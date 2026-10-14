Kitobxon askar uyiga bir oy oldin qaytishi mumkin: yangi imtiyoz tafsilotlari

·34·O‘zbekiston
Kitobxon askar uyiga bir oy oldin qaytishi mumkin: yangi imtiyoz tafsilotlari
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Respublika miqyosidagi «Ma’naviyat qalqoni» kitobxonlik tanlovida sovrinli o‘rinni egallagan muddatli harbiy xizmatchilarning xizmat muddati bir oyga qisqartirilishi mumkin.
  • Bu taklif qonun loyihasi sifatida ko‘rib chiqilmoqda va hozircha rasman kuchga kirgan imtiyoz hisoblanmaydi.
  • Qonun loyihasi qabul qilingach, tanlov g‘oliblari uchun xizmat muddatini 12 oydan 11 oyga qisqartirish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.

O‘zbekistonda kitob o‘qishni sevuvchi askarlar uchun yangi rag‘batlantirish chorasi taklif etildi. Agar qonun loyihasi belgilangan tartibda qabul qilinsa, respublika miqyosidagi kitobxonlik tanlovida sovrinli o‘rinni egallagan muddatli harbiy xizmatchilarning xizmat davri bir oyga qisqartirilishi mumkin. Bu esa amaldagi 12 oylik xizmat muddatini 11 oyga tushirish imkonini beradi.

Yangilikning e’tiborli tomoni shundaki, kitob o‘qish va bilimga intilish nafaqat ma’naviy rag‘bat, balki harbiy xizmatni o‘tash muddatiga ta’sir qilishi mumkin bo‘lgan imtiyoz sifatida ham ko‘rib chiqilmoqda.

Qaysi askarlar xizmatni bir oy oldin tugatishi mumkin?

Qonunchilik palatasida birinchi o‘qishda ma’qullangan qonun loyihasiga ko‘ra, «Ma’naviyat qalqoni» respublika kitobxonlik tanlovida sovrinli o‘rinlarni egallagan muddatli harbiy xizmatchilarning xizmat muddatini bir oyga qisqartirish taklif etilmoqda.

Ushbu tanlov harbiy xizmatchilar o‘rtasida kitobxonlikni ommalashtirish, ularning ma’naviy-intellektual salohiyatini oshirish va mutolaaga bo‘lgan qiziqishini rag‘batlantirishga qaratilgan.

Taklif etilayotgan tartibga ko‘ra, respublika bosqichida birinchi, ikkinchi yoki uchinchi o‘rinni egallagan muddatli askarlar imtiyozdan foydalanishi mumkin.

Biroq bu imkoniyat barcha kitob o‘qiydigan askarlarga avtomatik ravishda berilmaydi. Gap aynan belgilangan tanlovda yuqori natija ko‘rsatgan harbiy xizmatchilar haqida ketmoqda.

Xizmat muddati 12 oydan 11 oyga tushadimi?

Hozirgi tartib bo‘yicha muddatli harbiy xizmat 12 oy davom etadi. Qonun loyihasidagi taklif qabul qilinsa, tanlovning munosib natijalarini ko‘rsatgan askarlar uchun ushbu muddatni bir oyga qisqartirish imkoniyati paydo bo‘lishi mumkin.

Shu bilan birga, qonun loyihasini muhokama qilish jarayonida imtiyozni qo‘llash tartibiga oid masala ham ko‘tarilgan. Jumladan, ayrim askarlar xizmatni to‘liq o‘tab, uning yakuniy tadbirlarida ishtirok etishni xohlashi mumkinligi qayd etilgan.

Shu sababli xizmat muddatini qisqartirish askarning xohishi va arizasi asosida amalga oshirilishi kerakligi haqida taklif bildirilgan.

Demak, imtiyozning aniq tartibi qonun loyihasining keyingi muhokamalari va qabul qilinadigan yakuniy hujjatga bog‘liq.

«Ma’naviyat qalqoni» tanlovining maqsadi nima?

Kitobxonlik tanlovi harbiy xizmatchilarning bo‘sh vaqtini mazmunli tashkil etish, ularda mutolaa madaniyatini shakllantirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Kitob o‘qish insonning dunyoqarashini kengaytiradi, bilimlarini boyitadi va voqealarga turli nuqtayi nazardan qarash imkonini beradi. Harbiy xizmat sharoitida esa bunday mashg‘ulotlar shaxsiy rivojlanish va ma’naviy tayyorgarlikning muhim qismi bo‘lishi mumkin.

Tanlov g‘oliblariga xizmat muddatini qisqartirish imkoniyatini berish taklifi ham kitobxonlikni oddiy mashg‘ulotdan rag‘batlantiriladigan faoliyatga aylantirishga qaratilgan.

Qonun loyihasi qachon kuchga kiradi?

Bu masalada muhim jihat bor: qonun loyihasining birinchi o‘qishda ma’qullangani takliflar allaqachon kuchga kirganini anglatmaydi.

Hujjat qonunchilikda belgilangan keyingi bosqichlardan o‘tishi va tegishli tartibda qabul qilinishi kerak. Shundan keyingina yangi imtiyozning qachondan va qanday shartlarda amal qilishi aniq bo‘ladi.

Shuning uchun hozircha kitobxonlik tanlovida g‘olib bo‘lgan har bir askar uyiga bir oy oldin qaytishi mumkin, deb qat’iy aytishga erta. Bu — qonun loyihasida nazarda tutilayotgan taklif.

Xulosa: kitobxonlik harbiy xizmatda ham rag‘batlantirilishi mumkin

Askarlar o‘rtasida kitobxonlikni qo‘llab-quvvatlashga qaratilgan ushbu tashabbus bilim va mutolaaga bo‘lgan qiziqishni oshirishni maqsad qilgan.

Agar taklif qonun sifatida qabul qilinsa, «Ma’naviyat qalqoni» respublika tanlovida sovrinli o‘rinlarni egallagan muddatli harbiy xizmatchilar uchun xizmat muddatini bir oyga qisqartirish imkoniyati paydo bo‘ladi.

Hozircha esa eng muhim jihat — bu imtiyoz rasman kuchga kirgan qoida emas, balki qonun loyihasidagi taklifdir. Yakuniy qaror qabul qilingach, uning aniq shartlari va amal qilish tartibi ma’lum bo‘ladi.

Ma’naviyat qalqonimuddatli harbiy xizmatkitobxonlik tanloviqonun loyihasi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda harbiy xizmatga boruvchilar uchun majburiy narkotest joriy etildiO‘zbekistonda harbiy xizmatga boruvchilar uchun majburiy narkotest joriy etildi15 sentabr 07:10Pedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladiPedagoglarning farzandlariga katta imtiyoz: kontrakt to‘loviga 30 foiz chegirma beriladi20 sentabr 12:5210% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...10% qo‘shimcha grant: Bu yildan kuchga kiradigan yangi tartib va shartlar...27 iyul 15:59Pedagoglarning oliygohda o‘qiydigan farzandlari uchun katta imtiyoz...Pedagoglarning oliygohda o‘qiydigan farzandlari uchun katta imtiyoz...15 may 10:12Shavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqidaShavkat Mirziyoyevdan minglab oilalar uchun tarixiy xushxabar: kontrakt pulini to‘lash haqida24 sentabr 14:50Prezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildiPrezident mahallalarni rivojlantirish bo‘yicha inqilobiy tizimni e’lon qildi16 iyul 19:41
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?