O‘zbekistonda nikohlar kamaydi, ajrimlar va aholi ko‘chishi ko‘paydi

1 daqiqa o'qish48
O‘zbekistonda nikohlar kamaydi, ajrimlar va aholi ko‘chishi ko‘paydi
QisqachaAI yordamida tayyorlanganKo‘rsatish
  • O‘zbekistonda 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida tug‘ilish va nikohlar soni o‘tgan yilning mos davriga nisbatan kamaydi.
  • Milliy statistika qo‘mitasi ma’lumotlariga ko‘ra, hisobot davrida 638,6 ming nafar chaqaloq dunyoga kelgan va 172 mingta nikoh qayd etilgan.
  • Shu bilan birga, ajrimlar soni 1,4 mingtaga oshib, 36,8 mingtani tashkil qildi.
  • Migratsiya jarayonlarida esa mamlakatdan ko‘chib ketganlar soni ko‘chib kelganlarga nisbatan ko‘proq bo‘ldi.

O‘zbekistonda 2026 yilning dastlabki to‘qqiz oyida tug‘ilish va nikohlar soni o‘tgan yilning shu davriga nisbatan pasaydi. Shu bilan birga, ajrimlar ko‘rsatkichi oshgan. Bu haqda Milliy statistika qo‘mitasi demografik holat bo‘yicha e’lon qilgan ma’lumotlarda xabar berildi.

Tug‘ilishlar soni 26 mingtaga kamaydi

Statistik ma’lumotlarga ko‘ra, 2026 yil yanvar-sentyabr oylarida mamlakatda 638,6 ming nafar tirik chaqaloq dunyoga kelgan. Bu 2025 yilning mos davriga nisbatan qariyb 26 mingtaga kam.

Nikohlar kamayib, ajrimlar ko‘paydi

Hisobot davrida respublika bo‘yicha 172 mingta nikoh rasman qayd etilgan. Bu o‘tgan yilning shu davriga nisbatan 5 mingtaga kamdir.

Shuningdek, to‘qqiz oy davomida 36,8 mingta ajrim rasmiylashtirilgan. Bu ko‘rsatkich 2025 yilning yanvar-sentyabr oylariga nisbatan 1,4 mingtaga oshgan.

Qayd etilgan nikohlarning 88 mingtasi shaharlarda (51,2 foiz), 84 mingtasi esa qishloq joylarida (48,8 foiz) tuzilgan.

Ajrimlar taqsimotida esa shahar hududlari ustunlik qilmoqda. Jumladan, ajrimlarning 21,9 mingtasi (59,5 foiz) shaharlarda, 14,9 mingtasi (40,5 foiz) qishloq joylarida qayd etilgan.

Ko‘chib ketganlar soni ko‘chib kelganlardan ko‘p

Mamlakatdagi migratsiya jarayonlarida ham muayyan farq kuzatilgan. Joriy yilning yanvar-sentyabr oylarida O‘zbekiston bo‘ylab va xorijdan jami 262 ming 860 kishi ko‘chib kelgan.

Ularning 260 ming 746 nafari respublikaning boshqa hududlaridan, 2 114 nafari esa xorijiy davlatlardan kelgan.

Hisobot davrida mamlakatdan ko‘chib ketganlar soni 267 ming 144 nafarni tashkil etgan. Shundan 260 ming 746 nafari respublikaning boshqa hududlariga, 6 398 nafari esa chet elga ko‘chib ketgan.

Shu tariqa, statistika ma’lumotlari joriy yilning dastlabki to‘qqiz oyida tug‘ilish va nikohlar kamaygani, ajrimlar esa ko‘payganini ko‘rsatmoqda.

Maqola sizga yoqdimi?
Kamola Shuhratova«ZAMIN.UZ» muharriri
Zamin'ni kuzating:Telegram kanalGoogle'da kuzatish

Obuna bilan reklama bo'lmaydi

Zamin Premium — oyiga 4 900 so'm

Izohlar0

E'lonlar

Hamkorlik uchun
  1. Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
    Texno
    Futbol akademiyalari uchun Skaut: to‘lov, davomat va ota-ona bilan aloqa endi bitta tizimda
  2. Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
    Iqtisodiyot
    Toshkentdan Amerikaga: Nurmuxammad Ismoilov Akinda orqali halol investitsiyani global miqyosga olib chiqmoqda
  3. Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
    Avto
    Avtoservisingizni raqamlashtiring: Bip Business bilan mijozlarni yo‘qotmang
  4. Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
    Avto
    Mashina oynasiga raqam yozish xavflimi? Bip haydovchilar uchun yangi yechim topdi!
  5. 8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
    Iqtisodiyot
    8 ta keng tarqalgan moliyaviy xato: nimalardan saqlanish kerak?
  6. Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
    Texno
    Playmatch: maydon egalari ishini ancha yengillashtiradi
  7. Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
    Texno
    Playmatch: futbol o‘ynash uchun kerakli barcha xizmatlar bitta ilovada
  8. Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
    Foydali
    Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
  9. Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
    Sport
    Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
  10. ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
    O‘zbekiston
    ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
  11. Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
    Avto
    Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
  12. Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
    Jamiyat
    Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
  13. Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
    Foydali
    Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
  14. Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
    Texno
    Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
  15. Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
    Jamiyat
    Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
  16. XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
    Madaniyat
    XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?

Mavzuga oid yangiliklar

Ko'p o'qilgan O‘zbekiston yangiliklari