi Konstantin Genich «RB Sport» nashriga bergan intervyusida mazkur qarama-qarshilik natijasi bo‘yicha o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.

Genichning taxminu tahlillari va jamoalarning imkoniyatlari

Sharhlovchi Rossiya milliy jamoasining avvalgi o‘yinlaridagi faolligiga to‘xtalib, hujum chizig‘idagi harakatlarni alohida qayd etdi. Uning fikricha, har ikki jamoa ham raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlarni yaratishga qodir.

«Rossiya milliy jamoasining Nigeriyaga qarshi o‘yinida hujumga qanday ishtiyoq bilan o‘tganini ko‘rdik. O‘zbekistonning hujum chizig‘ini hisobga olsak, maydon egalarida ham gol urish uchun imkoniyatlar bo‘lishi aniq. Shuning uchun mening taxminim — har ikki jamoa ham gol uradi», — dedi Konstantin Genich.

Uchrashuv parametrlari va tafsilotlar

Ma’lumotlar

O‘yin sanasi va joyi

Bugun, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida

Boshlanish vaqti

Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da (Moskva vaqti bilan 18:00)

Ekspert taxmini

Konstantin Genich («Har ikki jamoa ham gol uradi»)

Axborot manbasi

«RB Sport» nashri

Toshkentdagi kutilmagan va qiziqarli to‘qnashuv

Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi ushbu nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvi bugun, 12 noyabr kuni poytaxtimiz Toshkent shahrida bo‘lib o‘tadi. O‘yin Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi. Muxlislar va sport mutaxassislari ushbu bahsda har ikki terma jamoadan ham shiddatli va hujumkor o‘yin kutishmoqda.

Sizningcha, taniqli sharhlovchi Konstantin Genichning «har ikki jamoa ham gol uradi» degan taxmini oqlanadimi va bugungi bahsda qaysi jamoa ustun keladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Sport yangiliklari