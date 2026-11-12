Abu-Dabidagi mushtlashuv ortidagi haqiqat: Islom Maxachev Merabning harakatlarini qoraladi

1 daqiqa o'qish2
Abu-Dabidagi mushtlashuv ortidagi haqiqat: Islom Maxachev Merabning harakatlarini qoraladi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • UFC chempioni Islom Maxachev Abu-Dabida Usmon Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasida yuz bergan mojaroda Usmon va uning jamoasini himoya qilib chiqdi.
  • Maxachevning ta’kidlashicha, Merab Dvalishvili mehmonni urib, uning onasini haqorat qilgan va bu voqea Gruziyada Ahmad Hojimagomedov bilan sodir bo‘lgan eski ziddiyatlarning davomidir.
  • Islom Maxachev jamoatchilikni vaziyatning faqat bir tomonini ko‘rib, nohaq ayblovlar qo‘ymaslikka chaqirdi.

UFC'ning taniqli yulduzi, yarim o‘rta vazn toifasidagi chempion Islom Maxachev Abu-Dabi shahrida Usmon Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasida sodir bo‘lgan shov-shuvli mojaro yuzasidan o‘z munosabatini bildirdi. U internetda Usmon va uning jamoasini qoralayotganlarga qarshi chiqib, voqeaning kelib chiqish sabablarini eslatib o‘tdi.

Maxachevning bayonoti va Gruziyadagi oldingi voqealar

Islom Maxachevning so‘zlariga ko‘ra, ko‘pchilik vaziyatning faqat bir tomonini ko‘rib, nohaq ayblovlar qo‘ymoqda. U avvalroq Gruziyada sodir bo‘lgan voqeani misol qilib keltirdi.

«Hozir Usmon va uning do‘stlarini qoralab, haqorat qilayotganlardan so‘rayman: Merab hech qanday sababsiz dog‘istonlik kurashchini urganida, uning sha’niga tekkanida nega jim turdingiz? U yigit Merabning oldiga yomon niyatda emas, faqat gaplashish uchun borgandi. Bugungi voqeani Merab o‘z yurtida boshlagan. U mehmonni urishga jur’at qildi va uning onasini ham haqoratladi», — deb yozdi Islom Maxachev.

Mojaro va munosabat parametrlari

Tafsilotlar va ma’lumotlar

Fikr bildirgan shaxs

Islom Maxachev (UFC chempioni)

Muhokama markazidagi mojaro

Usmon Nurmagomedov va Merab Dvalishvili o‘rtasidagi Abu-Dabidagi to‘qnashuv

Oldingi voqea (Gruziya)

10 iyun kuni RAF turniri oldidan Dvalishvili va Ahmad Hojimagomedov janjali

Asosiy ayblov

Mehmonni urish va onasini haqorat qilish holatlari

Oldingi mojarolarning davomi

Eslatib o‘tamiz, joriy yilning 10 iyun kuni Gruziyada o‘tkazilgan RAF turniri oldidan Merab Dvalishvili va Ahmad Hojimagomedov o‘rtasida ham kelishmovchilik chiqqan edi. O‘shanda Hojimagomedov Merabdan Umar Nurmagomedov haqidagi salbiy gaplarining sababini so‘ramoqchi bo‘lgan, biroq Dvalishvili unga kutilmaganda zarba bergani ma’lum qilingandi. Abu-Dabidagi so‘nggi voqealar esa ana shu eski ziddiyatlarning davomi sifatida sport jamoatchiligida qizg‘in muhokama qilinmoqda.

Sizningcha, MMA olamidagi bunday shaxsiy va jamoaviy to‘qnashuvlarning oldini olish uchun liga rahbariyati qanday choralar ko‘rishi kerak? O‘z fikringizni izohlarda qoldiring!

Maqola sizga yoqdimi?
Shuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Dunyo yangiliklari