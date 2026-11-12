AQSHning Alabama shtatida burunsiz dunyoga kelgan noyob chaqaloq ko‘plab insonlarning e’tiborini tortdi
2015 yilda AQSHning Alabama shtatida dunyoga kelgan Ilay Tompson juda kam uchraydigan tug‘ma nuqson — ariniya bilan tug‘ilgan. Ushbu holatda bolada tashqi burun, burun bo‘shlig‘i va hid bilish tizimi shakllanmaydi.
Chaqaloqning noodatiy holati haqidagi xabar va suratlar ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqalib, ko‘plab insonlarning e’tiborini tortgan. Uning oilasi farzandiga bo‘lgan munosabati bilan ham ko‘pchilikni ta’sirlantirdi. Ota-onasi jarrohlik amaliyotidan voz kechib, farzandini aynan qanday bo‘lsa, shundayligicha mukammal deb bilishini ta’kidladi.
Ilayning sog‘lig‘ini qo‘llab-quvvatlash uchun unga nafas olishni yengillashtirishga qaratilgan traxeotomiya muolajasi bajarilgan. Ushbu amaliyot davomida traxeyada maxsus teshik ochilib, nafas olish uchun muqobil yo‘l yaratiladi.
Oila farzandining hayotini omma bilan bo‘lishish orqali kam uchraydigan tug‘ma holat haqida xabardorlikni oshirishga, shuningdek, har bir bolani qanday bo‘lsa, shundayligicha sevish va qabul qilish muhimligini ko‘rsatishga intilgan.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…