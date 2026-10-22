O‘zbekistonda nikohlar soni nega ketma-ket 4 yildan beri kamaymoqda?

·72·O‘zbekiston
O‘zbekistonda nikohlar soni nega ketma-ket 4 yildan beri kamaymoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda nikohlar soni 2022 yildan boshlab ketma-ket qisqarib bormoqda va 2026 yilning birinchi yarmida 92,3 mingta nikoh qayd etildi.
  • Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, 2025 yilda nikohlar soni 267,1 mingtani tashkil etib, pasayish tendensiyasi davom etdi.
  • Mamlakat tarixidagi eng yuqori ko‘rsatkich 2018 yilda 311,4 mingta nikoh bilan qayd etilgan bo‘lsa, eng past natijalar 1995 hamda 2000 yillarga to‘g‘ri keladi.

O‘zbekistonda nikohlar soni so‘nggi yillarda izchil kamayib bormoqda. 2026 yilning birinchi yarmida mamlakat bo‘yicha 92,3 mingta nikoh rasman qayd etildi. Bu ko‘rsatkich oila qurish bilan bog‘liq statistikadagi pasayish davom etayotganini ko‘rsatadi.

Statistika agentligi ma’lumotlariga ko‘ra, nikohlar soni 2022 yildan buyon har yili qisqarib kelmoqda. Agar 2021 yilda 305,2 mingta nikoh qayd etilgan bo‘lsa, 2022 yilda bu raqam 296,7 mingtani tashkil qilgan.

2023 yilda 283,8 mingta nikoh rasmiylashtirilgan. 2024 yilda ko‘rsatkich 271,8 mingtaga, 2025 yilda esa 267,1 mingtaga tushgan.

Nikohlar soni qaysi yillarda eng yuqori bo‘lgan?

Mustaqillik yillari davomida nikohlar bo‘yicha eng yuqori ko‘rsatkich 2018 yilda kuzatilgan. O‘sha yili 311,4 mingta nikoh qayd etilgan. 2021 yilda ham bu raqam 305,2 mingtaga yetgan.

Eng past ko‘rsatkichlar esa 1995–2000 yillarga to‘g‘ri keladi. Jumladan, 1995 yilda 170,8 mingta, 2000 yilda esa 168,9 mingta nikoh rasmiylashtirilgan.

Yillar bo‘yicha nikohlar soni:

  • 1991 yil — 270,3 mingta;

  • 1995 yil — 170,8 mingta;

  • 2000 yil — 168,9 mingta;

  • 2005 yil — 184 mingta;

  • 2010 yil — 292,3 mingta;

  • 2015 yil — 287,6 mingta;

  • 2018 yil — 311,4 mingta;

  • 2020 yil — 296,8 mingta;

  • 2021 yil — 305,2 mingta;

  • 2022 yil — 296,7 mingta;

  • 2023 yil — 283,8 mingta;

  • 2024 yil — 271,8 mingta;

  • 2025 yil — 267,1 mingta.

O‘zbekiston Statistika agentliginikoh statistikasidemografik ko‘rsatkichlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqanO‘zbekistonda minglab ayollar o‘zidan yosh yigitlarga turmushga chiqqan7 avgust 15:17Oʻzbekistonda tugʻilish nega pasaymoqda: demografik sabablar ochiqlandiOʻzbekistonda tugʻilish nega pasaymoqda: demografik sabablar ochiqlandi2 may 19:39Tugʻilish kamaydi, ajrimlar koʻpaydi: jamiyatda qanday oʻzgarishlar?Tugʻilish kamaydi, ajrimlar koʻpaydi: jamiyatda qanday oʻzgarishlar?28 aprel 18:42O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladiO‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladiKecha 17:18O‘zbekistonda ertaga havo qanday bo‘ladi?O‘zbekistonda ertaga havo qanday bo‘ladi?Kecha 17:10O‘zbekistonda 25 ta suv omborini sayyohlik maskaniga aylantirish rejalashtirilmoqdaO‘zbekistonda 25 ta suv omborini sayyohlik maskaniga aylantirish rejalashtirilmoqdaKecha 15:04
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
O‘zbekistonda nega o‘g‘il bolalar qizlardan ko‘proq tug‘ilmoqda?
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?
Vazirlikda yangi boshqaruv jamoasi: Erkinjon Turdimovning 4 nafar o‘rinbosari kimlar?