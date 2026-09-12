2500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish

·74·O‘zbekiston
2500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish

Toshkent shahrida jamoat transportidan foydalanuvchi millionlab yo‘lovchilar uchun kutilgan va muhim yangilik e’lon qilindi. O‘zbekiston Transport vazirligi poytaxtda avtobus va metro yo‘lkira narxlarini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan hujjat loyihasi yuzasidan rasmiy va batafsil tushuntirish berdi. Taklif etilayotgan loyihaga muvofiq, 1 oktyabrdan boshlab elektron to‘lov orqali bir martalik safar narxi 1700 so‘mdan 2500 so‘mga oshirilishi ko‘zda tutilmoqda. Shu bilan birga, naqd puldagi to‘lov qiymati o‘zgarishsiz saqlanib qolishi, muntazam yo‘lovchilar uchun esa yangi qulay abonementlar va almashib chiqish tariflari joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Xo‘sh, Transport vazirligi yo‘lkira narxini oshirish zaruratini qanday omillar bilan izohladi, harakat tarkibi va intervallarda qanday o‘zgarishlar yuz berdi va fuqarolar ushbu qarorga 19 sentyabrga qadar qanday ta’sir ko‘rsatishi mumkin?

1 oktyabrdan taklif etilayotgan yangi tariflar: Nimalar o‘zgaradi?

Jamoatchilik muhokamasiga chiqarilgan normativ-huquqiy hujjat loyihasida quyidagi narx ko‘rsatkichlari belgilangan:

  • Elektron to‘lov narxi: Avtobus va metropolitenda bank yoki transport kartalari orqali elektron to‘lov narxini amaldagi 1700 so‘mdan 2500 so‘mgacha oshirish taklif qilinmoqda;

  • Naqd pul bilan to‘lov: Salon va kassalarda naqd pulda amalga oshiriladigan bir martalik to‘lov miqdori o‘zgarishsiz — 3000 so‘m darajasida saqlab qolinadi;

  • Yuk tashish qiymati: Jamoat transportida yo‘lovchi yukini tashish haqi 4000 so‘m etib belgilanishi kutilmoqda;

  • Yangi abonementlar va peresadkalar: Har kuni qatnovchi doimiy yo‘lovchilar manfaatini himoya qilish maqsadida maxsus yangi abonement tariflari hamda transport turlarini almashtirish (peresadka) uchun alohida qulay tizim taklif etiladi.

«Amaldagi tarif xarajatlarni qoplamayapti»: Vazirlik nima uchun narxni oshirmoqda?

Transport vazirligi mutaxassislari ushbu qadamning iqtisodiy va infratuzilmaviy sabablarini ochiqladi:

  • Budjetga tushayotgan ulkan yuk: Amaldagi 1700 so‘mlik tarif tashuvchi korxonalar xarajatlarining faqat ma’lum qismini qoplaydi, asosiy moliyaviy farq va zararlar esa davlat budjeti hisobidan qoplab kelinmoqda;

  • Harakat tarkibining ikki barobar o‘sishi: So‘nggi yillarda poytaxt jamoat transporti parki tubdan yangilanib, avtobuslar soni qariyb ikki barobarga oshdi va 1900 taga yaqinlashdi;

  • Intervallarning ikki barobar qisqarishi: Marshrutlarda yo‘lovchilarning bekatlarda kutish vaqti o‘rtacha 30 daqiqadan 15 daqiqagacha sezilarli darajada qisqardi;

  • Sifatni ushlab turish talabi: Yangi avtobuslar, elektrobuslar va metro vagonlarining texnik xizmati, yonilg‘i hamda elektr ta’minotini barqaror saqlash uchun tariflarni real xarajatlarga moslashtirish zarurati paydo bo‘ldi.

Qaror hali yakuniy emas: 19 sentyabrgacha o‘z taklifingizni bering!

Mazkur o‘zgarishlar hozircha tasdiqlangan qaror emas, balki muhokama bosqichidagi rasmiy loyihadir:

  • Ochiq muhokama portali: Hujjat loyihasi fuqarolarning fikr va takliflarini o‘rganish maqsadida Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirildi;

  • 19 sentyabrgacha fuqarolik pozitsiyasi: Har bir fuqaro 19 sentyabr sanasiga qadar portal orqali o‘z takliflari, e’tirozlari va mulohazalarini erkin yuborishi mumkin;

  • Yakuniy qaror muhokamalardan so‘ng: Vazirlik jamoatchilik muhokamasi to‘liq yakunlanmaguncha va aholi fikri hisobga olinmaguncha yakuniy qaror qabul qilinmasligini qat’iy ta’kidladi.

Poytaxt infratuzilmasining rivojlanishi va transport sifatining oshishi o‘z navbatida narxlar muvozanatini ham taqozo etmoqda. Endilikda ushbu loyihaning qay tarzda qabul qilinishi jamoatchilik faolligi va bildiriladigan asosli takliflarga bevosita bog‘liq bo‘lib turibdi.

Sizningcha, Toshkentda avtobus va metro uchun elektron to‘lov narxining 2500 so‘mga ko‘tarilishi oilaviy budjetga qanchalik ta’sir qiladi? Poytaxtda jamoat transporti sifati va oraliq vaqti tarif oshishini oqlaydigan darajada yaxshilandimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va shahar aholisi uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu dolzarb tahlilni yaqinlaringizga ulashing!

ToshkentO‘zbekiston Transport vazirligijamoat transporti tariflarielektron to‘lov
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdi8 qavatli “aqlli” parkovka: Prezident Qichqiriq mahallasidagi yangi qiyofa bilan tanishdiBugun, 14:56Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Shavkat Mirziyoyev «Yoshlik» talabalar shaharchasidagi yangi vaziyatlar markazida bo‘ldi (foto)Bugun, 14:46Shavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiShavkat Mirziyoyev Toshkentni tubdan o‘zgartiruvchi ulkan rejalarni e’lon qildiBugun, 14:37Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!Shavkat Mirziyoyev yangi «ToshTech» universitetida bo‘ldi — prezidentning muhim da’vati!Bugun, 14:30Ajrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiAjrashish tartibi o‘zgarishi mumkin: ayrim oilalarga yarashish uchun muddat berilmaydiBugun, 08:41O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindiO‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindiBugun, 07:05
E'lonlarHamkorlik uchun
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
14 sentyabr kuni dollar kursi pasayishi kutilmoqda
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Kredit olganlarga muhim xushxabar: qat’iy taqiq joriy etilmoqda!
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar necha kun dam oladi?
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Qashqadaryoda kutilmaganda qor yog‘di
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Ikki muhim tayinlov: Samandar Sadullayev va Po‘lat Bobojonovga yangi mas’uliyat yuklandi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
Mustaqillik bayramida o‘zbekistonliklar 3-4 kun dam oladi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
O‘zbekistonda maktab va universitetlar qachon boshlanishi ma’lum bo‘ldi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
Yangi Toshkentdagi favvora "eng baland musiqali favvora" sifatida Ginnes rekordini qayd etdi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi
O‘zbekistonda harorat keskin tushib, yomg‘ir va sel xavfi e’lon qilindi