Kitob o‘qib, 50 ming dollar yutish mumkin: O‘zbekistonda noodatiy tanlov!

·4·O‘zbekiston
Kitob o‘qib, 50 ming dollar yutish mumkin: O‘zbekistonda noodatiy tanlov!

O‘zbekistonda maktab o‘quvchilari o‘rtasida kitobxonlikni ommalashtirishga qaratilgan "Milliy kitobxonlik harakati" umummilliy tanlovi tashkil etilmoqda. Unda 1–11-sinf o‘quvchilari ishtirok etishi mumkin. Tanlovning yillik mukofot jamg‘armasi 240 ming dollar bo‘lib, bosh g‘olibga 50 ming dollar mukofot beriladi.

Loyihaning asosiy maqsadi yosh avlod orasida mutolaa madaniyatini yuksaltirish, kitob o‘qishga bo‘lgan qiziqishni kuchaytirish va o‘quvchilarning bilim saviyasini oshirishdan iborat.

Tanlovda kimlar qatnashishi mumkin?

Musobaqada umumta’lim maktablarining 1–11-sinf o‘quvchilari ishtirok etadi. Qatnashchilar yoshiga va sinfiga qarab uchta guruhga bo‘linadi:

1–5-sinf o‘quvchilari;

6–8-sinf o‘quvchilari;

9–11-sinf o‘quvchilari.

Har bir yosh toifasi uchun alohida tavsiya etilgan kitoblar ro‘yxati tuzilgan. O‘quvchilar ushbu asarlarni «Mutolaa» mobil ilovasi orqali o‘qishlari mumkin. Tanlov qanday bosqichlarda o‘tkaziladi?

Musobaqa uch bosqichni qamrab oladi: maktab yoki tuman bosqichi, hududiy saralash va respublika finali. Ishtirokchilar tavsiya etilgan kitoblarni mutolaa qilib, tanlovning keyingi bosqichlariga yo‘l olish uchun bellashadi.

Tashabbus o‘quvchilar orasida kitob o‘qishga bo‘lgan mehrni oshirish, mutolaani kundalik odatga aylantirish hamda bilimga intiluvchi yoshlarni rag‘batlantirishga xizmat qilishi kutilmoqda.

Milliy kitobxonlik harakatiO‘zbekistonmaktab o‘quvchilarikitobxonlik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Qamashida uy bekasi kitob o‘qib, 50 million so‘m yutdiQamashida uy bekasi kitob o‘qib, 50 million so‘m yutdi10 sentabr 11:19Kitobxonlar uchun mo‘ljallangan Tome ilovasi o‘z faoliyatini to‘xtatmoqdaKitobxonlar uchun mo‘ljallangan Tome ilovasi o‘z faoliyatini to‘xtatmoqda7 may 23:51Kitobxon askar uyiga bir oy oldin qaytishi mumkin: yangi imtiyoz tafsilotlariKitobxon askar uyiga bir oy oldin qaytishi mumkin: yangi imtiyoz tafsilotlari14 oktabr 11:12«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:«Yil o‘qituvchisi» tanlovi g‘oliblari: 208 nafar o‘qituvchi 616 mln. so‘mdan mukofot oladi:19 sentabr 21:31O‘zbekistonda elektr uzilishlari uchun kompensatsiya to‘lash tizimi joriy etilmoqda!O‘zbekistonda elektr uzilishlari uchun kompensatsiya to‘lash tizimi joriy etilmoqda!26 sentabr 07:49Abituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldiAbituriyentlar uchun muhim jarayon boshlandi: OTM tanlovi start oldi25 iyul 12:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?