Abu-Dabidagi mushtlashuv ortidagi haqiqat: Islom Maxachev Merabning harakatlarini qoraladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- UFC chempioni Islom Maxachev Abu-Dabida Usmon Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasida yuz bergan mojaroda Usmon va uning jamoasini himoya qilib chiqdi.
- Maxachevning ta’kidlashicha, Merab Dvalishvili mehmonni urib, uning onasini haqorat qilgan va bu voqea Gruziyada Ahmad Hojimagomedov bilan sodir bo‘lgan eski ziddiyatlarning davomidir.
- Islom Maxachev jamoatchilikni vaziyatning faqat bir tomonini ko‘rib, nohaq ayblovlar qo‘ymaslikka chaqirdi.
UFC'ning taniqli yulduzi, yarim o‘rta vazn toifasidagi chempion Islom Maxachev Abu-Dabi shahrida Usmon Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasida sodir bo‘lgan shov-shuvli mojaro yuzasidan o‘z munosabatini bildirdi. U internetda Usmon va uning jamoasini qoralayotganlarga qarshi chiqib, voqeaning kelib chiqish sabablarini eslatib o‘tdi.
Maxachevning bayonoti va Gruziyadagi oldingi voqealar
Islom Maxachevning so‘zlariga ko‘ra, ko‘pchilik vaziyatning faqat bir tomonini ko‘rib, nohaq ayblovlar qo‘ymoqda. U avvalroq Gruziyada sodir bo‘lgan voqeani misol qilib keltirdi.
«Hozir Usmon va uning do‘stlarini qoralab, haqorat qilayotganlardan so‘rayman: Merab hech qanday sababsiz dog‘istonlik kurashchini urganida, uning sha’niga tekkanida nega jim turdingiz? U yigit Merabning oldiga yomon niyatda emas, faqat gaplashish uchun borgandi. Bugungi voqeani Merab o‘z yurtida boshlagan. U mehmonni urishga jur’at qildi va uning onasini ham haqoratladi», — deb yozdi Islom Maxachev.
Mojaro va munosabat parametrlari
Tafsilotlar va ma’lumotlar
Fikr bildirgan shaxs
Islom Maxachev (UFC chempioni)
Muhokama markazidagi mojaro
Usmon Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi Abu-Dabidagi to‘qnashuv
Oldingi voqea (Gruziya)
10 iyun kuni RAF turniri oldidan Dvalishvili va Ahmad Hojimagomedov janjali
Asosiy ayblov
Mehmonni urish va onasini haqorat qilish holatlari
Oldingi mojarolarning davomi
Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 10 iyun kuni Gruziyada o‘tkazilgan RAF turniri oldidan Merab Dvalishvili va Ahmad Hojimagomedov o‘rtasida ham kelishmovchilik chiqqan edi. O‘shanda Hojimagomedov Merabdan Umar Nurmagomedov haqidagi salbiy gaplarining sababini so‘ramoqchi bo‘lgan, biroq Dvalishvili unga kutilmaganda zarba bergani ma’lum qilingandi. Abu-Dabidagi so‘nggi voqealar esa ana shu eski ziddiyatlarning davomi sifatida sport jamoatchiligida qizg‘in muhokama qilinmoqda.
Sizningcha, MMA olamidagi bunday shaxsiy va jamoaviy to‘qnashuvlarning oldini olish uchun liga rahbariyati qanday choralar ko‘rishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…