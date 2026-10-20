Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda

·131·Avto
Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Xitoyning yirik kompaniyasi O‘zbekiston taksi bozoriga 5 mingta yangi avtomobil va o‘z mobil ilovasi bilan kirib kelmoqda.
  • Bu loyiha yo‘lovchi tashish va onlayn taksi xizmatlari sifatini oshirish hamda bozordagi raqobatni kuchaytirishga qaratilgan.
  • Yangi ishtirokchining paydo bo‘lishi narxlar va xizmat sifati yaxshilanishiga, shuningdek, minglab yangi ish o‘rinlarining yaratilishiga olib kelishi kutilmoqda.

O‘zbekiston yo‘lovchi tashish va onlayn taksi xizmatlari bozorida katta raqobat muhitini yaratuvchi yangi yirik ishtirokchi paydo bo‘lmoqda. Xitoyning yirik kompaniyalaridan biri mamlakatimiz taksi bozoriga to‘g‘ridan to‘g‘ri kirib kelishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.

Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirining birinchi o‘rinbosari Mamanbiy Omarov rasman ma’lum qildi. Ushbu loyiha shahar jamoat transporti va taksi xizmatlari sifatini oshirish, shuningdek, bozordagi raqobatni kuchaytirishga qaratilgan.

Loyihaning asosiy tafsilotlari: 5 ming mashina va yangi mobil platforma

Vazirlik vakili bergan ma’lumotlarga ko‘ra, xorijiy investor mamlakat bozoriga keng ko‘lamli investitsiya paketi bilan kirib kelmoqda:

  • Yirik avtopark: Xitoy kompaniyasi O‘zbekistonga yo‘lovchi tashish uchun mo‘ljallangan jami 5 000 ta yangi avtomobil olib kirishni rejalashtirgan;

  • Shaxsiy raqamli ekotizim: Kompaniya mavjud agregatorlarga shunchaki sherik bo‘lib qo‘shilmaydi, balki o‘z brendi ostidagi alohida, zamonaviy taksi chaqirish mobil ilovasini ishga tushiradi;

  • Xizmat ko‘rsatish ko‘lami: Avtoparkning tez orada olib kirilishi shaharlarda kutish vaqtini qisqartirish va zamonaviy transport standartlarini joriy etishga xizmat qiladi.

Bozordagi raqobat va yo‘lovchilar uchun kutilayotgan qulayliklar

Ushbu miqyosdagi yirik o‘yinchining paydo bo‘lishi O‘zbekiston taksi industriyasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda:

  • Monopoliyaga qarshi tabiiy raqobat: Yangi 5 mingta avtomobil va mustaqil ilovaning paydo bo‘lishi hozirda mahalliy bozorni egallab turgan yetakchi agregatorlar o‘rtasidagi raqobatni keskinlashtiradi;

  • Narxlar va xizmat sifati: Sog‘lom raqobat sharoitida yo‘lovchilar uchun tariflar yanada maqbullashishi, haydovchilarga yaratilgan sharoitlar hamda xizmat ko‘rsatish sifati sezilarli yaxshilanishi mumkin;

  • Yangi ish o‘rinlari: Minglab yangi transport vositalarining yo‘lga chiqishi mahalliy aholi uchun yangi, barqaror daromad manbalarini yaratadi.

Xitoy kompaniyasining O‘zbekiston transport infratuzilmasiga kirib kelishi yaqin oylarda shahar transportining raqamli transformatsiyasida muhim voqealardan biri bo‘lishi kutilmoqda.

Xitoy kompaniyasiMamanbiy OmarovO‘zbekiston taksi bozoriyo‘lovchi tashish
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Xitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillarXitoyda taksi xizmati shaxsiy avtomobildan arzonroqqa tushmoqda: Sabab — elektromobillar16 iyul 22:28Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»Har 10 tadan 7 tasi elektromobil: O‘zbekiston avtobozorida misli ko‘rilmagan «yashil inqilob»18 sentabr 17:01Volga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydiVolga C50 sedani Rossiyada biznes-klass taksi xizmatida ishlaydi12 avgust 17:50O‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdiO‘zbekistonda elektromobillar soni 122,7 mingtaga yetdi27 sentabr 12:05Yaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchiYaponiya taksi bozori inqirozda: Go kompaniyasi robotaksilar orqali muammoni hal qilmoqchi22 iyun 16:28O‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdiO‘zbekistonda avtomobillar soni 4,9 milliondan oshdi29 iyun 14:44
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar Avto yangiliklar

Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Damas, Cobalt, Onix va Tracker xaridorlari uchun kutilmagan yangilik tayyorlanmoqda
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lash shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Onix va Tracker uchun 0 foizli to‘lov shartlari e’lon qilindi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
Tomi kesilgan qora Cobalt: Qozog‘istonlik ustaning noodatiy kabrioleti hayratga soldi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
UzAuto Motors Cobalt va Damas uchun yangi bo‘lib to‘lashni boshlaydi
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
Kia K4 2027 modeli taqdim etildi: yangi imkoniyatlar va narxlar
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
“Damas” endi elektromobil bo‘ladi: UzAuto markazi yangi modelni namoyish qildi (video)
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin
BYD elektromobillari 1300 kilometrlik masofani bosib oʻtishi mumkin