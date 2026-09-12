2500 so‘mgacha: Toshkentda jamoat transporti narxini oshirish bo‘yicha rasmiy tushuntirish
Toshkent shahrida jamoat transportidan foydalanuvchi millionlab yo‘lovchilar uchun kutilgan va muhim yangilik e’lon qilindi. O‘zbekiston Transport vazirligi poytaxtda avtobus va metro yo‘lkira narxlarini qayta ko‘rib chiqish bo‘yicha jamoatchilik muhokamasiga qo‘yilgan hujjat loyihasi yuzasidan rasmiy va batafsil tushuntirish berdi. Taklif etilayotgan loyihaga muvofiq, 1 oktyabrdan boshlab elektron to‘lov orqali bir martalik safar narxi 1700 so‘mdan 2500 so‘mga oshirilishi ko‘zda tutilmoqda. Shu bilan birga, naqd puldagi to‘lov qiymati o‘zgarishsiz saqlanib qolishi, muntazam yo‘lovchilar uchun esa yangi qulay abonementlar va almashib chiqish tariflari joriy etilishi rejalashtirilmoqda. Xo‘sh, Transport vazirligi yo‘lkira narxini oshirish zaruratini qanday omillar bilan izohladi, harakat tarkibi va intervallarda qanday o‘zgarishlar yuz berdi va fuqarolar ushbu qarorga 19 sentyabrga qadar qanday ta’sir ko‘rsatishi mumkin?
1 oktyabrdan taklif etilayotgan yangi tariflar: Nimalar o‘zgaradi?
Jamoatchilik muhokamasiga chiqarilgan normativ-huquqiy hujjat loyihasida quyidagi narx ko‘rsatkichlari belgilangan:
Elektron to‘lov narxi: Avtobus va metropolitenda bank yoki transport kartalari orqali elektron to‘lov narxini amaldagi 1700 so‘mdan 2500 so‘mgacha oshirish taklif qilinmoqda;
Naqd pul bilan to‘lov: Salon va kassalarda naqd pulda amalga oshiriladigan bir martalik to‘lov miqdori o‘zgarishsiz — 3000 so‘m darajasida saqlab qolinadi;
Yuk tashish qiymati: Jamoat transportida yo‘lovchi yukini tashish haqi 4000 so‘m etib belgilanishi kutilmoqda;
Yangi abonementlar va peresadkalar: Har kuni qatnovchi doimiy yo‘lovchilar manfaatini himoya qilish maqsadida maxsus yangi abonement tariflari hamda transport turlarini almashtirish (peresadka) uchun alohida qulay tizim taklif etiladi.
«Amaldagi tarif xarajatlarni qoplamayapti»: Vazirlik nima uchun narxni oshirmoqda?
Transport vazirligi mutaxassislari ushbu qadamning iqtisodiy va infratuzilmaviy sabablarini ochiqladi:
Budjetga tushayotgan ulkan yuk: Amaldagi 1700 so‘mlik tarif tashuvchi korxonalar xarajatlarining faqat ma’lum qismini qoplaydi, asosiy moliyaviy farq va zararlar esa davlat budjeti hisobidan qoplab kelinmoqda;
Harakat tarkibining ikki barobar o‘sishi: So‘nggi yillarda poytaxt jamoat transporti parki tubdan yangilanib, avtobuslar soni qariyb ikki barobarga oshdi va 1900 taga yaqinlashdi;
Intervallarning ikki barobar qisqarishi: Marshrutlarda yo‘lovchilarning bekatlarda kutish vaqti o‘rtacha 30 daqiqadan 15 daqiqagacha sezilarli darajada qisqardi;
Sifatni ushlab turish talabi: Yangi avtobuslar, elektrobuslar va metro vagonlarining texnik xizmati, yonilg‘i hamda elektr ta’minotini barqaror saqlash uchun tariflarni real xarajatlarga moslashtirish zarurati paydo bo‘ldi.
Qaror hali yakuniy emas: 19 sentyabrgacha o‘z taklifingizni bering!
Mazkur o‘zgarishlar hozircha tasdiqlangan qaror emas, balki muhokama bosqichidagi rasmiy loyihadir:
Ochiq muhokama portali: Hujjat loyihasi fuqarolarning fikr va takliflarini o‘rganish maqsadida Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portaliga joylashtirildi;
19 sentyabrgacha fuqarolik pozitsiyasi: Har bir fuqaro 19 sentyabr sanasiga qadar portal orqali o‘z takliflari, e’tirozlari va mulohazalarini erkin yuborishi mumkin;
Yakuniy qaror muhokamalardan so‘ng: Vazirlik jamoatchilik muhokamasi to‘liq yakunlanmaguncha va aholi fikri hisobga olinmaguncha yakuniy qaror qabul qilinmasligini qat’iy ta’kidladi.
Poytaxt infratuzilmasining rivojlanishi va transport sifatining oshishi o‘z navbatida narxlar muvozanatini ham taqozo etmoqda. Endilikda ushbu loyihaning qay tarzda qabul qilinishi jamoatchilik faolligi va bildiriladigan asosli takliflarga bevosita bog‘liq bo‘lib turibdi.
Sizningcha, Toshkentda avtobus va metro uchun elektron to‘lov narxining 2500 so‘mga ko‘tarilishi oilaviy budjetga qanchalik ta’sir qiladi? Poytaxtda jamoat transporti sifati va oraliq vaqti tarif oshishini oqlaydigan darajada yaxshilandimi? O‘z fikr-mulohazalaringizni izohlarda qoldiring va shahar aholisi uchun o‘ta muhim bo‘lgan ushbu dolzarb tahlilni yaqinlaringizga ulashing!
…