Prezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalar

·45·O‘zbekiston
Prezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalar
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev energetika sohasida hamkorlikning yangi bosqichini e’lon qildi, bunda har bir sarmoya yangi quvvat yaratish bilan birga tarmoq ishonchliligini oshirishi va yo‘qotishlarni kamaytirishi zarur.
  • Endilikda investorlarga yer maydoni, tarmoqqa ulanish nuqtasi va sotib olish kafolati aniq bo‘lgan tayyor loyihalar taqdim etiladi, shuningdek, umumiy quvvati 2 200 MVt bo‘lgan 6 ta quyosh va shamol stansiyasi loyihasi ochiq tanlovga chiqariladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev yoqilg‘i-energetika tarmog‘ining mahalliy va xalqaro investorlari bilan ochiq muloqot o‘tkazdi. Davlat rahbari sohada ko‘p yillik tajriba to‘planganini ta’kidlab, endilikda hamkorlik sifat jihatidan yangi bosqichga o‘tishini e’lon qildi: har bir sarmoya yangi quvvat yaratish bilan birga, tarmoq ishonchliligini oshirishi va yo‘qotishlarni keskin kamaytirishi shart.

Endilikda mamlakatda qaysi hududga qanday quvvat zarurligi markazlashgan holda oldindan rejalashtiriladi va investorlarga yer maydoni, tarmoqqa ulanish nuqtasi hamda sotib olish kafolati aniq bo‘lgan tayyor loyihalar ochiq tanlov orqali taqdim etiladi.

Prezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalar

Energetikadagi yangi strategiya: «Alohida stansiyalar emas, bog‘langan tizim»

Avvalgi bosqichda «yashil» quvvatlarni tezroq ishga tushirish maqsadida ko‘pincha investorlar taklif etgan maydonlardan foydalanilgan edi. Bu ko‘plab sarmoyalarni jalb etgan bo‘lsa-da, ma’lum hududlarda quvvat to‘planib, elektrni boshqa joylarga uzatish xarajatlarini oshirdi:

  • Prezident pozitsiyasi: «Bizga alohida-alohida elektr stansiyalari emas, uzviy bog‘langan energetika tizimi kerak», — deya qat’iy ta’kidladi davlat rahbari;

  • Teng va shaffof shartlar: Tanlovga qo‘yiladigan har bir loyiha bo‘yicha yer, ulanish muddati, to‘lov tartibi va tariflar avvaldan ochiq e’lon qilinadi;

  • 2 200 MVtlik yangi tanlov: Yaqin kunlarda umumiy quvvati 2 200 megavatt bo‘lgan 6 ta quyosh va shamol stansiyasi loyihasi ochiq tanlovga chiqariladi.

Prezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalar

2030 va 2050 yilgacha bo‘lgan strategik maqsadlar

Sohaning yaqin va uzoq istiqboldagi rivojlanish trayektoriyasi quyidagi ko‘rsatkichlarda o‘z aksini topmoqda:

  • 2030 yil marralari: 22 ming megavatt yangi quvvat yaratilib, yillik ishlab chiqarish hajmi 129 milliard kVt/soatdan oshadi, «yashil» energiya ulushi esa 54 foizga yetkaziladi;

  • 2050 yilgacha Milliy bosh reja: Ilk bor sohaning 2050 yilgacha bo‘lgan Milliy bosh rejasi ishlab chiqilmoqda. 1 martgacha ulanish imkoniyatlari xaritasi, 1 iyulgacha esa to‘liq bosh reja ommaga ochiqlanadi;

  • Tarmoqlar va batareyalar (4,5 GVt): 2030 yilgacha 5 ming km tarmoq, 16 ta yirik podstansiya quriladi hamda energiya saqlash quvvatlari 4,5 gigavattga yetkaziladi.

Prezident energetikada yangi bosqichni e’lon qildi — investorlar uchun tayyor loyihalar

Data-markazlar, sun’iy intellekt va «yashil» eksport

Energiya iste’moli jadal o‘sayotgan yangi yo‘nalishlar va tashqi bozorlar bo‘yicha muhim qarorlar qabul qilindi:

  • Sun’iy intellekt infratuzilmasi: Data-markazlar va IT infratuzilmalar uchun «yashil» energiya, tarmoq va yer maydonlari oldindan ajratiladi. Ularda uzluksiz ta’minot va sovitish tizimlari mukammal rejalashtiriladi;

  • Yevropa va Janubiy Osiyoga eksport: Ozarboyjon va Qozog‘iston bilan Kaspiy dengizi tubi orqali Yevropaga «yashil» elektr yetkazib berish loyihasi amaliy bosqichga o‘tdi; Afg‘oniston va Janubiy Osiyo yo‘nalishi ham faollashadi;

  • 10 yillik soliq imtiyozlari: Energiya saqlash qurilmalari (akkumulatorlar) bilan birga ularning podstansiyasi va infratuzilmasiga ham yer va mol-mulk solig‘i bo‘yicha 10 yillik imtiyoz to‘liq tatbiq etilishi Soliq kodeksida mustahkamlanadi.

Shuningdek, Samarqandda xususiy sektorga berilgan taqsimlash tarmoqlari tajribasi Jizzax va Toshkent viloyatlarida ham joriy etilib, yo‘qotishlar keskin kamaytiriladi.

Shavkat MirziyoyevO‘zbekiston energetika strategiyasi2 200 MVtlik yangi tanlovYashil energiya eksport
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Ishli onalar uchun bog‘cha puli qoplanadi: tarbiyachilarga ham yangi imkoniyatIshli onalar uchun bog‘cha puli qoplanadi: tarbiyachilarga ham yangi imkoniyat1 oktabr 13:04Ishdan bo‘shatilganlarga uchinchi oy uchun ham pul to‘lanadiIshdan bo‘shatilganlarga uchinchi oy uchun ham pul to‘lanadi5 oktabr 14:031 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:31«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi«Muammo boshqaruvda!» — Prezident energetika tizimidagi asosiy kamchilikni aytdi27 iyul 15:43Shavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildi12 sentabr 14:37Tadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradiTadbirkorlar uchun yangi imkoniyatlar: yer auksioni va mahalla tizimi o‘zgaradi9 sentabr 22:50
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?
O‘zbekistonda kimlar eng ko‘p maosh oladi va o‘rtacha daromad qancha?