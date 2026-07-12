Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi

·0·O‘zbekiston
Harorat 60 darajaga yaqinlashdi: mutaxassislar ogohlantirdi

O‘zbekistonda anomal issiq kuzatilmoqda. Ayni paytda Qoraqalpog‘istonda quyosh ostida turgan avtomobil salonidagi harorat deyarli 60 darajaga yetgani qayd etildi. Mutaxassislarning ta’kidlashicha, bunday jazirama inson salomatligi uchun jiddiy xavf tug‘dirishi mumkin.

Shu munosabat bilan fuqarolarga yaqinlashayotgan 4–5 soat davomida imkon qadar ochiq havoga chiqmaslik tavsiya etilmoqda. Zarurat bo‘lmaganda quyoshning tik nurlari ostida uzoq vaqt qolmaslik, ko‘proq suv va boshqa suyuqliklar iste’mol qilish muhim ekani eslatildi.

Ayniqsa, keksalar, bolalar, homilador ayollar hamda surunkali kasalliklarga chalingan fuqarolar jazirama paytida salqin joylarda bo‘lishi, jismoniy zo‘riqishdan saqlanishi tavsiya etiladi.

Shuningdek, mutaxassislar avtomobilda bolalar yoki uy hayvonlarini hatto qisqa muddatga ham yolg‘iz qoldirmaslik kerakligini ta’kidlamoqda. Chunki yopiq avtomobil salonidagi harorat juda qisqa vaqt ichida hayot uchun xavfli darajagacha ko‘tarilishi mumkin.

Fuqarolarga kunning eng issiq vaqtlarida ehtiyot choralariga qat’iy amal qilish va o‘z salomatligiga befarq bo‘lmaslik tavsiya etildi.

Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Charos
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?Toshkentda qurilish faol davom etayotganiga qaramay, narxlar nega oshib bormoqda?Bugun, 12:00O‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiO‘zbekistonda anomal issiq: harorat +46 darajaga chiqadiBugun, 11:56O‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiO‘zbekistonda yoshlar soni qancha ekani ma’lum qilindiBugun, 10:38O‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiO‘zbekiston va Belarus o‘rtasida turistik bum: Sayohatchilar soni ma’lum bo‘ldiBugun, 10:25Abituriyentlar test topshiradigan manzillar bilan oldindan tanishishi mumkinAbituriyentlar test topshiradigan manzillar bilan oldindan tanishishi mumkinKecha, 14:37Qashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandiQashqadaryoda suv ta’minoti mutaxassisi 1,2 million so‘m bilan ushlandiKecha, 11:52
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
O‘zbek alifbosida 4 harfni o‘zgartirish taklif qilindi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
Vodiyda yarim tunda zilzila kuzatildi
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija
7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija