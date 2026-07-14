JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori

·83·O‘zbekiston
JSSTdan O‘zbekiston uchun muhim ogohlantirish: zilzila xavfi yuqori

Zilzilalar dunyoda insonlar hayotiga eng ko‘p talafot yetkazadigan tabiiy ofatlardan biri bo‘lib qolmoqda. O‘zbekistonning ayrim hududlari ham yuqori seysmik faollik zonalarida joylashgani bois Jahon sog‘liqni saqlash tashkiloti (JSST) bu borada muhim ogohlantirish bilan chiqdi.

JSST ma’lumotlariga ko‘ra, 2000–2023 yillar davomida tabiiy ofatlar bilan bog‘liq o‘lim holatlarining yarmidan ortig‘i aynan zilzilalar hissasiga to‘g‘ri kelgan. Mutaxassislar Qirg‘iziston, Tojikiston, Qozog‘iston, Turkmaniston va O‘zbekistonning ayrim hududlari yuqori seysmik xavf zonasida joylashganini ta’kidlamoqda. Shuningdek, qariyb 11 million aholi yashaydigan Farg‘ona vodiysiga alohida e’tibor qaratilgan.

Tashkilot qayd etishicha, ehtimoliy zilzilalar vaqtida tibbiyot tizimining tayyorligi hal qiluvchi ahamiyatga ega. 2023 yilda Turkiya va Suriyada sodir bo‘lgan kuchli zilzilalar shifoxonalar ishdan chiqqan taqdirda minglab jabrlanganlar o‘z vaqtida tibbiy yordamsiz qolishi mumkinligini namoyon qildi.

Ekspertlar fikricha, shifoxonalarni seysmobardosh qilishga sarflanadigan mablag‘ ofatdan keyingi tiklash xarajatlariga nisbatan ancha kam. BMT hisob-kitoblariga ko‘ra, yangi tibbiyot muassasalarini seysmik talablarga mos qurish loyiha qiymatini 4 foizdan kamroqqa, mavjud binolarni mustahkamlash esa taxminan 1 foizga oshiradi.

JSST, shuningdek, muntazam o‘quv mashg‘ulotlari o‘tkazish, shoshilinch tibbiy guruhlar tayyorgarligini kuchaytirish, xizmatlar o‘rtasidagi hamkorlikni yaxshilash va keksalar hamda nogironligi bo‘lgan shaxslar kabi aholining zaif qatlamlarini himoya qilish choralarini kuchaytirishni tavsiya etmoqda.

Mutaxassislar ta’kidlashicha, so‘nggi yirik zilzilalarning asosiy sabog‘i bitta — tabiiy ofat sodir bo‘lishini kutmasdan, unga oldindan tayyorgarlik ko‘rish insonlar hayotini saqlab qolishda hal qiluvchi ahamiyatga ega.

Jahon sog'liqni saqlash tashkilotiO'zbekistonFarg'ona vodiysiTurkiyaBirlashgan Millatlar Tashkiloti
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Oliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiOliy sud taqiqlangan internet manbalari bo‘yicha yangi ro‘yxatni e’lon qildiBugun, 12:17Jazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiJazirama kuchaydi: Surxondaryoda yuk mashinalari harakati cheklandiBugun, 12:09Abituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandiAbituriyentlar uchun hal qiluvchi 10 kun: testlar boshlandiBugun, 12:04Toshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkinToshkentliklar ogohlantirildi: jazirama elektr ta’minotiga ta’sir qilishi mumkinKecha, 21:52Abituriyentlar diqqatiga: test sinovlari boshlanadigan sana ma’lum qilindiAbituriyentlar diqqatiga: test sinovlari boshlanadigan sana ma’lum qilindiKecha, 21:46Ikki sayyoraga o‘zbek olimlarining nomi rasman berildiIkki sayyoraga o‘zbek olimlarining nomi rasman berildiKecha, 17:25
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
O‘zbek tili uchun 41 ta yangi atama rasman qabul qilindi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi