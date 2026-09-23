Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdi

·1·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdi

Farg‘ona vodiysining iqtisodiy yuragi hisoblangan Andijon viloyatida nafaqat milliy, balki butun Markaziy Osiyo miqyosida misli ko‘rilmagan investitsiyaviy portlash sodir bo‘ldi. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifi doirasida umumiy qiymati rekord darajadagi 9 milliard 400 million AQSH dollarini tashkil etuvchi jami 206 ta loyihani o‘z ichiga olgan tantanali marosimda ishtirok etdi. Davlatimiz rahbari ramziy tugmani bosib, qiymati 2 milliard 50 million dollarlik 98 ta yangi quvvatni foydalanishga topshirdi hamda 7 milliard 350 million dollarlik 108 ta yirik sanoat obyektining qurilishiga rasman fotiha berdi.

Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdi

Hududning barcha 16 ta tuman va shaharlarini to‘liq qamrab olgan ushbu ulkan tashabbuslar energetika, mashinasozlik, elektrobuslar, quyosh panellari, yuk vagonlari, to‘qimachilik, logistika va yuqori texnologiyali farmatsevtika sohalarini tubdan o‘zgartiradi. Loyihalar Xitoy, AQSH, Germaniya, Turkiya, Janubiy Koreya, BAA va Hindiston kabi dunyoning yetakchi davlatlari investorlari bilan hamkorlikda barpo etilmoqda. Ushbu 206 ta loyiha to‘liq ishga tushgach, viloyatda 45 mingdan ziyod yangi doimiy ish o‘rni yaratiladi, yiliga 60,6 trillion so‘mlik sanoat mahsulotlari ishlab chiqarilib, 533 million dollarlik eksport oqimi yo‘lga qo‘yiladi.

Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdi

Xo‘sh, 9,4 milliard dollarlik ushbu mislsiz kapital oqimi Andijonni qanday qilib mintaqaning mashinasozlik va elektrobus markaziga aylantiradi, qaysi tumanlarga eng katta sarmoya kiritilmoqda va bu vodiy aholisi hayotida qanday inqilobiy o‘zgarishlarga turtki beradi?

«9,4 mlrd dollar, 45 ming ish o‘rni va elektrobuslar»: Tarixiy startning 5 ta asosiy nuqtasi

Andijondagi investitsiyaviy tantanadan eng muhim fakt va raqamlar:

Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdi

  • Rekord miqyosdagi paket: Umumiy qiymati 9,4 milliard dollarlik 206 ta strategik investitsiya loyihasi qamrab olindi;

  • Bir vaqtda start: Prezident tomonidan 2,05 mlrd dollarlik 98 ta korxona rasman ishga tushirildi va 7,35 mlrd dollarlik 108 ta obyekt qurilishi boshlandi;

  • 45 ming yangi ish o‘rni: Loyihalar ishga tushishi bilan 45 mingdan ortiq mahalliy aholi doimiy va barqaror maoshli ish bilan ta’minlanadi;

  • Kelajak sanoati tarmoqlari: Viloyatda elektrobuslar, quyosh panellari, yuk vagonlari, energiya saqlash tizimlari va mikro GES uskunalari ishlab chiqarish yo‘lga qo‘yilmoqda;

  • Dunyoning 10 ta yetakchi davlati: Loyihalarda Xitoy, AQSH, Germaniya, Turkiya, Koreya, Hindiston, BAA va Rossiyaning transmilliy korporatsiyalari to‘g‘ridan to‘g‘ri sarmoyador sifatida ishtirok etmoqda.

Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdi

Andijon viloyatining yangi sanoat salohiyati: 206 ta loyiha ko‘rsatkichlari tahlili

Davlat rahbari tomonidan ishga tushirilgan va poydevori qo‘yilgan loyihalar ko‘lami:

Ko‘rsatkichlar va yo‘nalishlar

Loyihaviy parametrlar va rasmiy raqamlar

Loyihalarning umumiy qiymati

9 milliard 400 million AQSH dollari

Foydalanishga topshirilgan quvvatlar

98 ta loyiha (qiymati 2 mlrd 50 mln dollar)

Qurilishi boshlangan yangi obyektlar

108 ta loyiha (qiymati 7 mlrd 350 mln dollar)

Hududiy qamrovi

Viloyatning barcha 16 ta shahar va tumani

Yaratiladigan yangi ish o‘rinlari

45 000 dan ortiq doimiy ish o‘rni

Kutilayotgan yillik ishlab chiqarish

60,6 trillion so‘mlik mahsulot

Yillik eksport salohiyati

533 million AQSH dollari

Ishtirokchi xorijiy davlatlar

Xitoy, Turkiya, Janubiy Koreya, AQSH, Germaniya, BAA, Rossiya, Hindiston va b.

Ustuvor tarmoqlar

Mashinasozlik, yashil energetika, elektrobuslar, to‘qimachilik, logistika, tibbiyot

Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdi

Iqtisodiy va geosanoat ekspertizasi: Nega bu tashabbuslar Andijon qiyofasini tubdan o‘zgartiradi?

Iqtisodchi olimlar va sanoat tahlilchilarining xulosalari:

  • «Agrar va oddiy sanoat»dan «Og‘ir va yuqori texnologiyalar» sari: Elektrobuslar, yuk vagonlari hamda quyosh panellari va mikro GES uskunalari ishlab chiqarishning yo‘lga qo‘yilishi Andijonni sodda yig‘uv sexlaridan murakkab mashinasozlik va muhandislik markaziga aylantiradi;

  • Energiya xavfsizligi va ekologiya integratsiyasi: Elektr energiyasini saqlash va taqsimlash tizimlari hamda chiqindilarni qayta ishlash orqali elektr ishlab chiqarish texnologiyalari kuz-qish mavsumida sanoat tarmoqlari va aholi xonadonlarini barqaror quvvat bilan ta’minlashga xizmat qiladi;

  • Mintaqaviy monopoliya va eksport kafolati: 533 million dollarlik yangi eksport hajmi asosan qo‘shilgan qiymati yuqori tayyor mahsulotlar (elektr transporti, maishiy texnika, tayyor to‘qimachilik) hisobiga shakllanadi — bu milliy valyuta barqarorligi va viloyat xazinasi daromadlarining karrasiga oshishini kafolatlaydi;

  • Qo‘shni respublikalar uchun logistik va sanoat xabi: Qirg‘iziston va Tojikiston chegarasida joylashgan Andijon yangi yuk vagonlari, xalqaro logistika markazlari va transport tarmoqlari orqali Markaziy Osiyoning yirik tranzit darvozasiga aylanmoqda.

Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdi

Prezident Shavkat Mirziyoyev boshchiligida start berilgan 9,4 milliard dollarlik loyihalar to‘lqini Andijonni mamlakatimizning eng qudratli iqtisodiy drayverlaridan biri sifatida namoyon etmoqda.

Sizningcha, Andijonda bir vaqtning o‘zida 206 ta sanoat korxonasining ishga tushirilishi va qurilishi vodiydagi ishsizlik va migratsiya muammosini qanchalik tez bartaraf eta oladi? Elektrobuslar va yuk vagonlari ishlab chiqarilishi milliy avtosanoatimizda raqobatni qanday kuchaytiradi deb o‘ylaysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz iqtisodiyotidagi ushbu tarixiy voqeaga bag‘ishlangan maqolani barcha do‘stlaringizga ulashing!

AndijonShavkat MirziyoyevAndijon 206 loyihaelektrobuslar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdiShavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdiBugun 17:18Shavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladiShavkat Mirziyoyev va Janubiy Koreya Bosh vaziri 300 nafar gigant biznes vakillarini to‘pladi15 sentabr 21:57Shavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalarShavkat Mirziyoyevning Serbiyaga tashrifi yakunlandi: asosiy natijalar8 sentabr 21:44Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)12 sentabr 14:46Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)Shavkat Mirziyoyev «Air Products» kompaniyasi rahbarini qabul qildi (video)16 iyun 18:54
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari