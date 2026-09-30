Toshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadi

·4·O‘zbekiston
Toshkentda avtobus va metro yo‘lkirasi 47 foizga oshadi

Toshkent shahrida jamoat transportidan foydalanuvchilar uchun yangi tariflar joriy etiladi. 2026 yil 1 oktyabrdan boshlab poytaxt avtobuslari va metropolitenida elektron to‘lov orqali amalga oshiriladigan bir martalik qatnov narxi 1 700 so‘mdan 2 500 so‘mga ko‘tariladi. Bu amaldagi tarifga nisbatan qariyb 47 foizlik oshishni anglatadi. Naqd pulda to‘lov qilishda esa yo‘l haqi 3 000 so‘m miqdorida saqlanib qoladi.

Yangi tariflar Xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashi tomonidan tasdiqlangan bo‘lib, ular avtobus va metro qatnovlariga birdek tatbiq etiladi. Shu bilan birga, transport kartasidan foydalanadigan yo‘lovchilar uchun bir soat davomida transport almashtirishda imtiyozli tariflar ham saqlab qolinadi.

Bir soat ichida transport almashtirish arzonroq bo‘ladi

Yangi tizimda birinchi qatnov uchun 2 500 so‘m to‘lanadi. Agar yo‘lovchi transport kartasi orqali birinchi safardan keyin 60 daqiqa ichida boshqa avtobusga o‘tsa, ikkinchi qatnov uchun 1 500 so‘m to‘laydi. Shu vaqt oralig‘ida uchinchi va undan keyingi avtobus qatnovlari uchun qo‘shimcha haq olinmaydi.

Avtobus va metroni birgalikda ishlatganda ham ushbu imtiyozli tizim amal qiladi. Bunda birinchi qatnov 2 500 so‘mni, keyingi transport almashinuvlari esa belgilangan tartibda 1 500 so‘mni tashkil etadi.

Metrodan bir soatlik tarif doirasida faqat bir marta foydalanish mumkin. Agar yo‘lovchi metro xizmatiga yana murojaat qilsa, yangi 60 daqiqalik hisob boshidan boshlanadi.

Transport kartalari uchun yangi tariflar

Yangi qaror transport kartalaridan muntazam foydalanadigan yo‘lovchilar uchun ham bir qator tarif rejalarini belgiladi.

Faqat avtobusdan foydalanish uchun bir kunlik tarif 11 500 so‘m, 30 kunlik tarif esa 250 ming so‘m etib belgilangan. Avtobus va metrodan birgalikda foydalanish imkonini beruvchi tariflarda bir kunlik to‘lov 13 500 so‘m, 30 kunlik tarif esa 345 ming so‘mni tashkil etadi.

Doimiy ravishda transportdan foydalanmaydigan yo‘lovchilar uchun esa qatnovlar soniga mos maxsus paketlar ham joriy etiladi. Jumladan, 10 ta safar — 19 ming so‘m, 20 ta safar — 38 ming 500 so‘m, 30 ta safar — 57 ming 500 so‘m etib belgilangan.

Ayrim toifalarga 50 foizlik chegirma

Yangi tariflarda o‘quvchilar, talabalar, nafaqadagilar hamda nogironligi bo‘lgan shaxslar uchun ham imtiyoz nazarda tutilgan.

Ushbu toifadagi yo‘lovchilar transport kartalari uchun tarif rejalarini xarid qilishda belgilangan narxning 50 foizi miqdorida chegirmadan foydalanishi mumkin. Qonunchilikda belgilangan tartibda jamoat transportidan bepul foydalanish huquqiga ega shaxslar uchun mavjud imtiyozlar ham saqlanib qoladi.

Shunday qilib, 1 oktyabrdan Toshkentda elektron to‘lov orqali bir martalik yo‘l haqi 2 500 so‘m, naqd to‘lov esa 3 000 so‘m bo‘ladi. Bir soat ichida transportni almashtirishda esa yo‘lovchilar uchun 1 500 so‘mlik imtiyozli qatnov va keyingi safarlarda bepul yurish imkoniyati saqlanadi.

Eslatib o‘tamiz, yangi tariflar haqidagi masala avvalroq loyiha sifatida muhokamaga qo‘yilgan edi. O‘sha jarayonda Transport vazirligi tarif o‘zgarishi bilan bir qatorda tashuvchilarga qo‘yiladigan xizmat sifati talablari, jumladan, qatnovlarning muntazamligi va transport vositalarining holati kabi masalalar ham inobatga olinishi lozimligini bildirgan. Keyinchalik Toshkent shahar Kengashi yangi tariflarni tasdiqladi.

ToshkentTransport tariflariTransport vazirligiToshkent shahar kengashi
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

Toshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradiToshkentda 1 oktyabrdan avtobus va metro narxi keskin o‘zgaradi28 sentabr 06:48Toshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildiToshkent avtobuslarida yo‘l haqi 80 mingga yaqin yo‘lovchi jarimaga tortildi31 iyul 14:52Toshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindiToshkentda 169 ta yo‘nalishda avtobus konditsionerlari nazoratga olindi22 iyun 13:18Toshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladiToshkent avtobuslarida konditsionerlar majburiy ishlatiladi21 iyun 19:21Toshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandiToshkent avtobuslarida konditsionerlar tekshirila boshlandi16 iyun 13:43O‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldiO‘zbekistonda metro yo‘lovchilari oshdi: yarim yillik raqam ma’lum bo‘ldi2 avgust 17:10
E'lonlarHamkorlik uchun
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
«O‘n yil bo‘libdi, polkovnik unvoni beraylik!»: Prezident bilan kutilmagan samimiy suhbat
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘qituvchilarga 1 oktyabrda qancha mukofot berilishi kutilmoqda?
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi
McDonald's O‘zbekistonga kirib kelmoqda: Toshkentda ilk restoran ochiladi