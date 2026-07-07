O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi

·91·O‘zbekiston
O‘zbek alifbosi o‘zgaradi: deputatlar yangi qonunni ma’qulladi

O‘zbekistonda lotin yozuviga asoslangan o‘zbek alifbosini takomillashtirishga qaratilgan qonun loyihasi Qonunchilik palatasi deputatlari tomonidan qabul qilinib, ko‘rib chiqish uchun Senatga yuborildi. Bu haqda Oliy Majlis Qonunchilik palatasi matbuot xizmati ma’lum qildi.

Qonun loyihasiga muvofiq, amaldagi alifbo tarkibi qayta ko‘rib chiqilishi rejalashtirilgan. Yangi tahrirga ko‘ra, alifbo 26 ta harf va 3 ta harf birikmasi o‘rniga 28 ta mustaqil harf hamda 1 ta tutuq belgisidan iborat bo‘ladi. Shuningdek, ayrim harflarning qo‘llanish tartibiga ham aniqlik kiritilishi ko‘zda tutilgan.

Muhokamalar davomida deputatlar ushbu islohotni bosqichma-bosqich va qulay tarzda amalga oshirish yuzasidan bir qator takliflarni ilgari surdi. Xususan, qonun kuchga kirgunga qadar rasmiylashtirilgan hujjatlar, milliy valyuta, qimmatli qog‘ozlar hamda davlat organlari va tashkilotlarining amaldagi peshlavha, ko‘rsatkich va boshqa ramziy belgilari belgilangan muddatgacha o‘z kuchini saqlab qolishi nazarda tutilmoqda.

Ta’kidlanishicha, bunday yondashuv davlat idoralarida mavjud barcha hujjatlar, blankalar, ko‘rsatkichlar va boshqa vositalarni bir vaqtning o‘zida almashtirish zaruratini bartaraf etadi. Bu esa budjet mablag‘larining ortiqcha sarflanishining oldini olish, davlat xarajatlarini qisqartirish va alifbodagi yangiliklarni moliyaviy jihatdan maqbul tarzda bosqichma-bosqich joriy etish imkonini beradi.

Parlament muhokamalarida qayd etilishicha, qonun loyihasi qabul qilinishi o‘zbek alifbosi va imlo qoidalarini yanada takomillashtirish, davlat tilining raqamli muhitda qo‘llanilishini kengaytirish hamda zamonaviy axborot texnologiyalariga moslashish jarayonini tezlashtirishga xizmat qiladi.

Qonun loyihasi Qonunchilik palatasi tomonidan ma’qullangan bo‘lib, endi uni Senat ko‘rib chiqadi.

O'zbekistonOliy MajlisQonunchilik palataSenatO'zbek alifbosi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin AI bilan muhokama qilingYangilikni tahlil qiling, foydali maslahatlar oling

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Shavkat Mirziyoyev: «Tinchlikka eltuvchi eng kuchli yo‘l — ma’rifat»Bugun, 12:01Toshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiToshkentda xalqaro islom sivilizatsiyasi forumi boshlandiBugun, 11:48Olmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiOlmazor tumanida ayrim hududlarda elektr vaqtincha o‘chiriladiBugun, 11:227,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natija7,5 ochko va chempionlik: Javohir Sindorovdan kuchli natijaKecha, 22:21Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkinEndilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkinKecha, 20:531 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?1 iyuldan yangi qoida: YPXga elektron hujjat ko‘rsatsa bo‘ladimi?Kecha, 19:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
O‘zbekiston milliy terma jamoasi a’zolariga tantanali ravishda avtomobil topshirildi
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Endilikda ayollar 53 yoshdan pensiyaga chiqishi mumkin
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Farg‘onada 4 magnitudali zilzila kuzatildi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
Ertaga davlat tashkilotlarida ish soat 10:00 da boshlanadi
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
O‘zbekistonning ikki qishlog‘i endi Qirg‘izistonga qarashli
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
Toshkentda 2–3 ball, Surxondaryoda 4–5 ball zilzila sezildi
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
21 iyun: eng uzun kun va eng qisqa tun
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi
O‘zbekistonda propanning chakana narxi sezilarli darajada qimmatlashdi