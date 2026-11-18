O‘zbekistonlik qiz smartfondan voz kechib, bir yil ichida 75 ta kitob o‘qib barchani hayratda qoldirdi
O‘zbekistonlik qiz zamonaviy texnologiyalardan foydalanishga sarflanadigan vaqtini kitob mutolaasiga yo‘naltirishga qaror qildi. U bir yil davomida smartfon va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni to‘xtatib, bo‘sh vaqtini mazmunli mashg‘ulot — kitob o‘qishga bag‘ishladi. Natijada 12 oy ichida 75 ta kitobni mutolaa qilib, o‘z oldiga qo‘ygan maqsadiga erishdi.
Ma’lum qilinishicha, qiz telefon orqali turli sahifalarni kuzatish, videolar tomosha qilish va ijtimoiy tarmoqlarda vaqt o‘tkazish o‘rniga badiiy hamda boshqa turdagi adabiyotlarni o‘qishni afzal ko‘rgan. U kundalik yumushlari orasidan mutolaa uchun alohida vaqt ajratib, bu odatni muntazam davom ettirgan.
Bir yil davomida smartfonsiz yashash va diqqatni kitoblarga qaratish orqali u 75 ta asarni o‘qib tugatgan. Uning bu tajribasi vaqtni to‘g‘ri taqsimlash, foydali odatlarni shakllantirish va kitobxonlikka qiziqishni oshirish borasida e’tiborga molik voqea bo‘ldi.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…