Toshkentda 15–16 yoshli qizlar o‘rtasida 7 ta homiladorlik holati qayd etildi

1 daqiqa o'qish46
Toshkentda 15–16 yoshli qizlar o‘rtasida 7 ta homiladorlik holati qayd etildi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • 2026 yilning yanvar–sentyabr oylarida Toshkent shahrida 15–16 yoshli qizlar o‘rtasida 7 ta homiladorlik holati aniqlandi, bu o‘tgan yilning shu davridagi ko‘rsatkich bilan bir xil.
  • Poytaxtda joriy yilning to‘qqiz oyida 41 993 nafar tirik chaqaloq dunyoga kelib, onalar o‘limi bilan bog‘liq 5 ta holat qayd etildi.

2026 yilning yanvar–sentyabr oylarida Toshkent shahrida 15–16 yoshli qizlar o‘rtasida 7 ta homiladorlik holati aniqlangan. O‘tgan yilning shu davrida ham mazkur yosh toifasida 7 ta holat qayd etilgan.

Bu haqda xalq deputatlari Toshkent shahar Kengashining 13 noyabrdagi qarorida keltirilgan. Hujjatda poytaxtda aholi salomatligini muhofaza qilish, kasalliklarning oldini olish va sog‘lom turmush tarzini targ‘ib etish borasidagi ishlar tahlil qilingan.

Hisobotga ko‘ra, 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida ikki yil ichida qayta farzand ko‘rgan ayollar soni 2054 nafarni tashkil etgan. Bu 2025 yilning mos davridagi 1921 nafar ko‘rsatkichdan 133 nafarga ko‘p.

To‘rtinchi va beshinchi farzandini dunyoga keltirgan ayollar soni esa 3149 nafar bo‘lgan. Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 22 nafarga kam.

Shuningdek, 35 yoshdan katta ayollar o‘rtasida 2898 ta tug‘ruq qayd etilgan. 2025 yilning yanvar–sentyabr oylarida bu ko‘rsatkich 2758 tani tashkil qilgan.

Hisobotda poytaxtda 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida 41 993 nafar tirik chaqaloq tug‘ilgani ko‘rsatilgan. Bu o‘tgan yilning mos davridagi 47 703 nafar ko‘rsatkichdan 5710 taga kam. Biroq Milliy statistika qo‘mitasining ochiq ma’lumotida Toshkent shahri bo‘yicha 41 127 ta tug‘ilish qayd etilgan.

Shu bilan birga, hisobot davrida onalar o‘limi bilan bog‘liq 5 ta holat kuzatilgan. 2025 yilning mos davrida bu ko‘rsatkich 6 tani tashkil etgan. Onalar o‘limi koeffitsiyenti esa har 100 ming tirik tug‘ilishga nisbatan 11,9 darajasida qolgan.

Kengash qarorida 15–16 yoshli qizlar o‘rtasida homiladorlik holatlarining oldini olish bo‘yicha ta’lim muassasalari, mahallalar va oilalar bilan profilaktika ishlarini tashkil etish vazifasi ham belgilangan.

Maqola sizga yoqdimi?
Charos«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan Jamiyat yangiliklari