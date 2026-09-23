Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdi
Farg‘ona vodiysining iqtisodiy yuragi hisoblangan Andijon viloyatida nafaqat milliy, balki butun Markaziy Osiyo miqyosida misli ko‘rilmagan investitsiyaviy portlash sodir bo‘ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifi doirasida umumiy qiymati rekord darajadagi 9 milliard 400 million AQSH dollarini tashkil etuvchi jami 206 ta loyihani o‘z ichiga olgan tantanali marosimda ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari ramziy tugmani bosib, qiymati 2 milliard 50 million dollarlik 98 ta yangi quvvatni foydalanishga topshirdi hamda 7 milliard 350 million dollarlik 108 ta yirik sanoat obyektining qurilishiga rasman fotiha berdi.
Hududning barcha 16 ta tuman va shaharlarini to‘liq qamrab olgan ushbu ulkan tashabbuslar energetika, mashinasozlik, elektrobuslar, quyosh panellari, yuk vagonlari, to‘qimachilik, logistika va yuqori texnologiyali farmatsevtika sohalarini tubdan o‘zgartiradi. Loyihalar Xitoy, AQSH, Germaniya, Turkiya, Janubiy Koreya, BAA va Hindiston kabi dunyoning yetakchi davlatlari investorlari bilan hamkorlikda barpo etilmoqda. Ushbu 206 ta loyiha to‘liq ishga tushgach, viloyatda 45 mingdan ziyod yangi doimiy ish o‘rni yaratiladi, yiliga 60,6 trillion so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, 533 million dollarlik eksport oqimi yo‘lga qo‘yiladi.
Xo‘sh, 9,4 milliard dollarlik ushbu mislsiz kapital oqimi Andijonni qanday qilib mintaqaning mashinasozlik va elektrobus markaziga aylantiradi, qaysi tumanlarga eng katta sarmoya kiritilmoqda va bu vodiy aholisi hayotida qanday inqilobiy o‘zgarishlarga turtki beradi?
«9,4 mlrd dollar, 45 ming ish o‘rni va elektrobuslar»: Tarixiy startning 5 ta asosiy nuqtasi
Andijondagi investitsiyaviy tantanadan eng muhim fakt va raqamlar:
Rekord miqyosdagi paket: Umumiy qiymati 9,4 milliard dollarlik 206 ta strategik investitsiya loyihasi qamrab olindi;
Bir vaqtda start: Prezident tomonidan 2,05 mlrd dollarlik 98 ta korxona rasman ishga tushirildi va 7,35 mlrd dollarlik 108 ta obyekt qurilishi boshlandi;
45 ming yangi ish o‘rni: Loyihalar ishga tushishi bilan 45 mingdan ortiq mahalliy aholi doimiy va barqaror maoshli ish bilan ta’minlanadi;
Kelajak sanoati tarmoqlari: Viloyatda elektrobuslar, quyosh panellari, yuk vagonlari, energiya saqlash tizimlari va mikro GES uskunalari ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilmoqda;
Dunyoning 10 ta yetakchi davlati: Loyihalarda Xitoy, AQSH, Germaniya, Turkiya, Koreya, Hindiston, BAA va Rossiyaning transmilliy korporatsiyalari to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyador sifatida ishtirok etmoqda.
Andijon viloyatining yangi sanoat salohiyati: 206 ta loyiha ko‘rsatkichlari tahlili
Davlat rahbari tomonidan ishga tushirilgan va poydevori qo‘yilgan loyihalar ko‘lami:
Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar
Loyihaviy parametrlar va rasmiy raqamlar
Loyihalarning umumiy qiymati
9 milliard 400 million AQSH dollari
Foydalanishga topshirilgan quvvatlar
98 ta loyiha (qiymati 2 mlrd 50 mln dollar)
Qurilishi boshlangan yangi obyektlar
108 ta loyiha (qiymati 7 mlrd 350 mln dollar)
Hududiy qamrovi
Viloyatning barcha 16 ta shahar va tumani
Yaratiladigan yangi ish o‘rinlari
45 000 dan ortiq doimiy ish o‘rni
Kutilayotgan yillik ishlab chiqarish
60,6 trillion so‘mlik mahsulot
Yillik eksport salohiyati
533 million AQSH dollari
Ishtirokchi xorijiy davlatlar
Xitoy, Turkiya, Janubiy Koreya, AQSH, Germaniya, BAA, Rossiya, Hindiston va b.
Ustuvor tarmoqlar
Mashinasozlik, yashil energetika, elektrobuslar, to‘qimachilik, logistika, tibbiyot
Iqtisodiy va geosanoat ekspertizasi: Nega bu tashabbuslar Andijon qiyofasini tubdan o‘zgartiradi?
Iqtisodchi olimlar va sanoat tahlilchilarining xulosalari:
«Agrar va oddiy sanoat»dan «Og‘ir va yuqori texnologiyalar» sari: Elektrobuslar, yuk vagonlari hamda quyosh panellari va mikro GES uskunalari ishlab chiqarishning yo‘lga qo‘yilishi Andijonni sodda yig‘uv sexlaridan murakkab mashinasozlik va muhandislik markaziga aylantiradi;
Energiya xavfsizligi va ekologiya integratsiyasi: Elektr energiyasini saqlash va taqsimlash tizimlari hamda chiqindilarni qayta ishlash orqali elektr ishlab chiqarish texnologiyalari kuz-qish mavsumida sanoat tarmoqlari va aholi xonadonlarini barqaror quvvat bilan ta’minlashga xizmat qiladi;
Mintaqaviy monopoliya va eksport kafolati: 533 million dollarlik yangi eksport hajmi asosan qo‘shilgan qiymati yuqori tayyor mahsulotlar (elektr transporti, maishiy texnika, tayyor to‘qimachilik) hisobiga shakllanadi — bu milliy valyuta barqarorligi va viloyat xazinasi daromadlarining karrasiga oshishini kafolatlaydi;
Qo‘shni respublikalar uchun logistik va sanoat xabi: Qirg‘iziston va Tojikiston chegarasida joylashgan Andijon yangi yuk vagonlari, xalqaro logistika markazlari va transport tarmoqlari orqali Markaziy Osiyoning yirik tranzit darvozasiga aylanmoqda.
Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida start berilgan 9,4 milliard dollarlik loyihalar to‘lqini Andijonni mamlakatimizning eng qudratli iqtisodiy drayverlaridan biri sifatida namoyon etmoqda.
Sizningcha, Andijonda bir vaqtning o‘zida 206 ta sanoat korxonasining ishga tushirilishi va qurilishi vodiydagi ishsizlik va migratsiya muammosini qanchalik tez bartaraf eta oladi? Elektrobuslar va yuk vagonlari ishlab chiqarilishi milliy avtosanoatimizda raqobatni qanday kuchaytiradi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz iqtisodiyotidagi ushbu tarixiy voqeaga bag‘ishlangan maqolani barcha do‘stlaringizga ulashing!
Izohlar 0
…