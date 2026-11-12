Taniqli rossiyalik sharhlovchi O‘zbekiston - Rossiya o‘yini natijasini taxmin qildi...
Futbol olamida katta qiziqish uyg‘otayotgan O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi o‘rtoqlik uchrashuvi oldidan taniqli sharhlovchilar o‘z taxminlarini bildirishmoqda. Jumladan, mashhur futbol sharhlovchisi Konstantin Genich «RB Sport» nashriga bergan intervyusida mazkur qarama-qarshilik natijasi bo‘yicha o‘z fikrlari bilan o‘rtoqlashdi.
Genichning taxminu tahlillari va jamoalarning imkoniyatlari
Sharhlovchi Rossiya milliy jamoasining avvalgi o‘yinlaridagi faolligiga to‘xtalib, hujum chizig‘idagi harakatlarni alohida qayd etdi. Uning fikricha, har ikki jamoa ham raqib darvozasi oldida xavfli vaziyatlarni yaratishga qodir.
«Rossiya milliy jamoasining Nigeriyaga qarshi o‘yinida hujumga qanday ishtiyoq bilan o‘tganini ko‘rdik. O‘zbekistonning hujum chizig‘ini hisobga olsak, maydon egalarida ham gol urish uchun imkoniyatlar bo‘lishi aniq. Shuning uchun mening taxminim — har ikki jamoa ham gol uradi», — dedi Konstantin Genich.
Uchrashuv parametrlari va tafsilotlar
Ma’lumotlar
O‘yin sanasi va joyi
Bugun, 12 noyabr kuni Toshkent shahrida
Boshlanish vaqti
Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da (Moskva vaqti bilan 18:00)
Ekspert taxmini
Konstantin Genich («Har ikki jamoa ham gol uradi»)
Axborot manbasi
«RB Sport» nashri
Toshkentdagi kutilmagan va qiziqarli to‘qnashuv
Eslatib o‘tamiz, O‘zbekiston va Rossiya milliy jamoalari o‘rtasidagi ushbu nufuzli o‘rtoqlik uchrashuvi bugun, 12 noyabr kuni poytaxtimiz Toshkent shahrida bo‘lib o‘tadi. O‘yin Toshkent vaqti bilan soat 20:00 da start oladi. Muxlislar va sport mutaxassislari ushbu bahsda har ikki terma jamoadan ham shiddatli va hujumkor o‘yin kutishmoqda.
Sizningcha, taniqli sharhlovchi Konstantin Genichning «har ikki jamoa ham gol uradi» degan taxmini oqlanadimi va bugungi bahsda qaysi jamoa ustun keladi? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…