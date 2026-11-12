Xonanda Dilfuza Ismoilova o‘g‘illariga qo‘ygan qat’iy shartlarini oshkor qildi
“O‘zbekning sho‘x qizi” nomi bilan tanilgan xonanda Dilfuza Ismoilova YouTube loyihalaridan biriga bergan intervyusida farzand tarbiyasi, erkak kishining mas’uliyati va oiladagi sadoqat borasidagi qat’iy qarashlarini bildirdi.
San’atkorning ta’kidlashicha, u farzandlari xato qilganida ularni shunchaki o‘z bolasi bo‘lgani uchun himoya qilmaydi. Ayniqsa, ayollarga nisbatan zo‘ravonlikni aslo kechirmasligini o‘g‘illariga yoshligidan tushuntirib kelgan.
“Erkak kishi bo‘lsang, eng kuchli sportchilar bilan bellash. Ammo xotin kishiga qo‘l ko‘targan odam men uchun erkak emas, deb uqtirganman. O‘g‘lim aybdor bo‘lsa ham, 'bolam-ku' deb uning yonini olmayman. Farzandlarim mening bu fe’l-atvorimni yaxshi bilishadi”, — deydi xonanda.
Dilfuza Ismoilova halollik va sadoqat masalasida ham murosaga bormasligini aytdi. Uning so‘zlariga ko‘ra, agar o‘g‘illaridan biri harom yo‘lga kirgani yoki xiyonat qilganini bilib qolsa, uni oqlamaydi, hatto farzandi sifatida qabul qilishdan ham voz kechishi mumkin.
Xonanda bunday qarashlari bejiz emasligini, o‘zi ham bir vaqtlar turmush o‘rtog‘ining xiyonati sababli ajrashganini ta’kidladi. Uning fikricha, oilada eng muhim qadriyat — halollik va o‘zaro hurmat.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…