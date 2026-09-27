Merem Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotgan qo‘shnisiga syurpriz qildi (video)
“Muhtasham yuz yil” serialida Hurram Sulton obrazini gavdalantirgan Merem Uzerli mehmonxonada qo‘shni xonada serialni tomosha qilayotgan odamga kutilmagan syurpriz qildi. Bu haqda Habertürk xabar berdi.
Ma’lum bo‘lishicha, aktrisa Istanbuldagi Chirag‘an saroyida mehmon bo‘lib turgan vaqtida yon xonadan tanish ovozlar kelayotganini payqagan. U ovozlardan qo‘shnisi o‘zi bosh rolni ijro etgan “Muhtasham yuz yil” serialini tomosha qilayotganini anglagan.
Uzerli bu holatni telefon kamerasiga yozib olib, ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida qo‘shnisi serialni tomosha qilayotganini aytgan. Shundan so‘ng u bir muddat o‘ylanib, qo‘shnisining eshigini taqillatishga qaror qilgan.
Eshik ochilgach, Uzerli “Muhtasham yuz yil”ni tomosha qilayotganini payqaganini aytib, o‘zini tanishtirgan. Qarshisida serialdagi Hurram Sulton obrazini ijro etgan aktrisani ko‘rgan mehmon esa hayratini yashira olmagan.
Uzerlining ushbu videosi ijtimoiy tarmoqlarda ham qiziqish uyg‘otdi. Aktrisa 2011–2014 yillarda namoyish etilgan “Muhtasham yuz yil” serialidagi Hurram Sulton roli orqali xalqaro miqyosda mashhurlikka erishgan.
Izohlar 0
…