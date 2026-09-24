Shavkat Mirziyoyev Baliqchidagi noyob forel klasteri bilan tanishdi (video)
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatining Baliqchi tumanida joylashgan "Chinobod real biznes" korxonasining zamonaviy baliq yetishtirish majmuasi bilan tanishdi.
- Ushbu majmua 2 gektar maydonda an’anaviy 100 gektarlik suv havzalari bilan teng hajmda, yiliga 200 tonna parhezbop baliq go‘shti va 2,5 million dona forel chavog‘i yetishtirmoqda.
O‘zbekiston agrar sektorida yer va suv resurslarining keskin tejalishini ta’minlovchi, kichik maydonlardan mislsiz darajada yuqori hosil olish imkonini beruvchi innovatsion texnologiyalar davri boshlandi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Andijon viloyatining Baliqchi tumanida joylashgan “Chinobod real biznes” korxonasining zamonaviy baliq yetishtirish majmuasi faoliyati bilan shaxsan tanishdi.
Davlatimiz rahbarining joriy yil 2 iyuldagi baliqchilikni rivojlantirishga oid farmoni ijrosi doirasida ishga tushirilgan, umumiy qiymati 30 milliard so‘mlik ushbu loyiha nafaqat vodiy viloyatlari, balki butun mintaqa uchun strategik ahamiyat kasb etmoqda. Majmuaning eng shov-shuvli jihati shundaki, intensiv texnologiyalar tufayli atigi 2 gektar maydonda an’anaviy usuldagi 100 gektarlik suv havzalari bilan teng hajmda mahsulot yetishtirilmoqda. Yiliga 200 tonna parhezbop baliq go‘shti va 2,5 million dona forel chavog‘i yetishtirayotgan korxonaning yillik ishlab chiqarish quvvati 50 milliard so‘mga yetadi.
Loyihaning 100 foiz yashil energiyaga (quyosh panellariga) asoslangani, 2 million litr suvni tabiiy tozalovchi laboratoriya va chiqitsiz ishlab chiqarish tizimi ekspertlar tomonidan qishloq xo‘jaligining kelajak modeli sifatida e’tirof etilmoqda. Xo‘sh, 2 gektar yerda 100 gektarlik hosilni qanday olish mumkin, chiqindi suv nega qishloq xo‘jaligi uchun oltinga teng va Baliqchidagi ushbu tajriba nega butun O‘zbekiston bo‘ylab ommalashtirilmoqda?
«2 gektarlik mo‘jiza, xlorella laboratoriyasi va 20 ta xonadon»: Loyihaning 5 ta asosiy nuqtasi
“Chinobod real biznes” majmuasidan eng muhim ko‘rsatkich va innovatsion faktlar:
2 gektarda 100 gektarlik samaradorlik: Intensiv yopiq tizim an’anaviy ulkan hovuzlarga qaraganda 50 barobar kam maydonda yiliga 200 tonna baliq go‘shti beradi;
$2 millionlik eksport salohiyati: Korxona Qirg‘iziston, Tojikiston va Afg‘onistonga yiliga 2 million dona forel chavog‘i eksport qilib, budjetga 5 milliard so‘m tushum keltirmoqda;
Xlorella suv o‘ti va bio-laboratoriya: 2 million litr suvni tabiiy usulda tozalovchi laboratoriya suv sifatini tiklab, hosildorlikni yana 15-20 foizga oshiradi;
100% yashil energiya va isrofsiz ekologiya: Korxona elektr energiyasini to‘liq quyosh panellaridan oladi, azot va minerallarga boy hovuz suvi esa ekinlarni sug‘orishga yo‘naltiriladi;
Xonadonlar kooperatsiyasi va ta’lim markazi: Sarvul mahallasidagi 20 ta xonadon kooperatsiya orqali forel yetishtirib daromad topmoqda; talabalar uchun “Baliqchilik va parrandachilik amaliyot markazi” faoliyat yuritmoqda.
Baliqchilik tarmog‘i: An’anaviy havzalar va “Chinobod real biznes” intensiv tizimi taqqosi
Eski va yangi texnologiyalar o‘rtasidagi farq hamda resurslar sarfi tahlili:
Mezonlar va parametrlar
An’anaviy havza baliqchiligi
“Chinobod real biznes” zamonaviy majmuasi
Yer maydoni sarfi
200 tonna hosil uchun 100 gektar yer talab qilinadi
Atigi 2 gektar maydonda xuddi shuncha hajm olinadi
Yillik mahsulot hajmi
Yuqori maydonda past zichlik
200 tonna go‘sht va 2,5 million dona forel chavog‘i
Suvni tozalash va tejash
Suv doimiy oqib isrof bo‘ladi, sifati nazoratsiz
2 mln litr suv xlorella suv o‘ti bilan bio-tozalanadi
Energiya ta’minoti manbasi
An’anaviy elektr tarmog‘i va yuqori xarajatlar
Quyosh panellari hisobidan 100% avtonom ta’minot
Chiqindi suvdan foydalanish
Ko‘pincha kollektorga oqizib yuboriladi
Fosfor va kalsiyga boy suv ekinzorlarga beriladi
Xalqaro bozor va eksport
Mahalliy cheklangan bozor
Qirg‘iziston, Tojikiston va Afg‘onistonga $2 mln eksport
Aholi bilan kooperatsiya
Faqat yollanma mavsumiy ishchilar
Sarvul mahallasidagi 20 ta xonadon bilan doimiy sheriklik
Agro-iqtisodiy va texnologik ekspertiza: Nega bu loyiha butun O‘zbekiston uchun namuna?
Qishloq xo‘jaligi mutaxassislari, ekologlar va iqtisodchilarning xulosalari:
Suv tanqisligi sharoitida yagona to‘g‘ri yo‘l: O‘zbekistonda suv resurslari tobora cheklanayotgan pallada eski uslubdagi 100 gektarlik ochiq havzalarda suvning bug‘lanishi va isrof bo‘lishi ulkan iqtisodiy zarar edi; yopiq aylanma va bio-tozalovchi tizimlar suvni 90 foizgacha tejaydi;
Qo‘shimcha qiymat va organik o‘g‘it sikli: Baliq hovuzlaridan chiqadigan suv fosfor, ammiak va kalsiyga o‘ta boy tabiiy o‘g‘it hisoblanadi; uni ekin dalalariga yo‘naltirish qimmatbaho kimyoviy mineral o‘g‘itlar xarajatini keskin kamaytiradi va hosilni oshiradi;
Qo‘shni davlatlar bozorini zabt etish: Markaziy Osiyoda sovuqsuv foreliga talab keskin yuqori; korxonaning chavoq yetishtirishga ixtisoslashgani Qirg‘iziston, Tojikiston va Afg‘oniston fermerlarini o‘zimizning mahsulotga bog‘lab, mamlakatimizga barqaror valyuta oqimini ta’minlaydi;
Ijtimoiy kambag‘allikni qisqartirish formulasi: 20 ta xonadonning korxonaga bog‘lanib, o‘z tomorqasida forel boqishi — oilalarni kichik tadbirkorlarga aylantirish va kafolatli daromad manbaini yaratishning eng sodda va samarali usulidir.
Shavkat Mirziyoyev tomonidan Baliqchi tajribasini butun respublikaga yoyish bo‘yicha berilgan ko‘rsatmalar O‘zbekistonning oziq-ovqat xavfsizligi va agrar eksport salohiyatini yangi bosqichga olib chiqishga qaratilgan.
Sizningcha, 2 gektarda 100 gektarning hosilini beruvchi bunday intensiv baliqchilik loyihalarini o‘z hududingizdagi tomorqa va fermer xo‘jaliklarida ham qo‘llash qanchalik foyda keltiradi? Aholining xonadonlarda kooperatsiya asosida forel boqishiga qanday qaraysiz? Shaxsiy fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va qishloq xo‘jaligimizdagi ushbu inqilobiy o‘zgarishlarga bag‘ishlangan maqolani barcha fermer va tadbirkor do‘stlaringiz bilan baham ko‘ring!
Izohlar 0
…