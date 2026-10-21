Toshkentda avtobus kutish vaqti qisqargani aytilmoqda

·46·O‘zbekiston
Toshkentda avtobus kutish vaqti qisqargani aytilmoqda

Toshkentda avtobuslar o‘rtacha 8–10 daqiqada kelmoqda. Bu haqda Transport vazirining birinchi o‘rinbosari Mamanbiy Omarov ma’lum qildi.

Uning so‘zlariga ko‘ra, jamoat transporti qatnovi yo‘nalishlarga qarab farq qiladi. Yo‘lovchilar eng ko‘p foydalanadigan ayrim yo‘nalishlarda avtobuslar har 6–8 daqiqada harakatlansa, boshqa yo‘nalishlarda kutish vaqti 12–14 daqiqagacha yetadi.

Omarovning ta’kidlashicha, avvallari yo‘lovchilar avtobus kelishini 20–30 daqiqalab kutishga majbur bo‘lgan bo‘lsa, hozir bunday uzoq kutish davri ortda qolgan.

Shu bilan birga, qatnov oralig‘i barcha yo‘nalishlarda bir xil emas. Shu sababli yo‘lovchilarning kutish vaqti tanlangan yo‘nalish va avtobuslar harakat jadvaliga qarab o‘zgarishi mumkin.

ToshkentavtobuslarMamanbiy OmarovTransport vaziri
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqdaTaksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqdaKecha 11:57Boltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqdaBoltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqda9 sentabr 11:37Toshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadiToshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadi30 sentabr 08:571 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktyabrdan O‘zbekistonda nimalar o‘zgaradi ?1 oktabr 10:312500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish2500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish12 sentabr 13:58O‘zbekiston tibbiyot reytingida MDHni ortda qoldirdiO‘zbekiston tibbiyot reytingida MDHni ortda qoldirdi4 avgust 19:29
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?