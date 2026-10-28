O‘zbekistonda erkaklar soni ayollardan qariyb 493 mingtaga ko‘p

·61·O‘zbekiston
O‘zbekistonda erkaklar soni ayollardan qariyb 493 mingtaga ko‘p

2026 yil 1 oktyabr holatiga ko‘ra, O‘zbekistonning doimiy aholisi 39,5 million kishiga yetdi. Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga muvofiq, mamlakatda erkaklar soni ayollarnikidan qariyb yarim millionga ko‘p.

Jumladan, respublikada 20 million 14 ming nafar erkak va 19 million 521,2 ming nafar ayol istiqomat qiladi.

Aholining 21,5 million nafari shaharlarda, 18 million nafari esa qishloqlarda yashaydi.

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, joriy yilning yanvar–sentyabr oylarida mamlakatda 172 mingta nikoh qayd etilgan. Shu davrda 36,8 mingta oila rasman ajrashgan.

Shuningdek, to‘qqiz oy davomida 2 114 nafar kishi xorijdan O‘zbekistonga ko‘chib kelgan bo‘lsa, 6 398 nafar fuqaro chet elga ko‘chib ketgan.

O‘zbekiston aholisiMilliy statistika agentligidemografik ko‘rsatkichlar
Ulashish:
Telegram kanalGoogle'da kuzatish
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda o‘lim ko‘rsatkichi so‘nggi besh yildagi eng past darajaga tushdiO‘zbekistonda o‘lim ko‘rsatkichi so‘nggi besh yildagi eng past darajaga tushdiBugun 15:49O‘zbekistonda nikohlar soni nega ketma-ket 4 yildan beri kamaymoqda?O‘zbekistonda nikohlar soni nega ketma-ket 4 yildan beri kamaymoqda?22 oktabr 10:15Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?Toshkent mehnat bozori tahlili: eng ko‘p qaysi sohalarda mehnat qilinmoqda?8 iyun 19:23O‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindiO‘zbekiston hududlari bo‘yicha aholining joylashish zichligi e’lon qilindi6 iyun 15:14O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiO‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdi4 iyun 16:26O‘zbekiston oltin eksportini qayta tiklab, daromad oldiO‘zbekiston oltin eksportini qayta tiklab, daromad oldi26 may 19:37
E'lonlarHamkorlik uchun
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi

Ko'p o'qilganlar O‘zbekiston yangiliklar

Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
Hujjatsiz uy-joylar bo‘yicha 2027 yilgi xatlov jadvali tasdiqlandi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
O‘zbek alifbosi o‘zgardi: to‘rtta harf endi boshqacha yoziladi
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Ertaga ayrim hududlarda kuchli yomg‘ir va qor yog‘ishi mumkin
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
Surxondaryo, Farg‘ona va Qashqadaryoda yer silkinishi kuzatildi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonlik qiz xalqaro tanlovda ZEEKR avtomobilini yutib oldi
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zbekistonda ertaga yomg‘ir yog‘adi: qaysi hududlarda kutilmoqda?
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
O‘zgidromet ertangi ob-havo prognozini e’lon qildi
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)
Dunyoning 1-raqamli yutuberi MrBeast Toshkent aeroportida qanday kutib olindi? (video)