Anomal issiq chekinadi: O‘zbekiston uchun kutilgan sana aytildi
O‘zbekistonda so‘nggi kunlarda kuzatilayotgan anomal issiq havo yaqin kunlarda asta-sekin chekinishi kutilmoqda. O‘zgidromet ma’lumotiga ko‘ra, joriy yilning 21 iyulidan boshlab respublika bo‘ylab havo harorati 6–9 darajaga pasayishi prognoz qilingan.
Qayd etilishicha, 20 iyul kuni respublika hududining katta qismida ekstremal issiq ob-havo hali ham saqlanib turadi. Faqat O‘zbekistonning shimoli-g‘arbiy hududlarida havo harorati pasayishi boshlanib, salqinlik asta-sekin seziladi.
21 iyul, seshanba kuni esa respublikaning barcha hududlarida anomal issiq chekina boshlaydi. Sinoptiklar ma’lumotiga ko‘ra, havo harorati o‘rtacha 6–9 darajaga pasayishi kutilmoqda. Bu esa bir necha kun davomida saqlangan kuchli jazirama ta’sirining ancha susayishini anglatadi.
Mutaxassislar fuqarolarga issiq ob-havo to‘liq chekingunga qadar ehtiyot choralariga amal qilish, kunning eng issiq vaqtlarida uzoq vaqt ochiq havoda qolmaslik va rasmiy ob-havo ma’lumotlarini kuzatib borishni tavsiya etmoqda.
…