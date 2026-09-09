Boltiqbo‘yida yangi temir devor: Latviya Rossiya va Belarusga avtobus qatnovini taqiqlamoqda
Boltiqbo‘yi mintaqasida chegara va transport aloqalarini cheklash bo‘yicha navbatdagi keskin geosiyosiy qaror qabul qilinish arafasida turibdi. Latviya hukumati 2027 yilning 1 yanvaridan boshlab Rossiya hamda Belarus yo‘nalishidagi muntazam avtobus qatnovlarini, shuningdek, mamlakat hududi orqali o‘tuvchi tranzit passajir tashuvlarini batamom to‘xtatish tashabbusi bilan chiqdi. Tegishli qonunchilik o‘zgarishlari mamlakat Aloqa vazirligi tomonidan ishlab chiqilib, hukumat ko‘rib chiqishi uchun rasman topshirildi. Ushbu keskin cheklov ortidan mintaqada yillar davomida faoliyat yuritib kelgan yagona yirik xalqaro tashuvchining faoliyati ham to‘xtatiladi. Xo‘sh, taqiq qanday transport turlarini o‘z ichiga oladi, yo‘lovchilar manzilga qanday aylanma yo‘llar bilan yetib borishi mumkin va qo‘shni davlatlardagi vaziyat qanday? Maqola oxirida esa asosiy intriga — Latviya vazirligining rasmiy xulosasi, saqlanib qolayotgan aylanma yo‘laklar va cheklovlarning to‘liq muddatlari bo‘yicha barcha tafsilotlarni ma’lum qilamiz.
Muntazam qatnovlar to‘xtatiladi va Ecolines litsenziyasi bekor bo‘ladi
Latviya Aloqa vazirligi tomonidan tayyorlangan yangi tuzatishlar transport harakatiga jiddiy cheklovlar o‘rnatadi:
2027 yil 1 yanvardan qat’iy taqiq: Mamlakat hududidan Rossiya va Belarus tomon amalga oshiriladigan barcha muntazam va nomuntazam avtobus qatnovlari to‘liq taqiqlanadi;
Tranzit yo‘llarining yopilishi: Cheklov nafaqat Latviyadan to‘g‘ridan to‘g‘ri chiquvchi reyslarga, balki mamlakat hududi orqali tranzit o‘tuvchi barcha xalqaro yo‘nalishlarga ham taalluqli bo‘ladi;
So‘nggi muntazam yo‘nalish taqdiri: Hozirgi vaqtda Latviya va Rossiya o‘rtasida faqatgina bitta rasmiy muntazam avtobus yo‘nalishi faoliyat yuritmoqda. Mazkur kundalik reyslarni Ecolines brendi ostida Norma-A kompaniyasi amalga oshirib kelmoqda;
Litsenziya uzaytirilmaydi: Ushbu kompaniyaga berilgan rasmiy ruxsatnoma 2027 yil 9 yanvargacha amal qiladi va rasmiy Riga uning muddatini qayta uzaytirmaslikni qat’iy maqsad qilgan.
«Nomuntazam avtobus tashuvlariga qo‘yilgan taqiqdan so‘ng, muntazam reyslarni to‘xtatish — mintaqadagi chegara xavfsizligi va sanksiyalar siyosatini mustahkamlash yo‘lidagi mantiqiy qadamdir», — deya izoh berilmoqda Boltiqbo‘yi tahlillarida.
Nomuntazam reyslarga cheklov yana bir yilga uzaytiriladi
Latviya transport chegaralarini bosqichma-bosqich yopish strategiyasini avvalroq boshlagan edi:
2025 yildan boshlangan cheklovlar: Rossiya va Belarus yo‘nalishidagi nomuntazam (buyurtma asosidagi) avtobus qatnovi dastlab 2025 yil 1 noyabrdan cheklangan edi;
Yana 12 oylik muddat: Ushbu vaqtinchalik cheklov 2026 yil 31 oktyabrgacha mo‘ljallangan bo‘lsa-da, rasmiy hukumat uning muddatini yana 12 oyga — 2027 yilning kuzigacha uzaytirishga qaror qildi.
Yo‘lovchilar uchun saqlanib qolayotgan «tirqishlar»
Ko‘pchilik sayohatchilar va yo‘lovchilarni qiziqtirgan eng muhim masala — Latviya tomonidan kiritilayotgan bu cheklovlar odamlarning chegaradan o‘tishini chindan ham butunlay to‘xtata oladimi, degan haqli savoldir. Eng muhim xulosa shundaki, Latviya Aloqa vazirligining rasmiy bahosiga ko‘ra, muntazam avtobus reyslarining bekor qilinishi oqimni to‘liq to‘xtata olmaydi. Yo‘lovchilar hamon Estoniya hamda Litva hududlari orqali turli transportlarda tranzit va qayta o‘tirishlar orqali harakatlanishni davom ettirishlari mumkin. Bundan tashqari, yirik avtobuslarga qo‘yilgan taqiq qoidalari kichik mikroavtobuslarga taalluqli bo‘lmagani sababli, ushbu bozor kichik tashuvchilarga o‘tib ketishi kutilmoqda. Taqqoslash uchun: Litva transport xavfsizligi ma’muriyati ma’lumotlariga ko‘ra, hozirda Litva bilan Rossiya hamda Belarus o‘rtasida tranzitni hisobga olgan holda naq 29 ta muntazam avtobus qatnovi ruxsatnomasi amal qilib turibdi.
Sizningcha, Boltiqbo‘yi davlatlarining Rossiya va Belarus bilan avtobus aloqalarini to‘liq uzishi oddiy fuqarolarning erkin harakatlanishiga qanday ta’sir ko‘rsatadi? Transport cheklovlari kelajakda Litva va Estoniya tomonidan ham shunday keskin tarzda qo‘llab-quvvatlanadimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va ushbu muhim xalqaro transport yangiligini yaqinlaringiz hamda safar rejalashtirayotgan tanishlaringizga ulashing!
…