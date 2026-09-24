Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)

·74·O‘zbekiston
Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatining Baliqchi tumanida joylashgan "Chinobod real biznes" korxonasining zamonaviy baliq yetishtirish majmuasi bilan tanishdi.
  • Ushbu majmua 2 gektar maydonda an’anaviy 100 gektarlik suv havzalari bilan teng hajmda, yiliga 200 tonna parhezbop baliq go‘shti va 2,5 million dona forel chavog‘i yetishtirmoqda.

O‘zbekiston agrar sektorida yer va suv resurslarining keskin tejalishini ta’minlovchi, kichik maydonlardan mislsiz darajada yuqori hosil olish imkonini beruvchi innovatsion texnologiyalar davri boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatining Baliqchi tumanida joylashgan “Chinobod real biznes” korxonasining zamonaviy baliq yetishtirish majmuasi faoliyati bilan shaxsan tanishdi.

Davlatimiz rahbarining joriy yil 2 iyuldagi baliqchilikni rivojlantirishga oid farmoni ijrosi doirasida ishga tushirilgan, umumiy qiymati 30 milliard so‘mlik ushbu loyiha nafaqat vodiy viloyatlari, balki butun mintaqa uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Majmuaning eng shov-shuvli jihati shundaki, intensiv texnologiyalar tufayli atigi 2 gektar maydonda an’anaviy usuldagi 100 gektarlik suv havzalari bilan teng hajmda mahsulot yetishtirilmoqda. Yiliga 200 tonna parhezbop baliq go‘shti va 2,5 million dona forel chavog‘i yetishtirayotgan korxonaning yillik ishlab chiqarish quvvati 50 milliard so‘mga yetadi.

Loyihaning 100 foiz yashil energiyaga (quyosh panellariga) asoslangani, 2 million litr suvni tabiiy tozalovchi laboratoriya va chiqitsiz ishlab chiqarish tizimi ekspertlar tomonidan qishloq xo‘jaligining kelajak modeli sifatida e’tirof etilmoqda. Xo‘sh, 2 gektar yerda 100 gektarlik hosilni qanday olish mumkin, chiqindi suv nega qishloq xo‘jaligi uchun oltinga teng va Baliqchidagi ushbu tajriba nega butun O‘zbekiston bo‘ylab ommalashtirilmoqda?

Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)

«2 gektarlik mo‘jiza, xlorella laboratoriyasi va 20 ta xonadon»: Loyihaning 5 ta asosiy nuqtasi

“Chinobod real biznes” majmuasidan eng muhim ko‘rsatkich va innovatsion faktlar:

  • 2 gektarda 100 gektarlik samaradorlik: Intensiv yopiq tizim an’anaviy ulkan hovuzlarga qaraganda 50 barobar kam maydonda yiliga 200 tonna baliq go‘shti beradi;

  • $2 millionlik eksport salohiyati: Korxona Qirg‘iziston, Tojikiston va Afg‘onistonga yiliga 2 million dona forel chavog‘i eksport qilib, budjetga 5 milliard so‘m tushum keltirmoqda;

  • Xlorella suv o‘ti va bio-laboratoriya: 2 million litr suvni tabiiy usulda tozalovchi laboratoriya suv sifatini tiklab, hosildorlikni yana 15-20 foizga oshiradi;

  • 100% yashil energiya va isrofsiz ekologiya: Korxona elektr energiyasini to‘liq quyosh panellaridan oladi, azot va minerallarga boy hovuz suvi esa ekinlarni sug‘orishga yo‘naltiriladi;

  • Xonadonlar kooperatsiyasi va ta’lim markazi: Sarvul mahallasidagi 20 ta xonadon kooperatsiya orqali forel yetishtirib daromad topmoqda; talabalar uchun “Baliqchilik va parrandachilik amaliyot markazi” faoliyat yuritmoqda.

Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)

Baliqchilik tarmog‘i: An’anaviy havzalar va “Chinobod real biznes” intensiv tizimi taqqosi

Eski va yangi texnologiyalar o‘rtasidagi farq hamda resurslar sarfi tahlili:

Mezonlar va parametrlar

An’anaviy havza baliqchiligi

“Chinobod real biznes” zamonaviy majmuasi

Yer maydoni sarfi

200 tonna hosil uchun 100 gektar yer talab qilinadi

Atigi 2 gektar maydonda xuddi shuncha hajm olinadi

Yillik mahsulot hajmi

Yuqori maydonda past zichlik

200 tonna go‘sht va 2,5 million dona forel chavog‘i

Suvni tozalash va tejash

Suv doimiy oqib isrof bo‘ladi, sifati nazoratsiz

2 mln litr suv xlorella suv o‘ti bilan bio-tozalanadi

Energiya ta’minoti manbasi

An’anaviy elektr tarmog‘i va yuqori xarajatlar

Quyosh panellari hisobidan 100% avtonom ta’minot

Chiqindi suvdan foydalanish

Ko‘pincha kollektorga oqizib yuboriladi

Fosfor va kalsiyga boy suv ekinzorlarga beriladi

Xalqaro bozor va eksport

Mahalliy cheklangan bozor

Qirg‘iziston, Tojikiston va Afg‘onistonga $2 mln eksport

Aholi bilan kooperatsiya

Faqat yollanma mavsumiy ishchilar

Sarvul mahallasidagi 20 ta xonadon bilan doimiy sheriklik

Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)

Agro-iqtisodiy va texnologik ekspertiza: Nega bu loyiha butun O‘zbekiston uchun namuna?

Qishloq xo‘jaligi mutaxassislari, ekologlar va iqtisodchilarning xulosalari:

  • Suv tanqisligi sharoitida yagona to‘g‘ri yo‘l: O‘zbekistonda suv resurslari tobora cheklanayotgan pallada eski uslubdagi 100 gektarlik ochiq havzalarda suvning bug‘lanishi va isrof bo‘lishi ulkan iqtisodiy zarar edi; yopiq aylanma va bio-tozalovchi tizimlar suvni 90 foizgacha tejaydi;

  • Qo‘shimcha qiymat va organik o‘g‘it sikli: Baliq hovuzlaridan chiqadigan suv fosfor, ammiak va kalsiyga o‘ta boy tabiiy o‘g‘it hisoblanadi; uni ekin dalalariga yo‘naltirish qimmatbaho kimyoviy mineral o‘g‘itlar xarajatini keskin kamaytiradi va hosilni oshiradi;

  • Qo‘shni davlatlar bozorini zabt etish: Markaziy Osiyoda sovuqsuv foreliga talab keskin yuqori; korxonaning chavoq yetishtirishga ixtisoslashgani Qirg‘iziston, Tojikiston va Afg‘oniston fermerlarini o‘zimizning mahsulotga bog‘lab, mamlakatimizga barqaror valyuta oqimini ta’minlaydi;

  • Ijtimoiy kambag‘allikni qisqartirish formulasi: 20 ta xonadonning korxonaga bog‘lanib, o‘z tomorqasida forel boqishi — oilalarni kichik tadbirkorlarga aylantirish va kafolatli daromad manbaini yaratishning eng sodda va samarali usulidir.

Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)

Shavkat Mirziyoyev tomonidan Baliqchi tajribasini butun respublikaga yoyish bo‘yicha berilgan ko‘rsatmalar O‘zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligi va agrar eksport salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan.

Sizningcha, 2 gektarda 100 gektarning hosilini beruvchi bunday intensiv baliqchilik loyihalarini o‘z hududingizdagi tomorqa va fermer xo‘jaliklarida ham qo‘llash qanchalik foyda keltiradi? Aholining xonadonlarda kooperatsiya asosida forel boqishiga qanday qaraysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qishloq xo‘jaligimizdagi ushbu inqilobiy o‘zgarishlarga bag‘ishlangan maqolani barcha fermer va tadbirkor do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!

Chinobod real biznesBaliqchiShavkat Mirziyoyevintensiv baliqchilik
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Baliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildiBaliqchi okeanda sakkiz kundan so‘ng tirik holda qutqarildi9 sentabr 14:47Andijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandiAndijonda bog'cha ochish uchun 10 ming dollar so'ragan shaxs ushlandi16 avgust 00:18Elektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandiElektr ta’minoti tizimida pora bilan bog‘liq holatlar aniqlandi29 iyun 08:36Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)Shavkat Mirziyoyev Baliqchi tumanidagi Sun’iy intellekt markaziga bordi (video)Bugun 13:18Shavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdiShavkat Mirziyoyev Oltinko‘l tumanidagi ulkan charm-poyabzal majmuasi bilan tanishdiKecha 17:3325 sentyabr kuni ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘adi25 sentyabr kuni ayrim hududlarda yomg‘ir yog‘adiBugun 14:15
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari
Toshkent–Andijon yo‘nalishida yangi tezyurar poyezd qatnovi boshlandi: jadval va chipta narxlari