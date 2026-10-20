Taksi bozorida yangi gigant: Xitoy kompaniyasi 5 mingta avtomobil bilan kirib kelmoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Xitoyning yirik kompaniyasi O‘zbekiston taksi bozoriga 5 mingta yangi avtomobil va o‘z mobil ilovasi bilan kirib kelmoqda.
- Bu loyiha yo‘lovchi tashish va onlayn taksi xizmatlari sifatini oshirish hamda bozordagi raqobatni kuchaytirishga qaratilgan.
- Yangi ishtirokchining paydo bo‘lishi narxlar va xizmat sifati yaxshilanishiga, shuningdek, minglab yangi ish o‘rinlarining yaratilishiga olib kelishi kutilmoqda.
O‘zbekiston yo‘lovchi tashish va onlayn taksi xizmatlari bozorida katta raqobat muhitini yaratuvchi yangi yirik ishtirokchi paydo bo‘lmoqda. Xitoyning yirik kompaniyalaridan biri mamlakatimiz taksi bozoriga to‘g‘ridan to‘g‘ri kirib kelishga tayyorgarlik ko‘rmoqda.
Bu haqda O‘zbekiston Respublikasi Transport vazirining birinchi o‘rinbosari Mamanbiy Omarov rasman ma’lum qildi. Ushbu loyiha shahar jamoat transporti va taksi xizmatlari sifatini oshirish, shuningdek, bozordagi raqobatni kuchaytirishga qaratilgan.
Loyihaning asosiy tafsilotlari: 5 ming mashina va yangi mobil platforma
Vazirlik vakili bergan ma’lumotlarga ko‘ra, xorijiy investor mamlakat bozoriga keng ko‘lamli investitsiya paketi bilan kirib kelmoqda:
Yirik avtopark: Xitoy kompaniyasi O‘zbekistonga yo‘lovchi tashish uchun mo‘ljallangan jami 5 000 ta yangi avtomobil olib kirishni rejalashtirgan;
Shaxsiy raqamli ekotizim: Kompaniya mavjud agregatorlarga shunchaki sherik bo‘lib qo‘shilmaydi, balki o‘z brendi ostidagi alohida, zamonaviy taksi chaqirish mobil ilovasini ishga tushiradi;
Xizmat ko‘rsatish ko‘lami: Avtoparkning tez orada olib kirilishi shaharlarda kutish vaqtini qisqartirish va zamonaviy transport standartlarini joriy etishga xizmat qiladi.
Bozordagi raqobat va yo‘lovchilar uchun kutilayotgan qulayliklar
Ushbu miqyosdagi yirik o‘yinchining paydo bo‘lishi O‘zbekiston taksi industriyasiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi kutilmoqda:
Monopoliyaga qarshi tabiiy raqobat: Yangi 5 mingta avtomobil va mustaqil ilovaning paydo bo‘lishi hozirda mahalliy bozorni egallab turgan yetakchi agregatorlar o‘rtasidagi raqobatni keskinlashtiradi;
Narxlar va xizmat sifati: Sog‘lom raqobat sharoitida yo‘lovchilar uchun tariflar yanada maqbullashishi, haydovchilarga yaratilgan sharoitlar hamda xizmat ko‘rsatish sifati sezilarli yaxshilanishi mumkin;
Yangi ish o‘rinlari: Minglab yangi transport vositalarining yo‘lga chiqishi mahalliy aholi uchun yangi, barqaror daromad manbalarini yaratadi.
Xitoy kompaniyasining O‘zbekiston transport infratuzilmasiga kirib kelishi yaqin oylarda shahar transportining raqamli transformatsiyasida muhim voqealardan biri bo‘lishi kutilmoqda.
Izohlar 0
…