Yomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Toshkent shahrida kuzatilgan kuchli yomg‘ir va shamoldan keyin osmonda qo‘shkamalak paydo bo‘ldi.
Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan suratlarda poytaxtning turli hududlarida qo‘shkamalak ko‘ringani aks etgan.
Ayniqsa, yomg‘ir bulutlari va quyosh nurlari uyg‘unlashgan manzara shahar aholisi e’tiborini tortdi.
Bugun kunning ikkinchi yarmida Toshkentda qisqa muddatli kuchli yog‘ingarchilik va shamol kuzatildi.
Shunga qaramay, ob-havo yaxshilanishi ortidan shahar osmonida qo‘shkamalak hosil bo‘ldi.
Fotosuratlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan faol tarzda ulashilmoqda va ko‘plab ijobiy izohlarga sabab bo‘lmoqda.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…