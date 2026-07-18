Rossiya-O‘zbekiston milliarderi Alisher Usmonov ishdan bo‘shatilgani aytilmoqda
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Alisher Usmonov Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari lavozimidan olingani xabar qilindi. “Daryo” va “Kun.uz” bu ma’lumotni o‘z manbalariga tayanib e’lon qildi.
U 2020 yil dekabrida Prezident davlat xavfsizlik xizmati rahbari etib tayinlangan. O‘sha vaqtdagi xabarlarda Usmonov bunga qadar Davlat xavfsizlik xizmati raisi o‘rinbosari bo‘lib ishlagani keltirilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, Alisher Abrorovich Usmonov 2007 yilda II darajali “Shon-sharaf” ordeni bilan mukofotlangan. Uning o‘rniga kim tayinlanishi yoki lavozimdan olinish sabablari haqida hozircha qo‘shimcha ma’lumot berilmagan.
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling
…