Toshkent metrosida besh vagonli poyezdlar qachondan qatnay boshlaydi?

·8·O‘zbekiston
Toshkent metrosida besh vagonli poyezdlar qachondan qatnay boshlaydi?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Toshkent shahrida jamoat transportidagi tirbandliklarni kamaytirish maqsadida metro poyezdlarini besh vagonli tarkibga o‘tkazish va avtobuslar qatnovini ko‘paytirish bo‘yicha yangi choralar belgilandi.
  • Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 2026 yil 30 oktyabrdagi qaroriga ko‘ra, 20 noyabrga qadar asosiy metro yo‘nalishlarida poyezdlar tarkibi kengaytiriladi va harakat oralig‘i qisqartiriladi.

Toshkent shahrida jamoat transportidagi tirbandlik va yo‘lovchilar gavjumligini kamaytirish maqsadida yangi choralar belgilandi. Endi metro poyezdlari besh vagonli qilinadi, ayrim avtobus yo‘nalishlarida qatnovlar ko‘paytiriladi, kechki reyslar esa uzaytirilishi mumkin. Bu Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 2026 yil 30 oktyabrdagi qarorida belgilangan.

Metro poyezdlari besh vagondan iborat bo‘ladi

Qarorga muvofiq, Toshkent metropoliteni 20 noyabrga qadar «Chilonzor», «O‘zbekiston», «Yunusobod» va yer usti halqa yo‘nalishlarida poyezdlarni besh vagonli tarkibda shakllantirish hamda harakat oralig‘ini qisqartirish choralarini ishlab chiqishi kerak.

Bunda yo‘lovchilar eng ko‘p to‘planadigan vaqtlarga alohida e’tibor qaratiladi. Xususan, ertalab soat 07:30 dan 09:30 gacha, kunduzi 12:00 dan 14:00 gacha va kechqurun 17:00 dan 19:30 gacha bo‘lgan vaqtlar tig‘iz davr sifatida belgilangan.

Avtobuslar oralig‘i 3–5 daqiqagacha qisqartiriladi

Jamoat transportidagi xizmat sifatini oshirish maqsadida avtobuslar qatnovini ham ko‘paytirish rejalashtirilgan. 15 noyabrdan boshlab ertalabki va kechki tig‘iz vaqtlarda asosiy yo‘nalishlarga qo‘shimcha avtobuslar chiqarish choralari ishlab chiqiladi.

Natijada ayrim yo‘nalishlarda avtobuslar oralig‘ini 3–5 daqiqagacha kamaytirish ko‘zda tutilgan.

Bundan tashqari, 20 dekabrga qadar yo‘lovchilar oqimi yuqori bo‘lgan 25 ta yo‘nalishga katta sig‘imli, bo‘g‘inli avtobuslar jalb etilishi tavsiya qilingan. Bunda Uchtepa, Mirobod, Sergeli va Yangihayot tumanlaridagi asosiy yo‘nalishlarga ustuvor ahamiyat beriladi.

20 ta avtobus yo‘nalishida qatnovlar tungi soatlargacha uzaytirilishi mumkin

Qarorda yana bir muhim yangilik — 20 ta avtobus yo‘nalishida harakatni soat 23:00 gacha davom ettirish masalasi ko‘rib chiqilgan.

Ushbu ro‘yxatga 1-, 14-, 18-, 21-, 24-, 28-, 38-, 44-, 46-, 51-, 58-, 67-, 72-, 85-, 93-, 98-, 115-, 118-, 131- va 147-sonli avtobus yo‘nalishlari kiritilgan.

Mazkur yo‘nalishlarda kechki vaqtda avtobuslar oralig‘i 15–20 daqiqadan oshmasligi, harakat jadvallari esa bekatlar va maxsus raqamli ilovalarda e’lon qilinishi rejalashtirilgan. Bu imkoniyatni 1 dekabrga qadar o‘rganish topshirilgan.

Avtobus yo‘laklarida nazorat kuchaytiriladi

1 noyabrdan boshlab jamoat transporti uchun ajratilgan «A» yo‘laklarida shaxsiy avtomobillarning qoidabuzarliklariga qarshi nazorat va reydlar kuchaytiriladi.

Shuningdek, 15 dekabrga qadar avtobuslarning old qismiga yo‘l qoidalari buzilishini avtomatik qayd etadigan kameralar o‘rnatish hamda ularni YHXBning yagona axborot bazasiga ulash vazifasi belgilangan.

Haydovchilar zimmasiga nogironligi bo‘lgan yo‘lovchilar uchun pandusni ochib berish majburiyati ham yuklanadi. Bu talabni bajarmagan haydovchilarga nisbatan intizomiy choralar qo‘llanilishi mumkin.

Toshkent metropoliteniJamoat transportiToshkent shahar KengashiAvtobus yo‘nalishlari
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinishi mumkinToshkent metrosi uchun 70 ta yangi vagon xarid qilinishi mumkin11 oktabr 19:14Toshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadiToshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadi30 sentabr 08:57Janubiy vokzalga borishga hojat qolmadi: Choshtepa bekati yo‘lovchilarga qanday qulaylik yaratadi?Janubiy vokzalga borishga hojat qolmadi: Choshtepa bekati yo‘lovchilarga qanday qulaylik yaratadi?29 oktabr 23:24Toshkentda avtobuslar harakatiga vaqtincha o‘zgartirish kiritildiToshkentda avtobuslar harakatiga vaqtincha o‘zgartirish kiritildi10 oktabr 16:32Toshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildiToshkent metrosida yangilik: yana uchta zamonaviy poyezd qo‘shildi13 iyul 12:05Xiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqdaXiva, Buxoro va Toshkent o‘rtasida zamonaviy elektropoyezdlar qatnovi yo‘lga qo‘yilmoqda10 sentabr 14:13
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli
Mahallangizda kadastr xatlovi o‘tyaptimi? Uydan chiqmasdan, onlayn tekshirish usuli