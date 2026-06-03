Messi nufuzli Asturiya malikasi xalqaro mukofotiga loyiq ko‘rildi

·152·Sport
Messi nufuzli Asturiya malikasi xalqaro mukofotiga loyiq ko‘rildi
Audio versiyasi

Jahon futboli tarixidagi eng buyuk siymolardan biri, ayni paytda AQSHning «Inter Mayami» klubi hamda Argentina milliy terma jamoasi sharafini himoya qilayotgan afsonaviy hujumchi Lionel Messi navbatdagi yuksak e’tirofga sazovor bo‘ldi. Mahoratli futbolchi 2026 yil uchun sport sohasida beriladigan dunyoga mashhur «Princess of Asturias Awards» (Asturiya malikasi) nufuzli mukofoti laureati deb e’lon qilindi.

«Barselona» klubidan sobiq sardoriga samimiy tabrik

Ushbu quvonchli voqeadan so‘ng, Lionel Messining faoliyatidagi eng yorqin yillar o‘tgan sobiq jamoasi — Kataloniyaning «Barselona» klubi ham chetda turmadi va o‘z tarbiyalanuvchisini ijtimoiy tarmoqlar orqali rasman qutladi.

Kataloniyaliklar tomonidan yo‘llangan samimiy tabriknoma matnida shunday deyiladi:

«Lionel Messini 2026 yilgi sport yo‘nalishidagi Asturiya malikasi mukofoti bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Bu „Barselona“ jamoasida qoldirgan afsonaviy va unutilmas merosingiz, shuningdek, klubimiz ranglari ostida erishgan ulkan zafarlaringiz bilan bezatilgan buyuk hamda takrorlanmas faoliyatingiz uchun munosib ko‘rilgan navbatdagi haqqoniy e’tirofdir».

Mukofot tarixi: Futbol dunyosining kamyob muvaffaqiyati

Mazkur xalqaro mukofot nafaqat futbol, balki butun sport olamida o‘ta yuqori nufuzga ega hisoblanadi. So‘nggi yillardagi g‘oliblarga nazar tashlasak, ushbu sovrinning qiymati nechog‘li baland ekaniga amin bo‘lamiz:

  • 2025 yilda: Ushbu yuksak mukofotga katta tennis olamining tirik afsonasi, amerikalik Serena Uilyams loyiq deb topilgan edi.

  • Futbolchilar orasida: To‘p ustalari bu sovrinni qo‘lga kiritmaganiga ancha yillar bo‘lgandi. So‘nggi bor uzoq 2012 yilda Ispaniya futboli yulduzlari — afsonaviy darvozabon Iker Kasilyas hamda mahoratli yarim himoyachi Xavi ushbu mukofot bilan taqdirlanishgan edi. Oradan yillar o‘tib, Messi futbol olamiga ushbu sovrinni yana bir bor qaytardi.

Biz ham o‘z navbatida Lionel Messini ushbu tarixiy yutuq bilan tabriklab, uning kelgusi o‘yinlarida yangidan-yangi gollar va chiroyli g‘alabalar tilab qolamiz. Dunyo sporti va futbolining eng sara, qiziqarli hamda quvonchli yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring.

Lionel MessiInter MiamiArgentinaBarcelonaSerena WilliamsIker CasillasXavi
Zamin.uz saytini Google'ga qo'shing"Zamin"ni Telegram'da o'qing!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» muharriri

Izohlar 0

Mavzuga oid yangiliklar

O‘zbekistonda sport bilan shug‘ullanuvchi aholi ulushi rekord darajaga yetdiBugun, 11:26O‘zbekiston terma jamoasining o‘yinlari maktablarda namoyish etiladiBugun, 10:31Bernardu Silva faoliyatini qaysi klubda davom ettirishni xohlamoqda?Bugun, 10:26Diego Simeone Mason Greenwoodni Atletiko Madridga olib kelmoqchiBugun, 08:59Bernardo Silva transferi: Barselona kutishga majbur boʻlmoqdaBugun, 08:59Yan Diomande Liverpul taklifini rad etib boshqa grand klubga oʻtishi mumkinBugun, 08:39
E'lonlarHamkorlik uchun
Yuqori noaniqlik sharoitida investitsiya qarorlari qanday qabul qilinadi?
Kundalik xarajatlar uchun kartani qanday tanlash mumkin?
Eldor Shomurodov futbol akademiyasi va TBC Bank: bolalik orzularidan katta futbolgacha
ANORBANK Boʻstonliqdagi 168-son maktab-internat tarbiyalanuvchilarini tabrikladi
Haydovchilar va tashuvchilar uchun OSGOP sug‘urtasining afzalliklari...
Pure Milky’dan navbatdagi kreativ: Har qadam — aziz insonlarga mehr bilan!
Kredit olish imkoniyatini oshirish uchun qayerda ishlash kerak?
Biznes imkoniyatingizni kengaytiring
Fanning rivojlanishiga barchamiz mas’ulmiz!
XIV Toshkent xalqaro kinofestivali qanday o‘tkazilmoqda?
KAFIL SUG‘URTA: Tabiiy ofat natijasida aholiga yetkazilgan zararlar qoplab berilmoqda
«Ipak Yo‘li» banki Xalqaro moliya korporatsiyasi bilan shartnoma imzoladi
EPA – qurilishdagi ishonchli hamkoringiz
Nike 1200 dollarlik quyoshdan himoyalovchi ko‘zoynakni namoyish etdi
“MEDICAL CARE SERVICE”ning siri nimada?

Ko'p o'qilganlar Sport yangiliklar

Markaziy Osiyoning eng qimmat futbolchilari reytingi e’lon qilindi
Ispaniya nashri Husanovni mundialga bormaydiganlar qatoriga qo‘shib qo‘ydi
Abduqodir Husanovga Yevropaning grand klublari qiziqmoqda
«Manchester Siti» klubi Husanovning Kanadaga qarshi o‘yini haqida yozdi...
Sindarov va Kasparov uchrashuvi avlodlar ramziga aylandi
Taniqli ekstrasens bo‘lajak jahon chempionati g‘olibini bashorat qildi...
O‘zbekistonlik bolalar Varshavada jahon chempioni bo‘ldi
Harry Kane penaltini nega aniq amalga oshira olmadi? "Iflos oʻyin" fosh boʻldi