Prezident Asakadagi 192 gektarlik yangi ekoturizm markaziga bordi — «Uzum bog‘i» mo‘jizasi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatining Asaka tumanida 192 gektarlik yangi ekoturizm va dam olish majmuasini ko‘zdan kechirdi.
- Ushbu 51,8 milliard so‘mlik loyiha doirasida 4 ta kapsula dam olish uyi, 5 ta milliy o‘tov, oilaviy restoran va attraksionlar bunyod etilgan.
- Majmua yiliga 80 milliard so‘mlik xizmat ko‘rsatish va 3 milliard so‘m budjetga tushum ta’minlash hamda 475 ta ish o‘rni yaratish imkoniyatiga ega.
Andijon viloyatining so‘lim tabiati, musaffo havosi va betakror adirliklari zamonaviy ekoturizmning yangi markaziga aylanmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev viloyatga tashrifi chog‘ida Asaka tumanining “Yangi hayot” hududida naq 192 gektarlik ulkan maydonda barpo etilgan noyob ekoturizm va dam olish majmuasi faoliyati bilan shaxsan tanishdi. Davlatimiz rahbarining bevosita topshirig‘i asosida Agrosanoatni rivojlantirish agentligi tashabbusi bilan hayotga tatbiq etilgan, umumiy qiymati 51,8 milliard so‘mni tashkil etuvchi ushbu loyiha qisqa fursatda nafaqat mahalliy aholi, balki xorijiy sayyohlarning ham sevimli maskaniga aylanishga ulgurdi. Baland tepalik bag‘rida bunyod etilgan ushbu eko-shaharchadan butun Asaka tumanining go‘zal panoramasi kaftdek ko‘rinib turadi.
Majmua hududida futuristik uslubdagi 4 ta kapsula dam olish uyi, qadimiy an’analarni o‘zida jamlagan 5 ta milliy o‘tov, oilaviy restoran, attraksionlar va 30 gektar maydonda yashil daraxtzor barpo etilgan. Shuningdek, 14 ming kub metr sig‘imli membranali ulkan suv havzasi va to‘liq tomchilatib sug‘orish tizimi joriy qilingan bo‘lib, ushbu «Uzum bog‘i»dan yetishtiriladigan mahsulotlarni to‘g‘ridan to‘g‘ri xorijga eksport qilish yo‘lga qo‘yilmoqda. Loyiha to‘liq quvvatga kirishi bilan yiliga 80 milliard so‘mlik xizmatlar ko‘rsatish va budjetga 3 milliard so‘m tushum ta’minlanishi kutilmoqda. Tashrif chog‘ida Prezident viloyat faollari va nuroniylar bilan suhbatlashdi, kechani esa adirliklar uzra uyushtirilgan yorqin dronlar shousi bezadi.
Xo‘sh, adirliklardagi bunday innovatsion majmualar Andijon turizmini qanday o‘zgartiradi, kapsulali uylar va uzumzorlar mahalliy aholiga qancha ish o‘rni yaratdi va nega bu loyiha hududiy taraqqiyotning namunasi deb baholanmoqda?
«192 gektarlik panorama, 475 ta ish o‘rni va 80 milliardlik quvvat»: Asaka loyihasining 5 ta asosiy nuqtasi
Shavkat Mirziyoyev ko‘zdan kechirgan “Yangi hayot” ekoturizm maskanidan muhim ko‘rsatkichlar:
192 gektarlik adirlik majmuasi: Asakaning baland tepaliklarida butun tuman manzarasi ko‘rinib turadigan zamonaviy ekoturizm hududi ochildi;
Kapsula uylar va milliy o‘tovlar: Majmuada 4 ta futuristik kapsulali mehmonxona va 5 ta milliy o‘tov o‘rnatilib, zamonaviylik va milliylik uyg‘unlashtirildi;
475 ta yangi ish o‘rni: 51,8 milliard so‘mlik loyiha hisobidan mahalliy aholi uchun 275 ta doimiy hamda 200 ta mavsumiy ish o‘rni yaratildi;
14 ming kub metrlik suv zaxirasi va tomchilatish: Suv tanqisligining oldini olish maqsadida membranali havza qurilib, 30 gektarlik yashil bog‘ va uzumzorlar to‘liq tomchilatib sug‘orishga o‘tkazildi;
Yiliga 80 milliard so‘mlik iqtisodiy aylanma: Kompleks to‘liq ishga tushgach, yiliga 80 mlrd so‘mlik servis ko‘rsatiladi, budjetga 3 mlrd so‘m soliq tushadi va eksportbop uzum yetishtiriladi.
Hududiy turizm va infratuzilma: An’anaviy dam olish maskanlari va Asakadagi ekomajmua taqqosi
Yangi loyihaning turistik, iqtisodiy va texnologik afzalliklari tahlili:
Mezonlar va yo‘nalishlar
Odatiy mavsumiy oromgoh va maskanlar
Asaka “Yangi hayot” ekoturizm majmuasi
Yer maydoni va konsepsiya
Kichik, cheklangan maydonlardagi standart zonalar
192 gektarlik keng adirlik, panoramali eko-konsepsiya
Joylashtirish infratuzilmasi
Oddiy bino va standart xonalar
4 ta kapsulali zamonaviy uy va 5 ta milliy o‘tov
Suv va tabiatdan foydalanish
Ochiq sug‘orish, suvning behuda isrof bo‘lishi
14 000 kub metrli membranali havza, 100% tomchilatish
Qishloq xo‘jaligi bilan uyg‘unlik
Faqat xizmat ko‘rsatish bilan cheklanadi
«Uzum bog‘i» kompleksi va sara uzumlarni eksport qilish
Aholi bandligini ta’minlash
Kam sonli mavsumiy xodimlar
Jami 475 ta (275 doimiy + 200 mavsumiy) yangi ish o‘rni
Xizmat ko‘rsatish hajmi
Cheklangan daromad
Yiliga 80 mlrd so‘m xizmat va budjetga 3 mlrd so‘m tushum
Ko‘ngilochar dastur va texnologiya
Standart musiqiy chiqishlar
Oilaviy restoran, attraksionlar va tungi dronlar shousi
Eko-turizm va iqtisodiy ekspertiza: Nega adirliklardagi eko-loyihalar vodiy iqtisodiyotiga katta turtki beradi?
Turizm sohasi ekspertlari, urbanistlar va iqtisodchilarning xulosalari:
«Foydalanilmayotgan adirliklar»ni daromad manbaiga aylantirish: Asaka adirliklari avvallari yaylov yoki bo‘sh yotgan yerlar hisoblanar edi; bunday maydonlarga 14 ming kub metrli membranali suv havzasi olib kelinib, uzumzor va yashil bog‘larning yaratilishi — tuproq eroziyasini to‘xtatadi hamda bepoyon hududni milliardlab daromad keltiruvchi aktivga aylantiradi;
Kapsulali mehmonxonalar va «glemping» trendi: Bugungi kun sayohatchilari og‘ir beton mehmonxonalardan ko‘ra, tabiat bag‘ridagi shinam kapsulalar va milliy o‘tovlarda yashashni ko‘proq ma’qul ko‘rmoqda; bunday format Andijonga nafaqat vodiy aholisini, balki chet ellik sayyohlarni ham ko‘proq jalb qiladi;
Agroturizm va eksport kombinatsiyasi: Ushbu maskan shunchaki dam olish joyi emas, balki yirik qishloq xo‘jaligi klasteridir; sayyohlar bog‘ning o‘zida uzum tatib ko‘rishi, dam olishi, ortib qolgan sifatli mahsulot esa to‘g‘ridan to‘g‘ri eksportga chiqarilishi loyiha rentabelligini bir necha karra oshiradi;
Yangi ish o‘rinlari va ijtimoiy muhit: Chekka adirlik hududida 475 nafar aholining ish bilan ta’minlanishi oilalarning barqaror daromad topishiga xizmat qiladi; Prezidentning nuroniylar bilan suhbati va dronlar shousi esa hududga yangi madaniy ruh bag‘ishladi.
Shavkat Mirziyoyevning Asakadagi ekoturizm majmuasiga tashrifi O‘zbekistonda tabiat qo‘ynidagi samarali va innovatsion turizm sohasi yaqin yillarda milliy iqtisodiyotning muhim lokomotiviga aylanishini yaqqol isbotladi.
Sizningcha, Asaka adirliklaridagi kabi kapsula uylar va milliy o‘tovlardan iborat zamonaviy ekoturizm maskanlari O‘zbekistonning boshqa tog‘li va adirli hududlarida ham ommalashishi kerakmi? Shaxsan siz dam olish uchun an’anaviy mehmonxonani tanlarmidingiz yoki tabiat bag‘ridagi bunday futuristik kapsulalarnimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va yurtimizdagi ushbu yangi sayyohlik markaziga bag‘ishlangan maqolani barcha sayohat ixlosmandlari bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…