Shavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdi

·32·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Andijonda kichik va mikro GES uskunalari ishlab chiqaradigan «Andijon Jinlun yangi energiya» qo‘shma korxonasi loyihasi ishga tushirilmoqda.
  • Ushbu 20 million dollarlik loyiha to‘liq xorijiy investitsiyalar hisobiga moliyalashtirilmoqda va 2027 yilda to‘liq quvvat bilan ishga tushirilishi rejalashtirilgan.
  • Zavod yiliga umumiy qiymati 70 milliard so‘mlik 100 ta kichik GES majmuasi va boshqa energetika uskunalari ishlab chiqaradi.

Markaziy Osiyoning «yashil» energetika xaritasida tarixiy burilish yasaydigan, butun mintaqa uchun strategik ahamiyatga ega bo‘lgan yirik sanoat loyihasi amaliyotga ko‘chmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatiga tashrifi chog‘ida Andijon tumanida kichik va mikro gidroelektr stansiyalari (GES) uchun zarur ixtisoslashtirilgan uskunalar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan «Andijon Jinlun yangi energiya» qo‘shma korxonasi loyihasi bilan shaxsan tanishdi. Davlatimiz rahbarining 2025 yil 28 martdagi mikrogidroelektr stansiyalari tarmog‘ini rivojlantirishga qaratilgan tarixiy qarori ijrosi doirasida qad rostlayotgan mazkur majmuaning umumiy qiymati 20 million AQSH dollarini tashkil etib, to‘liq to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiyalar hisobiga moliyalashtirilmoqda.

Shavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdi

Tog‘li va suv resurslari cheksiz bo‘lgan Markaziy Osiyo davlatlarida mikro va kichik GES turbinalari hamda agregatlariga ehtiyoj keskin yuqori bo‘lsa-da, shu vaqtgacha mintaqada bunday jihozlarni sanoat miqyosida ishlab chiqaradigan ixtisoslashgan baza deyarli yo‘q edi. 2027 yilda to‘liq quvvat bilan ishga tushirilishi rejalashtirilgan Andijondagi zavod yiliga umumiy qiymati 70 milliard so‘mlik 100 ta kichik GES majmuasi, mikrogidroenergetika uskunalari va yuqori aniqlikdagi elektr jihozlari ishlab chiqaradi. Korxona nafaqat mahalliy ehtiyojlarni qoplaydi, balki yiliga 3 million dollarlik tayyor mahsulotlarni Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikistonga eksport qilishni maqsad qilgan.

Shavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdi

Xo‘sh, Katta Farg‘ona kanalining suv resurslari nechta yangi mikro GESni harakatga keltiradi, mahalliy generatorlar xorijiy muqobillardan necha barobar arzon bo‘ladi va O‘zbekiston qo‘shni tog‘li mamlakatlar uchun gidroenergetika xabiga aylana oladimi?

«20 mln dollar, yiliga 100 ta GES va mintaqaviy eksport»: Loyihaning 5 ta asosiy nuqtasi

Andijondagi yangi gidroenergetika zavodidan eng muhim fakt va raqamlar:

  • 20 million dollarlik to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy sarmoya: Loyiha 100 foiz chet el investitsiyalari jalb etilgan holda barpo etilmoqda;

  • Yiliga 100 ta GES majmuasi: 2027 yilda zavod to‘liq quvvatga chiqqach, yiliga 70 milliard so‘mlik 100 ta kichik GES va mikroenergetika generatorlari ishlab chiqariladi;

  • Mintaqadagi defitsitga barham: Markaziy Osiyoda sanoat miqyosidagi gidrouskunalar tanqisligi ilk bor aynan Andijonda to‘liq qoplanadi;

  • 3 million dollarlik eksport: Ishlab chiqarilgan GES jihozlari Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikistonga yetkazib beriladi;

  • Katta Farg‘ona kanalida yangi tarmoq: Korxona uskuna ishlab chiqarish bilan cheklanmay, Andijonning o‘zida ham barqaror suv oqimida qator yangi mikro GESlarni qurishni o‘z zimmasiga oladi.

Shavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdi

«Andijon Jinlun yangi energiya» korxonasi: Loyihaviy parametrlar va imkoniyatlar tahlili

Yangi sanoat gigantining asosiy texnik-iqtisodiy ko‘rsatkichlari:

Mezonlar va parametrlar

Loyihaning rasmiy ko‘rsatkichlari

Korxonaning nomi

«Andijon Jinlun yangi energiya»

Investitsiya turi va umumiy qiymati

20 million AQSH dollari (100% to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijiy investitsiya)

To‘liq ishga tushish muddati

2027 yil

Yillik ishlab chiqarish quvvati

100 ta kichik GES majmuasi (qiymati 70 milliard so‘m)

Ishlab chiqariladigan mahsulotlar

Mikro va kichik GES turbinalari, dastgohlar, elektr va generator jihozlari

Yaratiladigan yangi ish o‘rinlari

200 ta doimiy muhandislik va texnik ish o‘rni

Yillik eksport salohiyati

3 million AQSH dollari

Asosiy eksport bozorlari

Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikiston

Mahalliy baza va suv salohiyati

Katta Farg‘ona kanalining barqaror oqimi asosidagi tarmoq

Strategik afzalligi

Ekologik toza energiya, tez fursatda barpo etilish va past tannarx

Shavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdi

«Yashil» energetika va iqtisodiy xavfsizlik ekspertizasi: Nega bu zavod inqilobiy ahamiyatga ega?

Gidroenergetika muhandislari va xalqaro iqtisodiy tahlilchilarning xulosalari:

  • Importga qaramlikning tugatilishi: Bunga qadar mikro va kichik GES uskunalari asosan Xitoy, Rossiya yoki Yevropadan qimmat logistika xarajatlari bilan olib kelinardi; Andijonda lokalizatsiya qilinishi kichik GESlar qurish tannarxini kamida 30-40 foizga arzonlashtiradi va loyihalarni o‘zini oqlash muddatini keskin qisqartiradi;

  • Katta Farg‘ona kanalining tayyor energetik resursi: Vodiy orqali o‘tuvchi Katta Farg‘ona kanali kabi suv arteriyalari sutka davomida uzluksiz oqimga ega; mikro GESlar esa yirik to‘g‘on yoki suv omborlari talab qilmasdan, suvning tabiiy oqimidan barqaror va uzluksiz tok ishlab chiqarish imkonini beradi;

  • Mintaqaviy bozorning mutlaq yetakchiligi: Tojikiston va Qirg‘iziston kabi ulkan gidroresursga ega davlatlarda tog‘ qishloqlari va sanoat hududlarini elektrlashtirishda kichik GESlarga talab nihoyatda baland; ushbu mamlakatlarga Andijondan tayyor uskunalar eksporti O‘zbekistonning Markaziy Osiyo energetik integratsiyasidagi mavqeini keskin oshiradi;

  • Ekologik barqarorlik va uglerod neytralligi: Mikro GESlar atrof-muhitga va daryo faunasiga zarracha zarar yetkazmaydi, yerlarni suv bosishiga sabab bo‘lmaydi va kuz-qish mavsumida chekka qishloqlar hamda ishlab chiqarish sexlarini avtonom energiya bilan ta’minlaydi.

Shavkat Mirziyoyev kichik GES uskunalari ishlab chiqaruvchi zavod loyihasi bilan tanishdi

Andijonda 20 million dollarlik gidroenergetika zavodining qad rostlashi O‘zbekistonni nafaqat «yashil» energiya iste’molchisi, balki uning yuqori texnologiyali uskunalarini eksport qiluvchi Markaziy Osiyo markaziga aylantirmoqda.

Sizningcha, Andijonda ishlab chiqariladigan kichik GES turbinalari yurtimizning chekka va tog‘li hududlarida elektr tanqisligi muammosini butunlay hal qila oladimi? Qozog‘iston, Qirg‘iziston va Tojikistonga uskunalar eksporti mintaqaviy energetik do‘stlikni qanchalik mustahkamlaydi? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimiz «yashil» iqtisodiyotidagi ushbu muhim yutuqqa bag‘ishlangan maqolani barcha do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Andijon Jinlun yangi energiyaMikro GESKatta Farg‘ona kanaliShavkat Mirziyoyev
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Shavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdiShavkat Mirziyoyev Andijonda bir yo‘la 206 ta yangi gigant sanoat loyihasiga start berdiBugun 17:26Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdiShavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdiBugun 17:33Qambarota GES loyihasi boʻyicha muzokaralar yangi bosqichga oʻtdiQambarota GES loyihasi boʻyicha muzokaralar yangi bosqichga oʻtdi3 may 10:21Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)12 sentabr 14:46Issiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandiIssiqko‘lda tarixiy kelishuv: O‘zbekiston Prezidenti tashrifi yakunlandi1 avgust 23:28Shavkat Mirziyoyev Bogʻimaydondagi obodlik va hayot sifati bilan tanishdiShavkat Mirziyoyev Bogʻimaydondagi obodlik va hayot sifati bilan tanishdi23 aprel 23:03
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari