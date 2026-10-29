O‘zbekistonda nikohlar soni kamayib, ajralishlar soni keskin ko‘paymoqda

·44·Jamiyat
O‘zbekistonda nikohlar soni kamayib, ajralishlar soni keskin ko‘paymoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • Statistika agentligining 2026 yil 9 oylik ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda nikohlar soni kamayib, ajralishlar ko'rsatkichi ortib bormoqda.
  • Joriy yilning o'tgan davrida 172 mingta nikoh qayd etilgan bo'lsa, ajralishlar soni 36,8 mingtani tashkil etdi.
  • O'tgan yilning mos davriga nisbatan oila qurish holatlari 5 mingtaga kamaygan, ajralishlar esa 1,4 mingtaga ko'paygan.

O‘zbekistonda nikoh va ajralishlar bo‘yicha jamiyatni chuqur o‘yga toldiruvchi yangi demografik ko‘rsatkichlar e’lon qilindi. Statistika agentligi tomonidan taqdim etilgan 2026 yilning 9 oylik rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatda yangi tuzilayotgan oilalar soni kamayib, oilaviy ajralishlar soni esa ko‘payishda davom etmoqda.

Mazkur raqamlar jamiyatshunoslar, psixologlar va mutasaddi idoralar uchun jiddiy signal bo‘lib, yoshlar orasida oila instituti va qadriyatlari borasida o‘zgarishlar yuz berayotganini ko‘rsatmoqda.

9 oylik raqamlar nima deydi?

Rasmiy statistik hisobotda quyidagi asosiy ko‘rsatkichlar qayd etilgan:

  • Nikohlarning umumiy soni: Joriy yilning o‘tgan 9 oyi davomida respublika bo‘yicha jami 172 mingta yangi nikoh qayd etilgan;

  • Ajralishlar ko‘lami: Shu davr mobaynida rasman qayd etilgan ajralishlar soni 36,8 mingtani tashkil etdi;

  • Nikohlarning kamayishi: O‘tgan 2025 yilning mos davriga nisbatan oila qurish holatlari 5 mingtaga kamaygan;

  • Ajralishlarning ko‘payishi: Aksincha, ajralishlar soni o‘tgan yilning shu davriga qiyoslanganda 1,4 mingtaga ko‘paygan.

Ajralishlar o‘sishi va nikohlar kamayishi ortidagi omillar

Mutaxassislarning kuzatuvlariga ko‘ra, oilaviy statistikaning bunday tarzda o‘zgarishiga quyidagi asosiy sabablar ta’sir ko‘rsatmoqda:

  • Iqtisodiy va ijtimoiy bosimlar: Oila qurish xarajatlari, mustaqil uy-joy bilan ta’minlanish hamda kundalik ro‘zg‘or tashvishlari yoshlarning oila qurishga kechikib qaror qabul qilishiga sabab bo‘lmoqda;

  • Psixologik tayyorgarlik yetishmovchiligi: Yosh oilalarda o‘zaro sabr-toqatning yetishmasligi, arzimagan maishiy kelishmovchiliklar va bir-birini tushunmaslik tez orada oilaning barbod bo‘lishiga olib kelmoqda;

  • Ayollarning mustaqilligi va huquqiy savodxonligi: Jamiyatda ayollarning iqtisodiy jihatdan mustaqil bo‘lib borishi hamda zo‘ravonlik va kamsitishlarga nisbatan murosasiz munosabat shakllanishi og‘ir oilaviy sharoitda yashashdan ko‘ra qonuniy ajralishni tanlash holatlarini oshirmoqda.

Oila barqarorligi har bir jamiyatning poydevori hisoblanadi. Shu bois, yoshlarni oilaviy hayotga puxta tayyorlash, nizoli vaziyatlarni mediatsiya va tushuntirish ishlari orqali hal etish bo‘yicha mahalla va tegishli tashkilotlarning mas’uliyati yanada ortib bormoqda.

Statistika agentligiDemografik ko‘rsatkichlarOila institutiNikoh va ajralishlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda erkaklar soni ayollardan qariyb 493 mingtaga ko‘pO‘zbekistonda erkaklar soni ayollardan qariyb 493 mingtaga ko‘p28 oktabr 18:18O‘zbekistonda nikohlar soni nega ketma-ket 4 yildan beri kamaymoqda?O‘zbekistonda nikohlar soni nega ketma-ket 4 yildan beri kamaymoqda?22 oktabr 10:15Jinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadiJinoyatni ko‘rib, ko‘rmaslikka olganlarga 6,6 million so‘mgacha jarima qo‘llanadi7 sentabr 07:08O‘zbekistonda kuyovdan katta kelinlar soni 11 mingdan oshdi: Hududlar reytingiO‘zbekistonda kuyovdan katta kelinlar soni 11 mingdan oshdi: Hududlar reytingi7 avgust 12:28O‘zbekistonda oilaviy ajrimlar soni ko‘payib, to‘ylar kamaymoqdaO‘zbekistonda oilaviy ajrimlar soni ko‘payib, to‘ylar kamaymoqda12 iyun 15:32Uy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolikUy sotaman deb ikkinchi xotinli bo‘lib qoldi: Angrenda notarial bazadagi ayanchli xatolik19 sentabr 17:46
E'lonlarHamkorlik uchun
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda

Ko'p o'qilganlar Jamiyat yangiliklar

MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
MrBeast Samarqanddagi voqeadan keyin O‘zbekistondan ketib qoldimi?
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Surxondaryolik 11 sinf o‘quvchisi bir vaqtning o‘zida AQSHning 7 ta universitetidan taklif oldi
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Nega ilonlar hovliga keladi va ularni nima jalb qiladi?
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Xudoyorxon o‘rdasidagi bazmi-jamshid ortidan muzey-qo‘riqxona direktori jazolandi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
Nikoh kuni kelin kuyovning telefonidagi xabarni o‘qib, hammani hayratda qoldirdi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
IIB xodimi MrBeast bo‘yicha muhim bayonot berdi, mashhur blogerning sayohati bekor qilindi
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
Prezident va teleboshlovchini samimiy muloqoti: Hech kimni uxlatmaysan, nega jim o‘tiribsan?
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi
3 yoshli qizni urib o‘ldirgan onadan boshqa farzand olib qo‘yildi