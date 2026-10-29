O‘zbekistonda nikohlar soni kamayib, ajralishlar soni keskin ko‘paymoqda
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- Statistika agentligining 2026 yil 9 oylik ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekistonda nikohlar soni kamayib, ajralishlar ko'rsatkichi ortib bormoqda.
- Joriy yilning o'tgan davrida 172 mingta nikoh qayd etilgan bo'lsa, ajralishlar soni 36,8 mingtani tashkil etdi.
- O'tgan yilning mos davriga nisbatan oila qurish holatlari 5 mingtaga kamaygan, ajralishlar esa 1,4 mingtaga ko'paygan.
O‘zbekistonda nikoh va ajralishlar bo‘yicha jamiyatni chuqur o‘yga toldiruvchi yangi demografik ko‘rsatkichlar e’lon qilindi. Statistika agentligi tomonidan taqdim etilgan 2026 yilning 9 oylik rasmiy ma’lumotlariga ko‘ra, mamlakatda yangi tuzilayotgan oilalar soni kamayib, oilaviy ajralishlar soni esa ko‘payishda davom etmoqda.
Mazkur raqamlar jamiyatshunoslar, psixologlar va mutasaddi idoralar uchun jiddiy signal bo‘lib, yoshlar orasida oila instituti va qadriyatlari borasida o‘zgarishlar yuz berayotganini ko‘rsatmoqda.
9 oylik raqamlar nima deydi?
Rasmiy statistik hisobotda quyidagi asosiy ko‘rsatkichlar qayd etilgan:
Nikohlarning umumiy soni: Joriy yilning o‘tgan 9 oyi davomida respublika bo‘yicha jami 172 mingta yangi nikoh qayd etilgan;
Ajralishlar ko‘lami: Shu davr mobaynida rasman qayd etilgan ajralishlar soni 36,8 mingtani tashkil etdi;
Nikohlarning kamayishi: O‘tgan 2025 yilning mos davriga nisbatan oila qurish holatlari 5 mingtaga kamaygan;
Ajralishlarning ko‘payishi: Aksincha, ajralishlar soni o‘tgan yilning shu davriga qiyoslanganda 1,4 mingtaga ko‘paygan.
Ajralishlar o‘sishi va nikohlar kamayishi ortidagi omillar
Mutaxassislarning kuzatuvlariga ko‘ra, oilaviy statistikaning bunday tarzda o‘zgarishiga quyidagi asosiy sabablar ta’sir ko‘rsatmoqda:
Iqtisodiy va ijtimoiy bosimlar: Oila qurish xarajatlari, mustaqil uy-joy bilan ta’minlanish hamda kundalik ro‘zg‘or tashvishlari yoshlarning oila qurishga kechikib qaror qabul qilishiga sabab bo‘lmoqda;
Psixologik tayyorgarlik yetishmovchiligi: Yosh oilalarda o‘zaro sabr-toqatning yetishmasligi, arzimagan maishiy kelishmovchiliklar va bir-birini tushunmaslik tez orada oilaning barbod bo‘lishiga olib kelmoqda;
Ayollarning mustaqilligi va huquqiy savodxonligi: Jamiyatda ayollarning iqtisodiy jihatdan mustaqil bo‘lib borishi hamda zo‘ravonlik va kamsitishlarga nisbatan murosasiz munosabat shakllanishi og‘ir oilaviy sharoitda yashashdan ko‘ra qonuniy ajralishni tanlash holatlarini oshirmoqda.
Oila barqarorligi har bir jamiyatning poydevori hisoblanadi. Shu bois, yoshlarni oilaviy hayotga puxta tayyorlash, nizoli vaziyatlarni mediatsiya va tushuntirish ishlari orqali hal etish bo‘yicha mahalla va tegishli tashkilotlarning mas’uliyati yanada ortib bormoqda.
Izohlar 0
…