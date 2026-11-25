O‘zbekiston mol go‘shtini eng ko‘p qaysi davlatdan olib kelmoqda?
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
- O‘zbekiston 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida 12 ta davlatdan jami 597,7 million dollarlik 132 ming tonna mol go‘shti import qildi.
- Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilning mos davriga nisbatan 17,7 foizga yoki 19,9 ming tonnaga ko‘paygan.
- Import qilingan mahsulotlarning asosiy qismi Hindiston, Belarus va Qozog‘iston hissasiga to‘g‘ri keladi.
- Eng yuqori import hajmi avgust va sentyabr oylarida qayd etilgan bo‘lib, mos ravishda 21 ming va 20,9 ming tonna go‘sht olib kelingan.
O‘zbekiston 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida xorijdan mol go‘shti import qilish hajmini oshirdi. Hisobot davrida 12 ta davlatdan jami 132 ming tonna mol go‘shti olib kelingan bo‘lib, uning umumiy qiymati 597,7 million dollarni tashkil etdi. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi ma’lum qildi.
Qayd etilishicha, import hajmi o‘tgan yilning mos davri bilan taqqoslaganda 19,9 ming tonnaga yoki 17,7 foizga ko‘paygan. Bu esa mamlakatga xorijdan yetkazib berilayotgan mol go‘shti miqdori sezilarli darajada oshganini ko‘rsatadi.
2026 yil yanvar—sentyabr oylarida O‘zbekistonga eng ko‘p mol go‘shti yetkazib bergan davlatlar orasida Hindiston birinchi o‘rinni egallagan. Keyingi o‘rinlardan Belarus va Qozog‘iston joy olgan.
Import hajmi bo‘yicha yetakchi davlatlar quyidagicha:
Hindiston — 55,9 ming tonna;
Belarus — 31,9 ming tonna;
Qozog‘iston — 31,7 ming tonna;
Pokiston — 5,4 ming tonna;
boshqa davlatlar — 7,1 ming tonna.
Bojxona qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, 2026 yilning to‘qqiz oyi davomida eng ko‘p mol go‘shti avgust va sentyabr oylarida import qilingan. Xususan, avgustda 21 ming tonna, sentyabrda esa 20,9 ming tonna mahsulot olib kirilgan.
Mol go‘shti importi so‘nggi yillarda sezilarli oshgan
Avvalgi yillar ko‘rsatkichlari ham O‘zbekistonda mol go‘shti importi hajmi ortib borayotganini ko‘rsatadi.
Jumladan, 2025 yilning yanvar—sentyabr oylarida mamlakatga 461,1 million dollarlik 112,1 ming tonna mol go‘shti import qilingan. 2024 yilning shu davrida esa ushbu ko‘rsatkich 243,3 million dollarlik 62,1 ming tonnani tashkil etgan.
Shu tariqa, 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida import hajmi ham, mahsulotning umumiy qiymati ham avvalgi yillarga nisbatan yuqori bo‘lgan. Hozirda O‘zbekistonga mol go‘shti yetkazib berishda Hindiston asosiy hamkor davlat bo‘lib qolmoqda.
Obuna bilan reklama bo'lmaydi
Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm
Izohlar0
…