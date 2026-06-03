Messi nufuzli Asturiya malikasi xalqaro mukofotiga loyiq ko‘rildi
Jahon futboli tarixidagi eng buyuk siymolardan biri, ayni paytda AQSHning «Inter Mayami» klubi hamda Argentina milliy terma jamoasi sharafini himoya qilayotgan afsonaviy hujumchi Lionel Messi navbatdagi yuksak e’tirofga sazovor bo‘ldi. Mahoratli futbolchi 2026 yil uchun sport sohasida beriladigan dunyoga mashhur «Princess of Asturias Awards» (Asturiya malikasi) nufuzli mukofoti laureati deb e’lon qilindi.
«Barselona» klubidan sobiq sardoriga samimiy tabrik
Ushbu quvonchli voqeadan so‘ng, Lionel Messining faoliyatidagi eng yorqin yillar o‘tgan sobiq jamoasi — Kataloniyaning «Barselona» klubi ham chetda turmadi va o‘z tarbiyalanuvchisini ijtimoiy tarmoqlar orqali rasman qutladi.
Kataloniyaliklar tomonidan yo‘llangan samimiy tabriknoma matnida shunday deyiladi:
«Lionel Messini 2026 yilgi sport yo‘nalishidagi Asturiya malikasi mukofoti bilan chin qalbdan muborakbod etamiz. Bu „Barselona“ jamoasida qoldirgan afsonaviy va unutilmas merosingiz, shuningdek, klubimiz ranglari ostida erishgan ulkan zafarlaringiz bilan bezatilgan buyuk hamda takrorlanmas faoliyatingiz uchun munosib ko‘rilgan navbatdagi haqqoniy e’tirofdir».
Mukofot tarixi: Futbol dunyosining kamyob muvaffaqiyati
Mazkur xalqaro mukofot nafaqat futbol, balki butun sport olamida o‘ta yuqori nufuzga ega hisoblanadi. So‘nggi yillardagi g‘oliblarga nazar tashlasak, ushbu sovrinning qiymati nechog‘li baland ekaniga amin bo‘lamiz:
2025 yilda: Ushbu yuksak mukofotga katta tennis olamining tirik afsonasi, amerikalik Serena Uilyams loyiq deb topilgan edi.
Futbolchilar orasida: To‘p ustalari bu sovrinni qo‘lga kiritmaganiga ancha yillar bo‘lgandi. So‘nggi bor uzoq 2012 yilda Ispaniya futboli yulduzlari — afsonaviy darvozabon Iker Kasilyas hamda mahoratli yarim himoyachi Xavi ushbu mukofot bilan taqdirlanishgan edi. Oradan yillar o‘tib, Messi futbol olamiga ushbu sovrinni yana bir bor qaytardi.
Biz ham o‘z navbatida Lionel Messini ushbu tarixiy yutuq bilan tabriklab, uning kelgusi o‘yinlarida yangidan-yangi gollar va chiroyli g‘alabalar tilab qolamiz. Dunyo sporti va futbolining eng sara, qiziqarli hamda quvonchli yangiliklarini har doim Zamin sahifalarida biz bilan birgalikda kuzatib boring.
…