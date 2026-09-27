Merem Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotgan qo‘shnisiga syurpriz qildi (video)

·1·Madaniyat
Merem Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotgan qo‘shnisiga syurpriz qildi (video)

Muhtasham yuz yil” serialida Hurram Sulton obrazini gavdalantirgan Merem Uzerli mehmonxonada qo‘shni xonada serialni tomosha qilayotgan odamga kutilmagan syurpriz qildi. Bu haqda Habertürk xabar berdi.

Ma’lum bo‘lishicha, aktrisa Istanbuldagi Chirag‘an saroyida mehmon bo‘lib turgan vaqtida yon xonadan tanish ovozlar kelayotganini payqagan. U ovozlardan qo‘shnisi o‘zi bosh rolni ijro etgan “Muhtasham yuz yil” serialini tomosha qilayotganini anglagan.

Uzerli bu holatni telefon kamerasiga yozib olib, ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qo‘shnisi serialni tomosha qilayotganini aytgan. Shundan so‘ng u bir muddat o‘ylanib, qo‘shnisining eshigini taqillatishga qaror qilgan.

Eshik ochilgach, Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotganini payqaganini aytib, o‘zini tanishtirgan. Qarshisida serialdagi Hurram Sulton obrazini ijro etgan aktrisani ko‘rgan mehmon esa hayratini yashira olmagan.

Uzerlining ushbu videosi ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otdi. Aktrisa 2011–2014 yillarda namoyish etilgan “Muhtasham yuz yil” serialidagi Hurram Sulton roli orqali xalqaro miqyosda mashhurlikka erishgan.

Merem UzerliMuhtasham yuz yilHurram SultonHabertürk
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)Kameradan tashqarida ham muvaffaqiyat: Shaxsiy biznesini yo‘lga qo‘ygan turk yulduzlari (foto)19 iyul 20:42Durdona Qurbonova kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi: aktrisa yangi nishon bilan taqdirlandiDurdona Qurbonova kutilmagan e’tirofga sazovor bo‘ldi: aktrisa yangi nishon bilan taqdirlandiBugun 17:33Turkiyada to‘yda pul yoki tilla o‘rniga kuyovga buzoq sovg‘a qilindiTurkiyada to‘yda pul yoki tilla o‘rniga kuyovga buzoq sovg‘a qilindiBugun 15:22Qizil gilamdagi model nega ko‘chada yashay boshladi?Qizil gilamdagi model nega ko‘chada yashay boshladi?Bugun 14:52To‘lqinlantiruvchi holat: Raqqosa qizning go‘zal harakati barchani hayratga soldi (video)To‘lqinlantiruvchi holat: Raqqosa qizning go‘zal harakati barchani hayratga soldi (video)Bugun 12:50Munisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdiMunisa Rizayeva eridan oldingi munosabatlari haqida gapirdiBugun 12:31
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar Madaniyat yangiliklar

So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
So‘z ustasi Valijon Shamshiyev yana bir bor ota bo‘ldi: 13 farzandi dunyoga keldi
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Boshqa ism bilan tanilgan mashhur san’atkorlarning asl ism-familiyalari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
Taxallusi bilan mashhur bo‘lgan san’atkorlarning asl ismlari
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
«Allohga qarshi chiqolmayman»: Munisa Rizayeva o‘g‘li Aleksning san’atkor bo‘lishi haqida...
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
BTS a’zosi Jungkook bemor bolalar uchun 8,6 mlrd so‘m xayriya qildi
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
«Miss World-2026»: dunyoning eng go‘zal ayoli aniqlandi (foto)
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Huvaydo Jumayeva Bobur Mansurov bilan birga ijod qilish taklifi va gonorari haqida gapirdi
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh
Jorjina Rodrigesdan Messining rafiqasi suratiga kutilmagan izoh