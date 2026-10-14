Kitobxon askar uyiga bir oy oldin qaytishi mumkin: yangi imtiyoz tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Respublika miqyosidagi «Ma’naviyat qalqoni» kitobxonlik tanlovida sovrinli o‘rinni egallagan muddatli harbiy xizmatchilarning xizmat muddati bir oyga qisqartirilishi mumkin.
- Bu taklif qonun loyihasi sifatida ko‘rib chiqilmoqda va hozircha rasman kuchga kirgan imtiyoz hisoblanmaydi.
- Qonun loyihasi qabul qilingach, tanlov g‘oliblari uchun xizmat muddatini 12 oydan 11 oyga qisqartirish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.
O‘zbekistonda kitob o‘qishni sevuvchi askarlar uchun yangi rag‘batlantirish chorasi taklif etildi. Agar qonun loyihasi belgilangan tartibda qabul qilinsa, respublika miqyosidagi kitobxonlik tanlovida sovrinli o‘rinni egallagan muddatli harbiy xizmatchilarning xizmat davri bir oyga qisqartirilishi mumkin. Bu esa amaldagi 12 oylik xizmat muddatini 11 oyga tushirish imkonini beradi.
Yangilikning e’tiborli tomoni shundaki, kitob o‘qish va bilimga intilish nafaqat ma’naviy rag‘bat, balki harbiy xizmatni o‘tash muddatiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan imtiyoz sifatida ham ko‘rib chiqilmoqda.
Qaysi askarlar xizmatni bir oy oldin tugatishi mumkin?
Qonunchilik palatasida birinchi o‘qishda ma’qullangan qonun loyihasiga ko‘ra, «Ma’naviyat qalqoni» respublika kitobxonlik tanlovida sovrinli o‘rinlarni egallagan muddatli harbiy xizmatchilarning xizmat muddatini bir oyga qisqartirish taklif etilmoqda.
Ushbu tanlov harbiy xizmatchilar o‘rtasida kitobxonlikni ommalashtirish, ularning ma’naviy-intellektual salohiyatini oshirish va mutolaaga bo‘lgan qiziqishini rag‘batlantirishga qaratilgan.
Taklif etilayotgan tartibga ko‘ra, respublika bosqichida birinchi, ikkinchi yoki uchinchi o‘rinni egallagan muddatli askarlar imtiyozdan foydalanishi mumkin.
Biroq bu imkoniyat barcha kitob o‘qiydigan askarlarga avtomatik ravishda berilmaydi. Gap aynan belgilangan tanlovda yuqori natija ko‘rsatgan harbiy xizmatchilar haqida ketmoqda.
Xizmat muddati 12 oydan 11 oyga tushadimi?
Hozirgi tartib bo‘yicha muddatli harbiy xizmat 12 oy davom etadi. Qonun loyihasidagi taklif qabul qilinsa, tanlovning munosib natijalarini ko‘rsatgan askarlar uchun ushbu muddatni bir oyga qisqartirish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.
Shu bilan birga, qonun loyihasini muhokama qilish jarayonida imtiyozni qo‘llash tartibiga oid masala ham ko‘tarilgan. Jumladan, ayrim askarlar xizmatni to‘liq o‘tab, uning yakuniy tadbirlarida ishtirok etishni xohlashi mumkinligi qayd etilgan.
Shu sababli xizmat muddatini qisqartirish askarning xohishi va arizasi asosida amalga oshirilishi kerakligi haqida taklif bildirilgan.
Demak, imtiyozning aniq tartibi qonun loyihasining keyingi muhokamalari va qabul qilinadigan yakuniy hujjatga bog‘liq.
«Ma’naviyat qalqoni» tanlovining maqsadi nima?
Kitobxonlik tanlovi harbiy xizmatchilarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularda mutolaa madaniyatini shakllantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.
Kitob o‘qish insonning dunyoqarashini kengaytiradi, bilimlarini boyitadi va voqealarga turli nuqtayi nazardan qarash imkonini beradi. Harbiy xizmat sharoitida esa bunday mashg‘ulotlar shaxsiy rivojlanish va ma’naviy tayyorgarlikning muhim qismi bo‘lishi mumkin.
Tanlov g‘oliblariga xizmat muddatini qisqartirish imkoniyatini berish taklifi ham kitobxonlikni oddiy mashg‘ulotdan rag‘batlantiriladigan faoliyatga aylantirishga qaratilgan.
Qonun loyihasi qachon kuchga kiradi?
Bu masalada muhim jihat bor: qonun loyihasining birinchi o‘qishda ma’qullangani takliflar allaqachon kuchga kirganini anglatmaydi.
Hujjat qonunchilikda belgilangan keyingi bosqichlardan o‘tishi va tegishli tartibda qabul qilinishi kerak. Shundan keyingina yangi imtiyozning qachondan va qanday shartlarda amal qilishi aniq bo‘ladi.
Shuning uchun hozircha kitobxonlik tanlovida g‘olib bo‘lgan har bir askar uyiga bir oy oldin qaytishi mumkin, deb qat’iy aytishga erta. Bu — qonun loyihasida nazarda tutilayotgan taklif.
Xulosa: kitobxonlik harbiy xizmatda ham rag‘batlantirilishi mumkin
Askarlar o‘rtasida kitobxonlikni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan ushbu tashabbus bilim va mutolaaga bo‘lgan qiziqishni oshirishni maqsad qilgan.
Agar taklif qonun sifatida qabul qilinsa, «Ma’naviyat qalqoni» respublika tanlovida sovrinli o‘rinlarni egallagan muddatli harbiy xizmatchilar uchun xizmat muddatini bir oyga qisqartirish imkoniyati paydo bo‘ladi.
Hozircha esa eng muhim jihat — bu imtiyoz rasman kuchga kirgan qoida emas, balki qonun loyihasidagi taklifdir. Yakuniy qaror qabul qilingach, uning aniq shartlari va amal qilish tartibi ma’lum bo‘ladi.
Izohlar 0
…