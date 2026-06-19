Yomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldi

·1·O‘zbekiston
Yomg‘irdan so‘ng Toshkent osmonida qo‘shkamalak paydo bo‘ldi

Toshkent shahrida kuzatilgan kuchli yomg‘ir va shamoldan keyin osmonda qo‘shkamalak paydo bo‘ldi.

Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan suratlarda poytaxtning turli hududlarida qo‘shkamalak ko‘ringani aks etgan.

Ayniqsa, yomg‘ir bulutlari va quyosh nurlari uyg‘unlashgan manzara shahar aholisi e’tiborini tortdi.

Bugun kunning ikkinchi yarmida Toshkentda qisqa muddatli kuchli yog‘ingarchilik va shamol kuzatildi.

Shunga qaramay, ob-havo yaxshilanishi ortidan shahar osmonida qo‘shkamalak hosil bo‘ldi.

Fotosuratlar ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari tomonidan faol tarzda ulashilmoqda va ko‘plab ijobiy izohlarga sabab bo‘lmoqda.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zgidrometdan favqulodda ogohlantirishO‘zgidrometdan favqulodda ogohlantirishBugun, 17:40«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?«15 daqiqalik shahar» konsepsiyasi: Yangi Toshkent qanday qurilmoqda?Bugun, 16:05Yangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqdaYangi Toshkent «15 daqiqalik shahar» tamoyili asosida qurilmoqdaBugun, 14:04Jahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiJahon banki vitse-prezidenti Mirzo Ulug‘bek tumanining raqamli tizimini yuqori baholadiBugun, 12:43Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...Oliy darajadagi O‘zbekiston va Germaniya Birinchi xonimlari uchrashuvi...Bugun, 12:25Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!Global e’tirof: Toshkent o‘zgarish sur’atlari bo‘yicha dunyoda kuchli uchlikka kirdi!Bugun, 12:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
O‘zbekiston rekord o‘rnatdi: 12 mingdan ortiq somsa tayyorlandi (video)
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Markaziy bank 500 ming so‘mlik banknot haqidagi xabarlarga munosabat bildirdi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
Qirg‘iziston O‘zbekistondan keltirilgan 21 tonna tarvuzni qaytarib yubordi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
1 iyundan kuchga kiradigan muhim o‘zgarish ma’lum bo‘ldi
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
Elektr energiyasi tarifi oshadi, 500 kVt uchun chek o‘zgaradi...
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda bola tug‘ilganda beriladigan “suyunchi puli”ni to‘lash tartibiga o‘zgartirish kiritildi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
O‘zbekistonda Qurbon hayiti kuni rasman e’lon qilindi
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan
Ikki yoshgacha farzandi bor xodimlarga muhim imtiyozlar berilgan